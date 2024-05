Nepredstavljiva gneča v večnem mestu, kjer so za cesarja znova okronali Slovenca #foto

Zdaj ga čaka teden dni počitka, sledijo trije tedni višinskih priprav v francoskih Alpah, kjer bo tudi ena od etap prihodnje Dirke po Franciji, in nato nov tritedenski izziv, Tour. Od zadnje etape Gira do prve etape Toura je samo 34 dni.

Brezplodni prepiri z varnostniki so žal stalnica zaključka Gira v Rimu. Tudi lani so navijači zaradi poostrene varnosti ob obisku italijanskega predsednika Sergia Mattarelle slovesnost v zgodovinskem jedru večnega mesta morali spremljati od daleč. Foto: Ana Kovač

A vrnimo se na začetek zadnje etape 107. izvedbe Gira. Kolesarji so že v soboto pozno zvečer iz Benetk prileteli v Rim, ta pa je tako kot lani doživel popoln prometni infarkt. Marsikdo, ki je obtičal za varnostno ograjo, je svojo slabo voljo stresal na varnostnike, ki so neomajno čuvali svoj ograjeni vrtiček, številni so v skrajni sili mrzlično naštevali, kaj vse se bo zgodilo, če jih varnostnik ne bo spustil mimo, od letala, ki bo poletelo brez njih, pajka, ki jim bo odpeljal avto, in nujne zdravstvene situacije, ki jo morajo razrešiti.

Galerija z zadnjega dejanja Gira v Rimu (foto: Ana Kovač)

V gneči sta se znašla tudi dva predstavnika belgijskega navijaškega kluba Pogiboys, ki sta samo zaradi Gira in Tadeja pripotovala v Italijo, Jeroen Mahieu, ki je že aprila 2019, po dobrem vtisu, ki ga je takrat 20-letni Pogi pustil na Dirki po Baskiji, v Belgiji prvi ustanovil njegov navijaški klub, in njegov brat.

Vodja belgijskih Pogiboys dan po fantovščini na pot proti Rimu

Na zaključek Gira v Rim sta pripotovala tudi Jeroen Mahieu, ki je že aprila 2019, po dobrem vtisu, ki ga je takrat 20-letni Pogi pustil na Dirki po Baskiji, v Belgiji prvi ustanovil njegov navijaški klub, in njegov brat. "Za pot v Rim sem se odločil po pogovoru z Alexom Carrero, Tadejevim agentom, ki je želel, da pridem na zaključek Gira. Potovanja sprva nisem načrtoval, ker sem bil dan prej v Belgiji na bratovi fantovščini in je bilo vse skupaj precej naporno. Mislim, da je brat, ki je v Rim iz Bruslja pripotoval z mano, vsega skupaj spal dve uri.

Bistvo najinega prihoda v cilj je bilo Tadeju pokazati, da si Pogiboysi svojega idola želimo spremljati na dirkah in da smo zato pripravljeni tudi potovati. Na letošnjem Giru me je najbolj navdušila Tadejeva zmaga v Livignu, tudi zato, ker ima ta kraj zanj in za Urško poseben romantičen pomen. Navdušili sta me lahkotnost njegove vožnje, s katero si je nabral minuto prednosti pred konkurenti, in njegova pripravljenost na to, da si po takšnem naporu še vedno vzame čas za otroke in jim deli bidone. Kaj naj rečem, to je značilni Tadej in to je tisto, kar definira resničnega šampiona. V Rimu ostajava do torka in potem letiva nazaj v Belgijo. To je moj prvi obisk Rima, vreme je čudovito, tako da res uživam," nam je povedal vodja belgijskih Pogiboysov.

Na zaključku Gira je bil tudi Pogačarjev prvi trener, danes športni direktor in trener ekipe Pogi Team UAE Generali Miha Koncilija, ki je v Italijo že v soboto pripotoval z vlakom, s seboj pa prinesel dragocen tovor, ne samo zastavo s podobo in motom Tadeja Pogačarja, ki jo zdaj že dobro poznamo s kolesarskih dirk, na katerih nastopa Pogačar, ampak tudi slovensko zastavo, s katero je nov kralj Gira poziral na zmagovalnem odru.

Svečani podelitvi je prisostvovala tudi Pogačarjeva zaročenka Urška Žigart, kolesarka ekipe Liv AlUla Jayco, ki bo po dogovoru z ekipo izpustila Dirko po Andaluziji, kamor bi morala odpotovati že danes, da bosta s Tadejem lahko skupaj preživela vsaj nekaj dni.

V Rim je pripotoval tudi Miha Koncilija z družino. Foto: Ana Kovač Urška Žigart s slovensko zastavo, ki jo je Pogačarju v Rim pripeljal Koncilija. Foto: Ana Kovač

Pogovor s Koncilijo in Žigartovo bomo na Sportalu objavili danes.

Tudi letos v Rimu ni bilo videti morja slovenskih zastav, saj je večina slovenskih navijačev, ki je kolesarskega Pink Panterja želela videti v akciji, to storila v preteklih dneh, ko se je Giro najbolj približal Sloveniji, niti ni bilo videti nobenih slovenskih političnih predstavnikov. Lani si je podelitev od blizu ogledal predsednik države Borut Pahor. Je pa bila zato na prireditvi predsednica italijanske vlade Giorgia Meloni, ki je niso sprejeli prav prijazno.

Neskončni pokal (Trofeo Senza Fine) je po mnenju večine najlepši pokal v svetu kolesarstva. Foto: Ana Kovač

Predsednice italijanske vlade Giorgie Meloni navijači niso sprejeli prav prijazno. Foto: Ana Kovač

Med navijači smo srečali dve družini iz Nove Gorice, družini Pelicon in Rijavec, ki sta se v Rim pripeljali iz 560 kilometrov oddaljene Bassane del Grappe, kjer je bil cilj predzadnje etape Gira, v množici pa so bili še vedno tudi optimisti, ki so dolge ure čakali na podpis Pogačarja. Tako kot lani lahko ponovimo namig ene od slovenskih navijačic, ki je organizatorje Gira povabila na dirko Po Sloveniji, kjer bi se lahko naučili, kako se na zaključku tritedenskega izziva ravna z navijači. Ob koncu slovenske pentlje so namreč navijači vedno dobrodošli pod zmagovalnim odrom, v Rimu pač ne.

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

