Tadej Pogačar: Zelo vesel in ponosen sem na to, kako sta me starša vzgojila in kdo sem postal

V svetu športa razumljivo največ štejejo rezultati, a v ozadju so predvsem ljudje – s svojimi strahovi, vrednotami in odlikami. Tadeja Pogačarja smo vprašali, kakšne vrednote želi predati mlajšim rodovom in kdo je bil njegov vzor glede vodenja ekipe, kjer sam ravno toliko vrača, kot od ekipe prejema. Sta se s Primožem Rogličem, ki je Giro osvojil lani, kdaj pogovarjala o boju za rožnato majico?

Tadeja Pogačarja javnost vse bolj spoznava kot človeka, ne zgolj kot stroj na dveh kolesih, ki producira izjemne športne rezultate in rekordno dolgo kraljuje na lestvici Mednarodne kolesarske zveze. Po zmagi na Dirki po Italiji smo ga vprašali, kakšne vrednote želi predati mlajšim generacijam kolesarjev, tudi svoji mladinski ekipi Pogi Team.

"Dokler je vse le igra, je vse tako, kot mora biti." Foto: Ana Kovač

"Dokler je vse le igra, je vse tako, kot mora biti"

"Na letošnjem Giru je bilo precej lepih trenutkov, še posebej z najmlajšimi. Zelo sem bil vesel, ker sem ob trasi opazil tudi veliko dresov ekipe Pogi Team in drugih otrok, ki so nas prišli podpret na dirko. Moje sporočilo njim je, naj znajo uživati v trenutku, naj uživajo na kolesu, naj uživajo v igri. Dokler je vse le igra, je vse tako, kot mora biti," je prepričan 25-letnik iz Klanca pri Komendi, ki je svojo zbirko rezultatov v nedeljo oplemenitil z zmago številka 77 in skupno zmago na Giru, kjer je nastopil prvič v karieri.

Res je, ljudje dajejo in treba jim je to vrniti"

Vprašali smo ga tudi, kdo je bil najpomembnejši pri njegovem razvoju kot vodja, saj je opazno, da želi ekipi vračati tisto, kar ona daje njemu. Ne samo, da moštvene kolege hvali po vsaki etapi in dirki, da jim je pripravljen prepustiti zmago, če čutijo, da so sposobni ugnati konkurenco, in se po potrebi prelevi tudi v pomočnika pri sprintu, česar kolesarji, ki dirkajo na generalne razvrstitve, sicer praviloma ne počnejo. Se je torej Pogačar kot vodja rodil ali "naredil"? Se je pri tem opiral na zglede iz družinskega okolja?

"Zelo vesel in ponosen sem na to, kako sta me starša vzgojila in kdo sem postal." Foto: Ana Kovač

"Zelo vesel in ponosen sem na to, kako sta me starša vzgojila in kdo sem postal. Svojim staršem sem zelo hvaležen za vse, kar sta naredila zame, in upam, da bom lahko tudi sam sledil njunemu zgledu in delal tako, kot sta me učila. Res je, ljudje dajejo in treba jim je to vrniti," je dejal Pogačar.

Na novinarski konferenci po koncu Gira je odgovarjal tudi na vprašanja številnih tujih medijev. Na vprašanje, ali se bo še kdaj vrnil na Giro, je dejal, da morda res, a bo treba počakati na to, da vidi, kako bo nastop na Giru vplival na njegove načrte v nadaljevanju sezone, v tem primeru predvsem na Dirko po Franciji, ki se bo začela 29. junija, torej le slabih pet tednov po koncu rožnate dirke.

"S Primožem se seveda občasno pogovarjava, a ne o Giru, niti o dirkah"

Enega od tujih novinarjev je zanimalo, kako komentira dejstvo, da zmagovalec Gira že drugo leto zapored prihaja iz Slovenije? Sta se z lanskim zmagovalcem Primožem Rogličem kdaj pogovarjala o tej dirki?

"Da, precej izjemno je, da ima Giro že drugo leto zapored slovenskega zmagovalca. Mislim, da si česa takega v Sloveniji nismo mogli predstavljati, smo pa kot narod na to ponosni," je dejal Pogačar. "S Primožem se seveda občasno pogovarjava, a ne o Giru, niti o dirkah. Za kolesarstvo živiva 24 ur na dan, vse dni v tednu, zato včasih res ni treba, da se še pogovarjaš samo o tem," je sklenil prvi kolesar sveta.

"S Primožem se seveda občasno pogovarjava, a ne o Giru, niti o dirkah." Foto: Ana Kovač

Zdaj ga čaka teden dni počitka, sledijo trije tedni višinskih priprav v francoskih Alpah in Dirka po Franciji bo tu. Še prej bo na Netflixu na sporedu druga sezona serije o Dirki po Franciji, kjer bo prvič predstavljen tudi Pogačar in njegova pot od padca na dirki Liege-Bastogne-Liege do Toura.

Napovednik za 2. sezono serije o francoskem Touru na Netflixu:

