Luka Dončić je pri 25 letih petič zapored tako član elitne peterke lige NBA, s čimer je prehitel klubsko legendo Dallas Mavericks Dirka Nowitzkega, ki se je štirikrat pohvalil s tovrstnim podvigom.

LD77 je tako v svojo zbirko dodal novo impresivno priznanje, ki ga je dobil tik pred začetkom finala zahodne konference z Minnesoto Timberwolves.

Na 70 tekmah je Dončić v povprečju dosegel skoraj trojni dvojček in se lahko pohvalil s 33,9 točke, 9,8 asistence in 9,2 skoka na tekmo. V igri je bil tudi za naziv najkoristnejši košarkarja (MVP) rednega dela, na koncu pa pristal za Nikolo Jokićem (Denver Nuggets) in Shaijem Gilgeousom-Alexandrom (Oklahoma City Thunder). Oba sta bila ob njem, Jaysonu Tatumu (Boston Celtics) in Giannisom Antetokounmpom (Milwaukee Bucks) člana najboljše peterke.

Luka Doncic is now eligible to sign a super max extension in the 2025 offseason.



The extension is the largest contract in NBA history. pic.twitter.com/GBNUsABHH4 — Bobby Marks (@BobbyMarks42) May 22, 2024

Zaradi tovrstnega podviga je Luka po besedah novinarja ESPN Bobbyja Marksa po koncu sezone 2024/25 upravičen do podpisa supermaksimalnega podaljšanja pogodbe. Ta bi bila vredna nekaj več kot 346 milijonov ameriških dolarjev za dobo petih let, kar bi bila najbolj donosna pogodba v vsej zgodovini košarke.

Gilgeous-Alexander pa bo lahko leta 2025 prav tako podpisal izjemno donosno pogodbo in to v višini 294 milijonov ameriških dolarjev za dobo štiri leta. S tem bi postal prvi košarkar, ki bi v eni sezoni prejel več kot 80 milijonov dolarjev.