Tadej Pogačar spregovoril o pomembni spremembi

Giro d'Italia je bil tudi letos v znamenju slovenskega kolesarja. Primoža Rogliča je v velikem slogu nasledil Tadej Pogačar, ki je vsem tekmecem pokazal razkošen repertoar. Mnoge je zanimalo, ali smo videli njegovo najboljšo verzijo, kje je naredil napredek ... In slovenski šampion je odgovoril na ta vprašanja.

"Na Grand Tourih ni nič lahkega. Težki trije tedni so bili. Tudi bolezen ali alergija po Napoliju. Ni bilo vse gladko, a smo prišli do sem z veliko razliko. Ponosni smo lahko, kako je šlo," je Tadej Pogačar povedal, da navkljub prednosti 9:57 pred najbližjim zasledovalcem Danielom Martinezom (BORA - hansgrohe) ni bilo vse samoumevno, da bo na takšen način zmagal.

"Ne morem vsega povedati"

"Letos sem naredil nov korak. Vsako leto se je težje izboljšati. Vesel sem, da lahko najdem izboljšave skozi zimo. Super vesel sem, da sem naredil manjšo razliko. Še vedno rastem, prihajajo izkušnje. Vesel sem, da sem tudi letos videl napredek," je novinarjem odgovoril, ali smo videli njegovo najboljšo verzijo.

Foto: Ana Kovač

Zamenjava trenerja je zagotovo prinesla spremembo. Po petih letih sodelovanja s trenerjem Iñigom San Millanom je prišel čas, da stopi pod okrilje drugega španskega moža. Iñigo je bil povrhu vsega preveč vpet tudi v nogometni klub Athletic Bilbao. Novi obraz je tako postal Javier Sola, s katerim je že delal Domen Novak in bil zadovoljen z njim. O tem, kaj je drugače in katere spremembe sta uvedla v trening, je Pogi dejal: "Ne morem vsega povedati, kaj sem naredil drugače. Z Iñigom sva imela dober odnos, tudi trening. Včasih potrebuješ nekaj sprememb, drugačen način treninga. Po petih letih sem rabil spremembo. Nekaj novega sem poizkusil, tudi druge stvari izven kolesa. Več delam na telesu. Moram reči, da je bila dobra sprememba. Niso velike spremembe to. Zelo sem vesel, kako je šlo pozimi."

Mentaliteto z Gira zadržal za naslednje dirke. Vemo, katera je. Sloviti Tour de France.

Po prvem tednu Gira je izpostavil, da bi ga ocenil z desetko. Ali je šel na celotni izvedbi kdaj v rdeče polje, je odgovoril: "Zagotovo sem šel večkrat. Tri tedne dirkanja je. Veliko trenutkov je, ko na kolesu nisi najboljše, tudi izven kolesa, ko težko spiš. Eden najboljših Grand Tourov je bil to zame. Noge so bile super. Mentaliteto bom zadržal za naslednje dirke."

Gira je za Tadeja Pogačarja konec. Zdaj je čas za počitek in priprave na Tour de France. Foto: Ana Kovač

Trije tedni dirkanja ne glede na takšno prednost, s katero je zaključil Giro, terja davek pri utrjenosti. Pogi se veseli ponedeljka, ko bo odpotoval domov in si nekoliko spočil, preden se bo začel v celoti pripravljati na Tour de France, ki se bo začel 29. junija v Firencah: "Zagotovo je bil načrt končati Giro z veliko moralo in čim boljšimi nogami. Vesel sem, da se je to uresničilo. Včeraj je bil zadnji test. Vesel sem, kako je šlo."