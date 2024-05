Z Miho Koncilijo, športnim direktorjem in trenerjem ekipe Pogi Team UAE Generali, sicer pa prvim kolesarskim trenerjem Tadeja Pogačarja, smo se v Rimu na zaključku 107. Dirke po Italiji pogovarjali o tem, kaj ga po vseh teh letih poznanstva s Pogačarjem še vedno preseneča in kaj pri njem najbolj občuduje. Povedal nam je tudi, da si je Pogačar izjemno želel zmagati že v prvi etapi, ker je zmago želel posvetiti tragično umrlemu članu njegove mladinske ekipe Pogi Team.

Prvič smo se srečali leta 2019 na Dirki po Španiji, kjer je Tadej Pogačar prvič na lastni koži okušal, kaj pomeni nastopati na tritedenski dirki. Pet let je okoli, vas pri njem še vedno kaj preseneča?

Me preseneča, ampak mogoče ne toliko s predstavami kot s povsem vsakdanjimi stvarmi, na primer s tem, kako je v soboto med etapo, takoj, ko je od maserja svoje ekipe prevzel bidon, tega takoj predal fantu, ki je tekel ob progi. Res ne vem, kako lahko ob vsem tem, kar se mu dogaja, vidi, kaj, kdo, kje, zakaj. To so stvari, ki ga delajo velikega, ne samo kot vrhunskega športnika, ampak kot človeka.

Ali pri Pogi teamu krepite to zavedanje, da niso pomembni samo hitrost na števcu in vati, ampak tudi človeška plat, prijateljstvo, sočutje, fair-play?

Absolutno. Predvsem pa bi rekel, da nikoli na nikogar ne pritiskamo, češ zdaj moramo doseči to in ono, ker se mi zdi, da je šport že sam po sebi vrlina in da je pomembno, da ga otroku privzgojiš, še pomembneje pa je, da se bo s športom ukvarjal, tudi če ne ali ko ne bo več vrhunski športnik. Super je, če komu uspe, a v resnici vemo, da večini ne bo, tako to je v svetu športa, zato se mi zdi lepo, da smo jim privzgojili ljubezen do športa in da bo ta tudi po koncu treniranja ostala z njimi.

Kaj pri Tadeju najbolj občudujete? Letos je bilo njegovih potez, ki so postale zelo viralne, kar precej, od tega, kako je Italijana Giulia Pellizzarija (Bardani) obdaril z očali in celo rožnato majico, v kateri je dosegel etapno zmago, do bidona, ki ga je kar med dirko podaril fantu, ki je tekel z njim ob progi.

Ja, res je, to so spontane stvari, ki se zgodijo v trenutku in Tadej jih izpelje tako lepo, da ga imamo zato še toliko rajši. Kar pa zadeva njegove lastnosti, sem v zadnjih letih, odkar je profesionalec, opazil in občudoval, kako lahko preklopi, kako lahko po tako intenzivnih dneh zvečer zaspi. Tri tedne zapored biti pod adrenalinom – tega si ne morem predstavljati! Zase lahko rečem, da bi bil po samo enem take intenzivnem dnevu naslednji dan povsem iz sebe. On pa zna preklopiti. Vsa čast.

Predaja rožnate majice Giuliu Pellizzariju je še ena od viralnih potez Tadeja Pogačarja na letošnjem Giru. Foto: LaPresse

Pogačar je zmagal in si velikansko prednost pred konkurenco pridobil s šestimi etapnimi zmagami. Katera od njih je za vas nepozabna?

Vsaka je bila nekaj posebnega, vem pa, da si je Tadej tudi prvi dan zelo želel zmagati, pa ne samo zaradi zmage, ampak zato, ker je želel zmago posvetiti kolesarju iz Pogi Teama (Urban Prevc je umrl v tragični kajakaški nesreči, Pogačar pa je v njegov spomin na prvi etapi vozil z žalnim trakom na roki, op. a.). Takrat sva bila v stiku in mi je rekel: "Danes dirkam zanj." To je bil zame jasen znak, da si želi zmagati. Tudi v cilju se je potem videlo, da ni bil čisto zadovoljen, vem pa, da je vse dal od sebe. Zaradi vzdušja pa sem bil najbolj navdušen nad šesto etapno zmago (z dvakratnim vzponom na Monte Grappo in ciljem v Bassani del Grappa, (op. a.)).

Do naslednjega velikega izziva, Dirke po Franciji, je samo še 34 dni. Kaj bo po vašem mnenju v prihodnjih tednih najpomembneje?

Težko rečem, ker te izkušnje nimam, je pa zagotovo v tem trenutku najpomembnejši počitek, da zdaj za nekaj dni odklopi glavo in se da na off. Verjamem, da glede na to, kako je Giro zaključil, kako sproščen in vesel je, ni preveč izčrpan, no, izčrpan seveda je, drugače niti ni možno, da bo lahko priprave nadaljeval tako, kot so si v ekipi zamislili in kot verjamejo, da je najbolje. Verjetno odhaja na višinske priprave, žal pa ga do Toura na dirkah več ne bomo videli.

Preberite še: