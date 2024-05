Besede, ob katerih bodo tekmeci zastrigli z ušesi: Pogačar bo na Touru še boljši!

Moštvo UAE Emirates slavi kapetana Tadeja Pogačarja, ki je v velikem slogu na premiernem nastopu osvojil Giro d'Italia. Najbližjega zasledovalca Daniela Martineza (BORA - hansgrohe) je na koncu premagal za 9:57. Povrhu vsega je prišel do šestih etapnih zmag, kar daje njegovemu uspehu še dodatno težo.

Majka hvali Pogačarja

Eden izmed Pogačarjevih ključnih moštvenih kolegov je bil Domen Novak, zadnji v vrsti, preden je slovenski kolesar uprizarjal napade v gorskih etapah, pa je bil Rafal Majka. Poudaril je, kako impresiven je Tadej kot kolesar in kot oseba. "Zelo sem vesel. Tour in Giro d'Italia sem osvojil z njim. Impresiven kolesar je," je v pogovoru za Eurosport dejal Majka, ki ga je opisal kot izjemno talentiranega in vedno pozitivnega: "Vedno je vesel in ni nikoli jezen na moštvene kolege. Včasih posluša glasbo, je sproščen. Mašina je. Nikoli se ne zaustavlja. Vedno nam govori, naj gremo hitreje."

Rafal Majka in Tadej Pogačar odlično sodelujeta. Bosta tudi na Touru? Foto: Reuters

Kar zadeva prihodnje načrte, Majka pravi, da bo ekipa za Tour de France izjemno močna. Poljski kolesar prvotno ni bil v načrtih za dirko vseh dirk. A to se utegne še spremeniti, saj bo imel pomembno besedo zagotovo tudi Pogi, ki v celoti zaupa Majki in je vesel, da ima ob sebi takšnega pomočnika, s katerim se odlično razumeta. "Načrt je, da imamo za Tour močno ekipo. Joao Almeida, Juan Ayuso, Adam Yates," je razložil Majka. Tudi sam si po intenzivnem Giru želi nekoliko odpočiti, že zdaj pa daje vedeti, v kakšni formi bo Pogačar na Touru, ki se začne 29. junija v Firencah: "Seveda bo Tadej Pogačar dober za Tour. Po mojem mnenju bo na Touru še boljši," je napovedal.

Direktor ekipe čustven: Tadej videl, kako ga imajo v Italiji radi

Direktor ekipe UAE Emirates Mauro Gianetti je bil tako kot vsi v zmagovalnem taboru presrečen nad zmago slovenskega kolesarja. Izrazil je veliko zadovoljstvo z zmago na Giru, še posebej v tako čustvenem okolju, kot je Rim. "Rim je lepo mesto, zato je bilo toliko lepše s Tadejem zmagati Giro. Čustveno je bilo," je dejal Italijan. Poudaril je, kako pomemben je bil Giro za Pogačarja, saj je bil to njegov veliki cilj. "Giro je osvojil prvi teden. Sanjal je o Giru. V prvem tednu je bil Tadej presenečen, kako ga imajo ljudje radi, kako imajo radi Giro. Vesel je bil, da je bil tukaj. Užival je. Njegov cilj je bil, da ga nekoč osvoji. Ponosen je na ta dosežek," je povedal Gianetti.

Mauro Gianetti je bil čustven ob uspehu Tadeja Pogačarja. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Za Tadeja je značilno, da rad zmaguje na različnih terenih in dirkah ter se pomeri z različnimi tekmeci. Če k temu dodamo še vse zmage, ga to dela še toliko večjega in spoštovanega. "Kolesarstvo je dobrodošlo gledati globalno. Tadej želi poizkusiti različne dirke. Več ciljev ima. V prihodnje bo šel voziti tudi Pariz–Roubaix. Letos smo si zadali Giro in Tour. V prihodnosti bo prišla na vrsto še Vuelta. Rad dirka. Rad raziskuje različne države, publiko in različne tekmece," je pojasnil Gianetti.

Dotaknil se je dejstva, za katerega širša javnost ne ve

Na vprašanje, ali je kakšna zanimivost, za katero javnost ne ve in bi jo delil, je izstrelil kot iz topa: "Dejstvo je, da je nesporni vodja. Vsako etapo na Giru in tudi na Touru je po uro na protokolu. Ekipa ga vedno čaka v avtobusu. Fantje ne gredo v hotel. Z njim želijo potovati in skupaj živeti. To pomeni veliko in kaže, kakšen šampion in kakšen vodja je," je zaključil Gianetti.

Foto: Ana Kovač

Zdaj si bo Pogi vzel nekaj dni prostih, da si bo spočil po Giru, potem pa bo misli v celoti usmeril proti Dirki po Franciji, na kateri bo ob Jonasu Vingegaardu osrednji favorit. Konkurenca na dirki vseh dirk pa bo izjemno močna, saj bosta med drugim nastopila tudi Primož Roglič in Remco Evenepoel. Dejstvo je, da se obeta pravi kolesarski spektakel, ki ga ljubitelji kolesarstva že zdaj nestrpno pričakujejo.