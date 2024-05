"Pogačar je kar dirkal, ničesar ni prepustil nikomur, je bil res lačen zmag"

"Res ne vem, kdo bi ga lahko premagal, zame je prvi in izraziti favorit," nam je že pred začetkom letošnje Dirke po Italiji o Tadeju Pogačarju povedal nekdanji slovenski profesionalec Kristijan Koren. Kot večini poznavalcev kolesarstva tudi Primorec na startni listi ni videl imena, ki bi lahko 25-letnemu slovenskemu asu preprečil zmagoslavje in danes, tri tedne kasneje je jasno, da so imeli prav. Pogačar je zmagal z izdatno prednostjo skoraj desetih minut, dobil pa je tudi šest etap.

Pa je bila tako izrazita prevlada šampiona s Klanca pri Komendi na 107. Giru vseeno nekoliko nepričakovana? "Deset minut je res orjaška prednost, kar daleč v zgodovino dirke se je treba ozreti, da bi videli, kdaj je bilo nazadnje tako. To je bila dominantna predstava, videli smo, kako so se preostali favoriti odločili, da ga sploh ne bodo več izzvali in so dirkali le še za drugo mesto. So bile pa vsaj normalne razlike naprej po lestvici. No, vsaj tam do desetega mesta, po dvajseterici so že kolesarji, ki so za Tadejem zaostajali več kot uro. To so velikanski preskoki," nam je povedal Kristijan Koren.

Na Touru bo drugače

Kristijan Koren: Prvi teden so dirkali, potem pa je šel marsikdo domov najbrž na kakšne priprave. Na Touru pa je drugače. Foto: Vid Ponikvar Te velike razlike so verjetno na račun tega, da ekipe na Giro vendarle ne pridejo z najmočnejšimi kolesarji, pa tudi tisti, ki so dirkali, najbrž tudi niso bili v najboljši formi. "Jasno je, da vsak kolesar na dirko pride v dovolj dobri formi, da ne trpi preveč v zadnjem tednu, res pa je tudi, da je letošnji Giro končalo manj kot 140 kolesarjev," o tem pravi Koren in nadaljuje: "Prvi teden so dirkali, potem pa je šel marsikdo domov najbrž na kakšne priprave. Na Touru pa je drugače, tam bo vseh osem kolesarjev vsake ekipe pripravljenih odlično. Tukaj je imela ekipa UAE Emirates top kolesarje, saj so šli napasti prvo mesto. Za kaj takšnega preprosto ne moreš priti s kolesarji, ki ne bi bili odlično pripravljeni."

Olimpijske igre vplivajo na sezono

Letos so morda zaradi olimpijskih iger koledarji kolesarjev malce drugačni kot bi bili v normalni sezoni. Je bil Giro morda tudi malce žrtev tega, da so najbolj bleščeči cilji sezone na sporedu šele od konca junija (Tour), prek avgusta (Pariz) do septembra (svetovno prvenstvo v Zürichu)? "Zagotovo ima vsak svoje načrte in svoj koledar dirk. Verjamem, da si je marsikdo mislil, da se za Giro lahko bolje pripravi naslednje leto, letos pa se bo osredotočil na olimpijske igre in najboljšo formo načrtuje za Pariz. Zelo težko je zadeti top formo dvakrat v sezoni. Lahko jo tempiraš za prvi del sezone, v katerem je Giro, ali pa za kasneje. Zdaj pa upam, da se bo Pogačar uspel pripraviti tudi na Tour de France in bo tam dominiral podobno kot je tukaj," odgovarja Koren.

Pogačar je "kar dirkal, ničesar ni prepustil nikomur"

Pogačarja zdaj čaka mesec dni do osrednje dirke sezone, francoskega Touru, na katerem je slavil v letih 2020 in 2021. Ko so v njegovi ekipi UAE Emirates načrtovali koledar sezone 2024 in se odločili za napad na epski dvojček Giro – Tour, so bržčas pazili, da bo slovenski fenomen v najboljši formi prav na francoski pentlji. Ali pač? "Ja, verjetno, ampak je tudi na Giru dirkal močno. Ko je imel že dve, tri minute prednosti, sem mislil, da se bo malce ustavil. Je pa kar dirkal, ničesar ni prepustil nikomur, je bil res lačen zmag," nam je v smehu odgovoril nekdanji as in dodal: "Tudi zato je bila na koncu takšna razlika. In to je kar presenetljivo."

"Je pa kar dirkal, ničesar ni prepustil nikomur, je bil res lačen zmag." Foto: Sani Karić/STA

Kot že rečeno, Pogačar bo letos napadel epski dvojček Giro-Tour. Nazadnje je obe dirki v eni sezoni dobil legendarni italijanski kolesar Marco Pantani leta 1998, v zgodovini je le še šestim drugim uspel takšen podvig, Faustu Coppiju v letih 1949 in 1952, Jacquesu Anquetilu leta 1964, Eddyju Merckxu v letih 1970, 72 in 74, Bernardu Hinaultu v letih 1982 in 85, Stephenu Rochu leta 1987 in Miguelu Indurainu v letih 1992 in 1993. Pogačar se bo poskušal vpisati na ta izjemno prestižen seznam.

Je morda v Italiji pokuril preveč vžigalic?

Vseeno je tudi Giro naporna tritedenska dirka in tudi Pogi sam je potarnal, da je zelo utrujen. Je lahko to nevarnost za njegov Tour? Je morda v Italiji pokuril preveč vžigalic? "Težko je ugibati. So bili tudi v modernejši zgodovini že kolesarji, ki so na Tour prišli iz Gira, jim je pa manjkala tista svežina. Takšni kot je Pogačar, ki so šli na Giru na skupno razvrstitev, so bili nato na Touru bolj pomočniki in lovili zgolj posamezne etapne zmage. Zdaj pa ... Tri tedne biti popolnoma zbran te izprazni. Vsak dan se pozna, vsak dan malce izgubiš. Upajmo, da bo imel zdaj pravo regeneracijo in bo na Tour prišel dokaj svež. O tem, da bi bil tam povsem svež, ne moremo govoriti. In da bo zmagoval. Vemo, da je na vsakem startu številka ena in da se bo vse vrtelo okoli njega," razmišlja naš sogovornik.

Vročina ne bo težava

Na trenutke je bilo na Giru hladno, deževalo je, tudi snežilo. Foto: Guliverimage Razlika med obema grand touroma je tudi vreme. Na Giru je bil dež, celo sneg, na trenutke zelo mraz, na Touru pa se bodo tekmovalci najbrž spet kuhali v vročini. Tudi to najbrž ni najbolj prijetno za kolesarje. Kako se spopadajo s tem izzivom, kako se pripravijo na vroče poletje? "Ne vem točno, kakšen program bo imel Pogačar do Toura in ali gre kam na višino. Res pa je, da bo na Touru še enkrat topleje kot je bilo na Giru. Na to se je treba dobro pripraviti, da. Tudi če gredno kolesarji v pripravah na višino, je to po navadi v kakšnih toplih krajih, zato se lahko nekako aklimatizirajo. Pred Tourom so tudi dirke kot je Dofineja in Po Sloveniji, na katerih je že vroče in so tako tudi dobra priprava. Na splošno se kolesarji znajo spopasti s tovrstnimi izzivi."

Poigravanja pa mu najbrž ne bodo pustili

Povsem jasno pa je, da je Tour kar se intenzivnosti dirkanja tiče povsem druga zgodba kot Giro. Ekipe na Touru bodo močnejše, kolesarji boljši in to v najboljši formi. Takšnega poigravanja kot smo ga videli na Giru, Pogačarju zagotovo ne bodo dovolili. "Ne, tukaj so ga praktično pustili pri miru in dirkali samo za drugo mesto. Na Touru pa bo veliko bolj intenzivno, veliko bolj agresivno dirkanje," prikimava Koren, nato pa v smehu pristavi: "Ko pa bo pokazal, da je tudi tam premočan, si bodo pa tudi rekli: OK, nimamo kaj, pustimo ga in dirkajmo za drugo in tretje mesto. Bomo videli, tudi to je mogoče."

"Dva Slovenca se bosta borila za najvišja mesta"

Kot vsi slovenski ljubitelji kolesarstva se tudi Koren veseli prihajajočega dvoboja Pogačar – Roglič. "Zelo zanimivo bo, da. Dva Slovenca se bosta borila za najvišja mesta," pravi. Na Dirki po Franciji pa bomo, če bo vse po sreči, videli najboljše štiri kolesarje sveta. Najbrž ni več nobenega dvoma, da so trenutno Pogačar, Roglič, pa Jonas Vingegaard in Remco Evenepoel stopničko ali dve nad ostalimi? "Ja, to so štirje najmočnejši, res pa je, da skupaj še niso dirkali na grand touru. Bili so že na kakšni enotedenski, zdaj pa pričakujem, da se bodo ti štirje udarili za vrh še na Touru," se strinja Ajdovec.

Slovenski šampion je tekmece ugnal za skoraj deset minut. Foto: Ana Kovač

Kako bo z Vingegaardom?

Ko bodo vsi štirje na dirki pa utegne biti še posebej peklensko. Že leto na Dirki po Baskiji se je pokazalo, da že trije od štirih dirkajo na nož, četudi ni bila najbolj odmevna dirka. "Ja, na vsako dirko, na katero pridejo, poskusijo zmagati," o štirih šampionih pravi Koren. Roglič, Evenepoel in še posebej Vingegaard so jo v Baskiji skupili pri padcu. Danec, zmagovalec zadnjih dveh Tourov zdaj bije birko s časom, da se do starta francoske pentlje (ta bo 29. junija v Firencah) "Bomo videli, kako bo Vingegaard saniral poškodbo. Ampak, če se bo odločil, da gre na Tour, bo že v redu. Če ne bo stoodstoten, ga najbrž ne bo, kar je povsem logično. On je zmagovalec in na dirko se zagotovo ne bo prišel samo pokazat. Moče biti zdrav in v formi," še meni Koren.

Končni vrstni red 107. Gira: 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 79;14:03

2. Daniel Martinez (Kol/Bora-hansgrohe) + 9:56

3. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers) 10:24

4. Ben O'Connor (Avs/Decathlon AG2R) 12:07

5. Antonio Tiberi (Ita/Bahrain-Victorous) 12:49

6. Thymen Arensman (Niz/Ineos Grenadeiers) 14:31

7. Einer Rubio (Kol/Movistar) 15:52

8. Jan Hirt (Češ/Soudal Quick-Step) 18:05

9. Romain Bardet (Fra/DSM-firmenich PostNL) 20:32

10. Michael Stoner (Avs/Tudor Pro) 21:11

...

34. Jan Tratnik (Slo/Visma-Lease a bike) 2;04:15

67. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates) 3;36:45

...

