Contador opozarja Pogačarja, ne želi, da ponovi njegovo napako

“Mislim, da bo po Dirki po Italiji za Tadeja Pogačarja najbolj pomembno, kam bo odšel na priprave, ali bodo to višinske priprave ali ne," je prepričan Alberto Contador, ki letošnji Giro spremlja kot strokovni komentator Eurosporta.

"Ko sem leta 2015 želel zmagati na Giru in Touru, sem po koncu Gira odpotoval na višinske priprave, kjer pa se nisem dobro regeneriral. Če bi takrat sprejeli drugačno odločitev, bi se morda razpletlo drugače," je med pogovorom v cilju 19. etape v Sappadi, razmišljal El Pistolero, ki je leta 2015 rumeno majico moral prepustiti Britancu Chrisu Froomu, sam pa se je moral zadovoljiti s petim mestom in skoraj desetimi minutami zaostanka.

S Contadorjem, ki letošnji Giro spremlja kot strokovni komentator Eurosporta, smo se pogovarjali v Sapaddi, ki je gostila cilj 19. etape. Foto: Ana Kovač

Dvakratni zmagovalec Toura in Gira, ter trikat najboljši na Vuelti, vseeno dopušča možnost, da bo pri Pogačarju drugače. "Vsak kolesar je drugačen in morda bodo višinske priprave Tadeju ustrezale, v vsakem primeru sem prepričan, da bo julija zelo močan."

Dirka po Franciji se bo začela 29. junija v Firencah (torej 34 dni po zadnji etapi Gira v Rimu) in končala 21. julija v Nici.

"Letos ima izjemno priložnost"

Contadorja superiornost Pogačarja na letošnjem Giru ne preseneča. "Vemo, da je izjemen športnik in verjamem, da ima danes novo priložnost za zmago pred zadnjo etapo v Rimu. Sicer pa mislim, da je bilo že pred začetkom Gira vsem jasno, da je najboljši," pravi Contador.

Na naše vprašanje, ali meni, da bo Pogačar prisluhnil njegovemu večkrat javno izrečenemu predlogu, naj v primeru, da letos zmaga tako na Giru kot na Touru, to poskuša še na španski Vuelti, je Contador odgovoril pritrdilno.

Contaor je dvakrat zmagal na Giru, leta 2008 in 2015. Foto: LaPresse

“Da, mislim, da ja, je pa to njegova odločitev in odločitev ekipe. Je pa že zdaj to, kar počne, nekaj izjemnega. Samo poglejmo, kakšno prednost ima pred tekmeci (skoraj osem minut naskoka pred drugouvrščenim Danielom Martinezom iz ekipe BORA-hansgrohe, op. a.). Mislim, da ima letos izjemno priložnost, da doseže nekaj, kar ni uspelo še nikomur (zmaga na vseh tritedenskih dirkah v eni sezoni, torej na Giru, Touru in Vuelti, op. a.). Kvalitete ima, obkrožen je z močno ekipo in mislim, da lahko zmaga na Touru. Moje mnenje je, da je v tem primeru najboljša odločitev ta, da poskusi zmagati še na Vuelti. Da, verjamem, da se bo v primeru zmage na Giru in Touru, odločil še za nastop na Vuelti," je še enkrat potrdil 41-letni Španec, ki je kolesarsko kariero končal leta 2017.

Idejo o nastopu na španski Vuelti, v primeru zmage na Giru in Touru so sicer v ekipi UAE že večkrat zavrnili, po 17. etapi Gira je odločen 'ne' podal tudi prvi kolesar sveta.

Dirka po Španiji se bo začela 17. avgusta v Lizboni, kjer bo na sporedu posamični kronometer, in končala 8. septembra v Madridu, prav tako s posamičnim kronometrom. Cestna dirka svetovnega prvenstva v Zurichu, ki je poleg Gira in Toura osrednji cilj Pogačarja v tej sezoni, bo na sporedu tri tedne po koncu Vuelte, 29. septembra.

