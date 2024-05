Urška Žigart: Tri, štiri dni bova s Tadejem vendarle lahko brez urnika in brez obveznosti

"Zdi se mi, da je svet Tadeja začel spoznavati kot osebo, takega, kot v resnici je, kar morda na začetku ni toliko prišlo do izraza, saj je bil mlad, no, še vedno je mlad, pa vseeno. Tadej je po duši dirkač, tekmovalec in vedno bo šel do konca, ima pa v sebi nekaj posebnega, kar počasi prihaja na plano, in mislim, da imajo ljudje to radi," je v Rimu na zaključku 107. Dirke v Italiji, ki jo je z naskokom najbolj zaznamoval slovenski kolesarski gladiator Pogačar, v pogovoru za Sportal pripovedovala njegova zaročenka, kolesarka Urška Žigart. V želji, da bi vsaj nekaj dni preživela s svojim partnerjem in najboljšim prijateljem, je spremenila tudi tekmovalne načrte in izpušča Dirko po Andaluziji, kamor bi morala odpotovati že danes.

Kaj vas je na letošnjem Giru pri Tadeju najbolj nagovorilo? Bilo je kar precej potez, ki so postale viralne in ki so Tadeja predstavile v drugačni luči kot samo kot vrhunskega kolesarja?

Res je, zdi se mi, da ga je svet začel spoznavati kot osebo, takega, kot v resnici je, kar morda na začetku ni toliko prišlo do izraza, saj je bil mlad, no, še vedno je mlad. Po duši je dirkač in vedno bo šel do konca, ima pa v sebi nekaj posebnega, kar mislim, da počasi prihaja na plano, in mislim, da imajo ljudje to radi. Se pravi, da gre vedno do konca, da vse da od sebe, da na primer komu kar med vožnjo podari bidon in podobno …

Je bilo spremljanje Gira za vas sploh stresno glede na Tadejevo prevlado na tej dirki, ali se vseeno držite pravila, da ni konec, dokler ni konec?

Proti koncu Gira, ko se je videlo, da gre vse bolj ali manj gladko, sem si oddahnila, ampak vsi vemo, kako hitro se lahko na dirki kaj zgodi, samo en ovinek vzameš narobe ali zapelješ v luknjo, pa je zgodba končana. Tako da vseeno je stresno in tudi zdaj, ko se pogovarjava (med zadnjo etapo, op. a.) je še vedno stresno. No, še bolj stresno pa je to, da morava stalno načrtovatiin računati, kdaj se bova lahko videla. Za oba so dolgi dnevi.

Vse nas zanima, kako lahko tako dolgo obdobje ohranja tako stopnjo svežine, se pravi, da je po treh tednih še vedno sposoben vsakodnevno delovati na tako visoki ravni. Da je vesel, da ima energijo za opravljanje vseh obveznosti, ki jih prinaša lastništvo rožnate majice. Je že od nekdaj tak?

Da, zdi se mi, da je, tako uživa v vsem tem, da preprosto najde energijo, da jo ima dovolj za izžarevanje. V ozadju seveda ni vse samo rožnato in super, ni vse postlano z rožicami, ni vse tako gladko, kot je morda videti, to pa samo zato, ker se toliko prej na vse pripravlja, ogromno stvari je … Morda je zdaj videti, da je vse gladko, ampak ni tako.

Pred Tadejem je zdaj teden dni počitka. Ga bosta lahko preživela skupaj?

Ja, na srečo in za to se moram zahvaliti ekipi (Liv AlUla Jayco, op. a.). Izpustila bom Dirko po Andaluziji, saj bi morala odpotovati nesporedno iz Rima (danes, op. a.), kar bi pomenilo, da sploh nič časa ne bi preživela skupaj. Da, vse skupaj vzame ogromno energije, tudi če ne pritiskam na pedale z njim. Naslednja dirka bo tako zame Dirka po Švici (od 15. do 18. junija), tako da bova nekaj časa preživela doma, nekaj pa na višinskih pripravah. Približno tri, štiri dni bova s Tadejem vendarle lahko brez urnika in brez obveznosti.

