Tadej Pogačar in izdaten dvig plače pri UAE Emirates

Za zmagovalnim konjem se vedno praši in nič drugače ni v primeru Tadeja Pogačarja, ki s svojimi predstavami postavlja kolesarstvo na višjo raven. Pojavile so se govorice, da naj bi se začeli pogovori o dvigu njegove plače.

Dirka po Italiji se je končala v nedeljo, v velikem slogu pa jo je osvojil slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar, ki v svetu kolesarstva piše prav posebno zgodbo.

Ob številnih osvojenih dirkah, spomenikih in medalji na olimpijskih igrah se lahko povrhu vsega pohvali še z dvema lovorikama na najprestižnejši dirki Tour de France.

S svojim načinom dirkanja navdušuje ljubitelje dirkanja, saj je ob njegovi prisotnosti vedno poskrbljeno za akcijo.

Pogodba do 2030 in z dodatnima dvema milijonoma na leto?

Letos se je odločil za prav poseben podvig: nastopiti na dvojčku Giro d'Italia – Tour de France in z jasno željo osvojiti oba. Prvega mu je v velikem slogu uspelo, čez en mesec se bo začel potegovati za rumeno majico še na dirki vseh dirk.

Na lestvici UCI je z naskokom na prvem mestu in ima velikansko prednost pred najbližjim zasledovalcem Jonasom Vingegaardom.

Zato ni čudno, da naj bi bilo v igri podaljšanje pogodbe z UAE Emirates – seveda z višjo plačo.

Tadej Pogačar je na oder za zmagovalce prišel s slovensko zastavo in zastavo lastnika ekipe iz Združenih arabskih emiratov. Foto: Guliverimage

Kot poroča Gazzetta dello Sport, ki ima dobre zveze pri Tadejevem agentu, naj bi vodstvo UAE Emirates v kratkem odpotovalo na pogovor o obnovi pogodbe. Že leta 2019 je podpisal dolgoročno pogodbo in jo obnavljal. Zdajšnja naj bi mu letno navrgla šest milijonov evrov, a to naj bi se spremenilo. Govora je, da bi lahko podpisal do leta 2030, letna plača pa bi znašala osem milijonov evrov, kar bi bil z naskokom najvišji znesek v kolesarski karavani, čeprav ima že zdaj najvišjo plačo.

Naslednji podvig, ki je uspel šestim kolesarjem

Kako pripaden je ekipi, je pokazal tudi na zmagovalnem odru v Rimu, kjer je imel ob slovenski še zastavo Združenih arabskih emiratov, od koder prihajajo lastniki UAE Emirates.

Trenutno ima Pogi pogodbo do leta 2027, daljše pogodbe z ekipo pa imajo še Juan Ayuso, Jan Christen in Isaac Del Toro.

S številkami si slovenski kolesarski dragulj najverjetneje ne beli glave. V tem trenutku mu je pomemben počitek v družbi partnerke Urške Žigart, nato pa bo misli v celoti usmeril proti Dirki po Franciji, kjer bo skušal napasti tretjo zmago. Če mu bo uspel ta podvig, bi postal prvi kolesar po Italijanu Marcu Pantaniju, ki je največji tritedenski dirki osvojil v istem letu. Legendarnemu piratu je to uspelo leta 1998. Pred njim je tovrstno mojstrstvo uspelo še prav tako Italijanu Faustu Coppiju (1949 in 1952), Francozu Jacquesu Anquetilu (1964), Eddyju Merckxu (1970 in 1972), Francozu Bernardu Hinaultu (1982 in 1985) ter Špancu Miguelu Indurainu (1992 in 1993).