Direktor navdušen nad "Pogi efektom", pred kolesarji večerni polet do Rima

Z direktorjem Dirke po Italiji Maurom Vegnijem smo se pogovarjali o pomenu Tadeja Pogačarja za letošnji Giro, ga vprašali, ali drži, da bo rožnata dirka prihodnje leto spet obiskala Slovenijo, in preverili, kaj vse kolesarje čaka po sobotni etapi. Do jutri se morajo namreč iz mesta Bassana del Grappa na severu Italije, kjer je cilj etape, preseliti v 560 kilometrov oddaljen Rim, kjer bo v nedeljo na sporedu zadnje dejanje letošnjega Gira, ki bo – kot vse kaže – še drugo leto zapored imel slovenskega zmagovalca.

Kaj je Tadej Pogačar po vaši oceni prinesel na letošnjo Dirko po Italiji?

"Tanta roba!" To je italijanski izraz, ki pomeni ogromno stvari. Zame je Tadej Pogačar najpomembnejši kolesar zadnjih 20 let, kolesar, ki vedno poskrbi za spektakel in ki je sposoben zmagati prvo in zadnjo dirko v sezoni. Brez dvoma je trenutno najpomembnejši kolesar v karavani.

So se pogovori z ekipo UAE in Tadejem Pogačarjem za njegov nastop na Giru začeli takoj po predstavitvi trase za letošnji Giro ali že prej?

Seveda je interes organizatorja vedno ta, da na dirko pripelje najboljše kolesarje na svetu. Z ekipo smo se začeli pogovarjati že precej pred uradno predstavitvijo trase in če želite, da sem povsem odkrit, smo se o tem pogovarjali, še preden je prvič zmagal na Dirki po Franciji, se pravi že dolgo nazaj.

Neuradno se govori, da bo Giro prihodnje leto spet obiskal Slovenijo. To že lahko potrdite?

Ne, uradno tega seveda še ne morem potrditi, je pa res, da o tem razmišljamo. Nazadnje, ko je Giro obiskal Slovenijo (leta 2022 so se kolesarji zapeljali čez Kolovrat, op. a.), je bilo izjemno, navijači so pripravili krasno vzdušje.

Po neuradnih informacijah naj bi se Giro prihodnje leto začel s kronometrom v Trstu, Furlanija - Julijska krajina pa naj bi gostila še dve etapi. Eno naj bi ob letu, ko bosta naziv evropske prestolnice kulture nosili Gorica in Nova Gorica, posvetili njima. Šlo naj bi za čezmejno etapo s ciljem na Trgu Evrope/Transalpini, so pred časom poročale Primorske novice.

Giro se bo jutri končal v Rimu, kar pomeni, da karavano čaka dolga pot do večnega mesta. Kako ste načrtovali selitev proti jugu Italije?

To za nas ni nič novega, v preteklosti smo etape Gira že gostili v tujini, na primer na Irskem, v Izraelu, Romuniji in podobno, tako da je selitev znotraj Italije še najlažja, ni pa preprosta. Še vedno je to precej velik zalogaj za vse nas, smo pa tega vajeni.

Vsi kolesarji bodo že danes odpotovali v Rim. Najprej jih bomo s shuttli prepeljali do letališča v Benetkah, od tam pa bodo leteli proti Rimu. Pred tem načrtujemo večerjo za kolesarje, do hotela v Rimu bodo prišli pred polnočjo. Še vedno bodo imeli dovolj časa za počitek, saj se zadnja etapa začenja dokaj pozno, ob 15.30. Upam, da nas čaka lepo vreme.

