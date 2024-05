Fantastični Dončić po neverjetni drami s trojko veliki junak Dallasa!

Košarkarji Dallas Mavericks na čelu z Luko Dončićem so v eni najbolj dramatičnih tekem letošnje sezone v velikem slogu prišli do svoje druge zmage v seriji z Minnesoto Timberwolves. Mavs so v drugi četrtini zaostajali že z -18, nato pa so na krilih Luke Dončića pripravili preobrat, Slovenec pa je nato tri sekunde pred koncem zadel še izjemno trojko za zmago Dallasa s 109:108. Slovenski as je srečanje končal pri trojnem dvojčku - 32 točk, 10 skokov, 13 asistenc, s tem pa vpisal trojni dvojček še proti 29. ekipi v ligi NBA oziroma edini ekipi, proti kateremu mu to do zdaj še ni uspelo in se tako podpisal pod nov velikanski mejnik.

Minnesota Timberwolves : Dallas Mavericks 108:109 Strelci: Reid 23 (7/9 za 3), Edwards 21 (7 as.), Conley 18; Dončić 32 (10 sk., 13 as.), Irving 20 (4/7 za 3), Gafford 16, Lively II 14 (9 sk.)

Učinek Luke Dončića: 32 točk (4/12 za 2, 5/11 za 3, 7/7 prosti meti), 10 sk., 13 as., 4 izg. žoge v 41:27

Na semaforju je bilo do konca tekme še 13 sekund ob vodstvu Minnesote s 108:106. Po minuti odmora je žogo v roke dobil izjemni Luka Dončić, ki mu je na poti stoji najboljši obrambni igralec lige NBA Rudy Gobert. A Slovenec se ni ustrašil, nasprotno, Francoza je z izjemnim vodenjem žoge vrnil iz igre in iz step backa tri sekunde pred koncem zadel trojko za vodstvo Dallasa in na koncu tudi zmago Mavsov s 109:108. "Ne moreš me kriti," je ob nekaj psovkah Francozu po zadeti trojki sporočil Dončić, ki je bil že pred tem z naskokom najboljši posameznik na parketu. Tekmo je končal pri trojnem dvojčku, četrtem v letošnji končnici. Na koncu je dosegel 32 točk, 10 skokov in 13 asistenc in prvič v karieri proti Minnesoti dosegel trojni dvojček, s tem pa zaokrožil izjemne predstave, saj je zdaj prav proti vsaki ekipi v ligi NBA vsaj enkrat dosegel trojni dvojček. Skupno je Dončić osmič na svoji 42. tekmi v končnici dosegel ta zavidljivi dosežek.

Trojka Dončića, ki je odločila srečanje:

Še toliko bolj neverjetna je zmaga Dallasa ob dejstvu, da je zasedba iz Teksasa v prvem polčasu v Target Centru ob neprepričljivi predstavi zaostajala že z 18 točkami zaostanka, nato pa uprizorila preobrat, ki se ga ne bi branil tudi nobeden od filmskih scenaristov. Mavs so po slabem drugem polčasu, ki so ga gostitelji dobili s 60:48, v drugem delu stopili na plin, na začetku zadnje četrtine je pomemben delež prispeval še Kyrie Irving, ob tem pa je Dallas v ključnih trenutkih znova zaigral odločno v obrambi in z domiselno ter kolektivno predstavo v napadu utišal glasno množico v Minneapolisu, ki ji je na koncu nekaj krepkih povedal tudi Dončić.

Datumi prvega trojnega dvojčka LD77 proti vsaki ekipi lige NBA: 1. Milwaukee Bucks - 21.januar 2019 2. Toronto Raptors - 27. januar 2019 3. Charlotte Hornets - 6.februar 2019 4. Los Angeles Clippers - 25. februar 2019 5. New Orleans Pelicans - 19. marec 2019 6. Golden State Warriors - 23. marec 2019 7. Sacramento Kings - 26. marec 2019 8. Phoenix Suns - 9. april 2019 9. Los Angeles Lakers - 1. november 2019 10. Cleveland Cavaliers - 3. november 2019 11. New York Knicks - 8. november 2019 12. San Antonio Spurs - 18. november 2019 13. Detroit Pistons - 12. december 2019 14. Chicago Bulls - 6. januar 2020 15. Houston Rockets - 31. julij 2020 16. Orlando Magic - 9. januar 2021 17. Indiana Pacers - 20. januar 2021 18. Denver Nuggets - 25. januar 2021 19. Atlanta Hawks - 10. februar 2021 20. Washington Wizards - 1. maj 2021 21. Memphis Grizzlies - 14. januar 2022 22. Oklahoma City Thunder - 17. januar 2022 23. Portland Trail Blazers - 26. januar 2022 24. Philadelphia 76ers - 4. februar 2022 25. Brooklyn Nets - 27. oktober 2022 26. Utah Jazz - 6. december 2023 27. Boston Celtics - 22. januar 2024 28. Miami Heat -7. marec 2024 29. Minnesota Timberwolves - 24. maj 2024

Objem Dončića in Irvinga po nori zmagi. Foto: Guliverimage

Dončić nadaljeval tam, kjer je končal prvo tekmo

Košarkarje Dallasa, ki so drugo tekmo začeli zdaj že v standardni peterki – Dončić, Kyrie Irving, Derrick Jones Jr., P. J. Washington in Daniel Gafford, je v Minneapolisu pričakal še glasnejši Target Center, ki pa ga je že v prvem napadu po alley-oopu z Dončićem utišal Gafford. Nekaj skrbi so med navijači Dallasa že v prvih minutah povzročile boleče grimase Dončića, ki se je večkrat prijel za že tako poškodovano desno koleno, a je kljub temu v prvih minutah naravnost blestel oziroma nadaljeval tam, kjer je končal prvi obračun. Slovenec je unovčil prva poskusa, ki jih je sprožil za tri točke, ob tem pa je zaposloval svoje soigralce in bil z naskokom prvo ime svoje ekipe.

Kako pomemben je slovenski as za svojo ekipo se je je pokazalo že v prvi četrtini, ko je dobil nekaj minut za odmor, ob katerih je Minnesota naredila korak pred tekmecem in v zaključku prvega dela prišla do prednosti. Prvo četrtino so domači, tudi na račun boljšega skoka (19:13), dobili z 32:26, že v prvih dvanajstih minutah so izvajali enajst prostih metov, Dallas na drugi strani tri.

Dončić je v prvem polčasu dosegel šestnajst točk, za tri je metal 3/6. Foto: Reuters

Minnesota pobegnila na +18

Ravno na račun boljšega skoka je Minnesota po košu Karla-Anthonyja Townsa na začetku druge četrtine prvič na tekmi povedla z dvomestno prednostjo (37:26). Domači so naravnost blesteli v napadalnem delu igre, po dobih treh minutah igre v drugi četrtini je za 48:33 s črte za tri četrtič v svojem četrtem poskusu v polno meril Naz Reid. Volkovi so skupno v prvih enajstih poskusih za tri zadeli kar sedemkrat in parali živce četi Jasona Kidda, ki poleg Dončića ni imela razpoloženega košarkarja na parketu. Dallas je imel ogromno težav v obrambi, za nameček pa nikakor ni steklo v napadu. Prednost domačihje ob zadetem prostem metu Rudyja Goberta dobre tri minute pred koncem narasla na +18 (58:40), a so Mavs kljub temu v zaključku druge četrtine zaigrali nekoliko bolje, imeli dvakrat na voljo tudi napad, da prednost stopijo na manj kot deset točk, a so ob odhodu na glavni odmor zaostajali z 48:60.

Dončić, ki je imel napram zadnjim tekmam, tokrat spet vidno več težav z desnim kolenom, je v prvem polčasu dosegel 16 točk, šest skokov in pet asistenc in bil edini dvomesten košarkar pri Dallasu, na drugi strani je točko manj prispeval Anthony Edwards.

Naz Reid je bil nerešljiva uganka s črte za tri točke, zadel je sedem trojk iz devetih poskusov, a se mu je v ključnem trenutku zatresla roka. Foto: Guliverimage

Dallas na krilih Dončića na -2

Kljub visokemu zaostanku pa gostje niso vrgli puške v koruzo, nasprotno, v tretji četrtini so počasi, a vztrajno topili prednost domačih. Po trojki s step backa odličnega Dončića, ki je Dallas držal v igri, je zaostanek dobrih šest minut pred koncem tretje četrtine po dolgem času znašal manj kot deset točk (63:71), po asistenci Dončića za trojko Josha Greena pa so se Mavericks 3:37 pred koncem tretjega dela približali na vsega pet točk zaostanka (70:75). Po minuti odmora je nato za tri v polno meril še Jaden Hardy, Dallas pa se je tako slabi dve minuti in pol pred koncem tretje četrtine povsem vrnil med žive (73:75).

