Košarkarji Dallas Mavericks so po zmagi na tretji tekmi konferenčnega finala le še korak oddaljeni od velikega finala lige NBA. Mavs so na krilih Luke Dončića in Kyrieja Irvinga s 116:107 premagali Minnesoto Timberwolves. Čeprav je zgodovina povsem na njihovi strani, zasedba iz Teksasa ne želi prehitevati dogodkov, ob tem nekaj skrbi povzroča poškodba Derecka Livelyja II.

"S Kaiem sva si po tekmi rekla samo 'Še eno, potrebujemo še eno.' Nič še ni storjenega," je takoj po tretji zmagi v American Airlines Centru opozoril Luka Dončić, ki je vnovič letel po parketu. Slovenski as, za predstave katerega nam počasi že zmanjkuje presežnikov, je tokrat srečanje končal pri 33 točkah in je bil v paru s Kyriejem Irvingom prvo ime srečanja. "Počutim se samozavestno, skozi celotno tekmo so skušali podvajati mene in Kyrieja, to naju samo izboljšuje. Vsi smo na žogi, vsi prispevamo svoje in izkoriščamo priložnosti. Potrebujemo še eno zmago," je bil jasen Dončić.

Predstava Luke Dončića:

Učinek Luke Dončića: 33 točk (5/9 za 2, 5/11 za 3, 8/10 prosti meti), 7 sk., 5 as., 5 ukr. žog, 1 blokada, 3 izg. žoge v 41:12

Ljubljančan, ki sta ga iz prve vrste med drugim spodbujala tudi NFL-zvezdnika Patrick Mahomes in Travis Kelce, je bil znova izvrsten tudi v obrambnih nalogah. "Edwards je v tretjem delu začel serijo, morali smo ga ustaviti. V obrambi skušam igrati z res veliko energije, ker nam ta prinaša zmage. Vedno govorimo o tem, da moramo biti pozitivni. Sedem minut pred koncem sem fantom dejal, da bomo dobili to tekmo in da moramo ostati skupaj. Od tistega trenutka smo spet stali skupaj in opravili svoje delo. Svoje smo opravili tudi v obrambi, želel sem doprinesti tisto pravo energijo," je dejal Dončić.

Dallasu je nato naloga uspela, Anthony Edwards je srečanje končal pri 26 točkah, a je v zadnji četrtini dosegel le štiri. Povsem je zatajil Karl-Anthony Towns, ki od osmih poskusov za tri ni zadel niti enkrat, tekmo pa je končal pri 14 točkah. O (pre)majhnem doprinosu zvezdnikov krdela je že pred tretjo tekmo spregovoril strateg Minnesote Chris Finch, ki zagotovo znova ni mogel biti zadovoljen s predstavo svojih igralcev, ki jim je večino časa igro oteževala odlična obramba gostiteljev. "V tem trenutku moramo biti kljub porazom pozitivni, z negativnostjo ne bomo storili nič. Pomembna je samo vsaka naslednja tekma," je bil po tekmi izjemno redkobeseden Edwards, ki ga zdaj z ekipo čaka misija nemogoče.

Anthony Edwards je v tretji četrtini Minnesoto vrnil med žive, v zadnji četrtini pa je dosegel le štiri točke. Foto: Reuters

Zgodovina povsem na strani Dallasa

Bogata zgodovina lige NBA namreč veleva, da se še nobeni izmed ekip do zdaj v serijah končnice ni uspelo vrniti po zaostanku z 0:3, vseh 154 ekip s takim vodstvom je namreč do zdaj v končnicah lige NBA napredovalo po vodstvu s 3:0. V konferenčnih finalih je bilo zdaj takšnih ekip 27. Dallas upa, da bo zdaj dopolnil ta seznam.

"Čeprav se še nihče ni vrnil po takšnem zaostanku, moramo obdržati na fokus in slediti našemu ritmu tekmo za tekmo. Ne bodo se predali, ohraniti moramo enako mentaliteto. Če ne dobimo naslednje tekme, moramo naslednjo. Ostati moramo osredotočeni, igrati na tak način kot do zdaj, gotovo nas čaka še ena težka tekma," se je proti naslednjemu srečanju ozrl Dončić, ki je ob omembi podatka, da še nobeni ekipi ni uspela vrnitev po zaostanku z 0:3 znova vraževerno nakazal pljunek čez ramo in potrkal po lesu, kar je storil že po zmagi na peti tekmi serije z Oklahomo City Thunder.

Dereck Lively II je ob pomoči soigralcev zapustil parket. Foto: Guliverimage

Kako huda je poškodba Livelyja?

Dallas je tretjo tekmo začel veliko odločneje kot prvi dve, Mavs so v prvem polčasu vodili tudi z 12 točkami naskoka, ves čas pa so imeli nadzor nad dogajanjem na srečanju. A veliko prelomnico v srečanju je pomenila poškodba Derecka Livelyja II, ki je z dominantno igro pod košem navduševal v uvodnem delu srečanja, v boju za žogo pa je nato v eni izmed akcij v drugi četrtini z zadnjim delom glave trčil v koleno Karla-Anthonyja Townsa in zaključil srečanje. Najprej je prestal protokol za morebitno preverjanje pretresa možganov, iz tabora Dallasa pa so nato sporočili, da je Lively utrpel zvin vratu.

"Dereck je izjemen košarkar, ogromno nam je pomagal, a moramo verjeti in igrati z mentaliteto, da lahko preostali pokrijemo njegov manko. Če nam ne bo mogel pomagati na naslednjih tekmah, bo to zagotovo udarec za nas, a moramo preostali opraviti našo nalogo. Hoteli smo zmagati tudi zanj, šel sem do njega in mu povedal, da bomo igrali zanj, a je bil precej pretresen. Res upam, da bo dobro," je o novincu v ligi, ki se je pokazal kot izvrsten člen v igri Dallasa povedal Dončić. S konkretnejšimi informacijami ni mogel ponuditi niti Jason Kidd.

"Oba sta zmagovalca in hočeta zmagovati," je o Dončiću in Irvingu dejal Kidd. Foto: Reuters

"Kar zadeva Derecka, bomo videli, kako se bo počutil jutri. Poškodbe so žal sestavni del športa, tudi Dwight Powell mislim, da je v tistih nekaj minutah na parketu opravil dobro delo," je v zvezi z Livelyjem dejal Kidd, ki je nato nekaj besed namenil tudi predstavi Dončića in Irvinga, ki sta skupaj z Dončićem dosegla 66 točk in tehtnico nagnila na stran Dallasa. "Znova sta opravila odlično delo, vidi se, da si zaupata in da zaupata soigralcem. Sam sem bil kot košarkar v podobni situaciji in mi je trener zaupal, da bom opravil svoje, zdaj enako počnem sam z njima in tudi preostalimi košarkarji. Oba sta zmagovalca in hočeta zmagovati. Fante skušam spraviti v položaj, da so uspešni, a oni so tisti, ki garajo na parketu. Zavedamo se, da nismo storili še ničesar, potrebujemo še eno zmago," je dodal Kidd.

Dončić in Irving sta dosegla 66 od skupno 116 točk Dallasa. Foto: Guliverimage

O navezi z Irvingom pa je po obračunu spregovoril tudi Dončić. "Kyrie je rojen za take tekme in take trenutke, v zadnji četrtini je bil spet izjemen. Veliko mi pomeni, da je z mano na parketu. V zadnji četrtini sem mu dejal, da sem že res utrujen, pa mi je odvrnil, da tako pač mora biti. Kyrie je tej ekipi prinesel mirnost, zrelost. Neverjetno ga je imeti v ekipi in se vsak dan učiti od njega. V zadnji četrtini smo naredili tisto, kar smo se dogovorili. Midva s Kyriejem, P. J. z izjemno pomembno trojko, Gafford z zabijanjem in zadetim dodatnim prostim metom. Vsi na parketu so opravili odlično delo. Ne samo jaz in Kai, vsi v tej ekipi so sposobni zadeti pomembne mete," je dodal Dončić.

"Zdaj je pomembno samo to, da ostanemo osredotočeni na našo nalogo. To ne bi smela biti prevelika težava. Vemo, da vodimo s 3:0, a naš fokus mora biti samo pri igri, kot da je rezultat v seriji 0:0," je dodal Dončić, ki ga je na novinarski konferenci po tekmi eden izmed tujih novinarjev vprašal o zmagi Tadeja Pogačarja na Dirki po Italiji. "Smo majhna država, a z izjemnimi športniki. Zelo smo ponosni na naše uspehe."