Zadnje slabe tri minute je na klopi presedel tudi Dončić, ki mu je Kidd pred odločilno zadnjo četrtino namenil vsaj nekaj minut počitka. Derrick Jones Jr. je 13 sekund pred koncem tretjega dela z dvema prostima metoma zaostanek Dallasa znižal na 79:83,a je na drugi strani nalet Dallasa s trojko tri sekunde pred iztekom igralnega časa pokvaril Reid in Minnesoto pred zadnjimi dvanajstimi minutami popeljal v vodstvo s 86:79.

Kyrie Irving je zadnjo četrtino odprl z dvema trojkama. Foto: Reuters

"Tradicionalno" prebujenje Irvinga, na drugi strani blestel Reid

Zadnja četrtina se je začela povsem po notah Dallasa. Kot zdaj že kar tradicionalno, se je na začetku zadnjega dela srečanja prebudil Kyrie Irving. Najprej je zadel trojko za 82:86, zatem je asistiral P. J. Washingtonu, nato pa po ukradeni žogi Josha Greena, po minuti in pol igre v zadnji četrtini zadel še eno trojko za delni izidi 8:0 in vodstvo Dallasa s 87:86, ki je pred tem nazadnje vodil pri izidu 7:6. Tako kot je na eni strani blestel Irving, je na drugi Naz Reid, ki je s svojo kar sedmo trojko v osmem poskusu dobrih šest minut in pol pred koncem Minnesoto popeljal v vodstvo s 94:92.

8-0 MAVS RUN 🐴



Kyrie gives the Mavs their first lead since the 1Q!



DAL-MIN (1-0) | 4Q Live on TNT pic.twitter.com/HxdKLIlzAX — NBA (@NBA) May 25, 2024

MEU DEUS DO CÉU



QUE PASSE DO LUKA DONCIC



QUE CESTA DO DANIEL GAFFORD

pic.twitter.com/DFgpebz74D — NBA da bad (@NBAdabad) May 25, 2024

V izjemno izenačenem nadaljevanju, v katerem sta se ekipi izmenjevali v vodstvu, je bilo v zadnjih minutah srečanja v Target centru kot v peklu. 2:53 pred koncem je Lively po asistenci Dončića še zabil žogo skozi obroč za vodstvo Dallasa s 103:102, nato pa je na svoj račun prišla Minnesota, ki jo je Edwards po dveh zadetih prostih metih slabo minuto in pol pred koncem z dvema zadetima prostima metoma popeljal do vodstva s 108:103. Še pred tem je dva pomembna prosta meta zgrešil Irving, ki pa se je nato minuto pred koncem odkupil s trojko za 106:108.

Dončić s trojko Dallas popeljal na prag raja, Reid ostal pri sedmih trojkah

Zatem so sodniki po pregledu posnetka ob boju McDanielsa in Irvinga žogo prisodili Dallasu, a je bil nato iz fadeawaya 33 sekund pred koncem nenatančen Dončić. Drame še ni bilo konec, v naslednjem napadu Minnesote je žogo v avt vrgel Edwards, Kidd pa je trinajst sekund pred koncem ob zaostanku dveh točk Dallasa vzel minuto odmora. Zatem je odgovornost prevzel kdo drug, kot Dončić, ki je ob izvrstnem preigravanju Gobertu "zlomil gležnja", nato pa hladnokrvno zadel trojko za vodstvo Dallasa s 109:108. Po minuti odmora je nato za napad Minnesote ostalo še tri sekunde, odgovornost je prevzel Naz Reid, ki je do tistega trenutka trojke metal 7/8, poskusil je še enkrat, a bi neuspešen, Dallas pa se je tako veselil velikanske zmage s 109:108.

Foto: Reuters

Poleg Dončića je bil pri Dallasu strelsko razpoložen še Irving z 20 točkami, od tega je zadel štiri trojke v sedmih poskusih, 16 točk je prispeval Gafford, ki je tekmecem podelil kar pet blokad, Lively II je ob 14 točkah ujel še devet odbitih žog. Pri Minnesoti je na koncu tragični junak Reid dosegel 23 točk, od tega 7 trojk iz devetih poskusov, a je zgrešil odločilno v zadnji sekundi. 21 točk je prispeval Edwards, 18 pa Conley.

Mavericks se tako v Dallas vračajo z dvema velikima "brejkoma" in vodstvom z 2:0 v seriji. Tretja tekma bo v American Airlines centru na sporedu v noči na ponedeljek ob 2. uri zjutraj po slovenskem času.

