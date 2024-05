Luka Dončić zablestel v ključnem trenutku in razveselil navijače Dallasa

Košarkarji Dallas Mavericks na čelu z Luko Dončićem so na prvi tekmi konferenčnega finala na gostovanju v Target Centru s 108:105 premagali Minnesoto Timberwolves. Luka Dončić, ki je bil pred tekmo izbran v elitno peterko lige NBA , je bil vroč v zadnji četrtini, v kateri je dosegel 15 od skupno 33 točk in bil ključen košarkar, da so Mavs tekmecu ukradli prednost domačega terena. S 30 točkami je bil razpoložen tudi Kyrie Irving. Naslednji obračun bo v noči na soboto.

Minnesota Timberwolves : Dallas Mavericks 105:108 (33:27, 62:59, 83:82) Luka Dončić 33 (za 3 3/10, za 2 9/16, prosti meti 6/7), 6 sk., 8 as., 3 ukr. žoge, 1 bl., 4 izg. žoge v 41 min.

Kyrie Irving 30 (za 3 0/3, za 2 12/20, prosti meti 6/6), 5 sk., 4 as., 1 bl., 1 izg. žoga v 40 min. Strelci: McDaniels 24 (za 3 6/9), Edwards 19 (za 3 5/12, met iz igre 6/16), 11 sk., 8 as., Towns 16 (met iz igre 6/20), 7 sk., Reid 15, Gobert 12, 7 sk.; Dončić 33 (za 3 3/10, za 2 9/16, prosti meti 6/7), Irving 30 (za 3 0/3, za 2 12/20, prosti meti 6/6), P. J. Washington 13 (za 3 2/8), 7 sk., Gafford 10, 9 sk., Lively II 9, 11 sk., 3 as., Jones Jr. 8.

V izjemno napetem ozračju je Luka Dončić, ki je še petič zapored postal član elitne prve peterke lige NBA in tako prehitel ikono Dallas Mavericks Dirka Nowitzkega (4) ter bo lahko podpisal največjo pogodbo v zgodovini lige NBA v višini 346 milijonov ameriških dolarjev, s prvim košem odprl tekmo, nakar so domači hitro dosegli šest zaporednih točk. Gostje so imeli uvodoma kar nekaj težav pri metu z razdalje. Zgrešili so vse štiri mete za tri točke, tudi Luka enkrat, medtem ko so se domači po zaslugi Jadena McDanielsa lahko pohvalili s tremi uspešnimi trojkami, po katerih so vodili že s 15:8.

Prva peterka v sezoni 2023/24 Luka Dončić, Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokić in Jayson Tatum. 2023-24 Kia All-NBA First Team:



Giannis Antetokounmpo

Luka Doncic

Shai Gilgeous-Alexander

Nikola Jokic

Jayson Tatum



2023-24 Kia All-NBA Second Team:



Jalen Brunson

Anthony Davis

Kevin Durant

Anthony Edwards

Kawhi Leonard



2023-24 Kia All-NBA Third Team:



Devin Booker

Stephen… — NBA (@NBA) May 23, 2024 Sportal Luka Dončić upravičen do rekordne pogodbe v vsej zgodovini košarke

Le nekaj trenutkov pozneje je bilo po zadetem prostem metu francoskega Rudyja Goberta 16:8, nakar je Kyrie Irivng hitro zadel dva koša ter znižal na 16:12. Luka in Kyrie Irving sta bila uvodoma tista, ki sta dosegla vse točke Dallasa.

P. J. Washington je bil tisti, ki je kot prvi od preostalih košarkarjev prebil led in zadel trojko ter omilil naskok domačih, ki so vodili že z 21:12. V začetku druge polovice prve četrtine je bilo tako 21:16 za domače, ki so uvodoma pokazali, zakaj so bili v rednem delu najboljša obrambna ekipa.

Če je Luka po šestih minutah igre dobil počitek, je bil Irving edini košarkar Mavs, ki je praktično v celoti uvodno četrtino prebil na parketu. S 13 točkami je bil tudi najbolj vroč v Target Centru in pomagal preobrniti potek dogodkov, da so Mavs po delnem izidu 11:0 prišli do vodstva s 23:21.

Na prelahek in predvsem prehitro so Dončić, ki se je spet vrnil na parket, in soigralci zapravili lepo izhodišče. Domači so prek prvega strelca ekipe Anthonyja Edwardsa po koncu prve četrtine tako vodili s 33:27.

Vroči Irving reševal Dallas

Na krilih navijačev so se domači razleteli in imeli kmalu lep naskok pri 41:32, nakar je na sceno stopil slovenski košarkar. Težave je imel sicer še naprej pri metih za tri točke, saj je v uvodnih četrtinah zadel le enega od šestih metov, zato pa je bil natančen pri prodiranju pod obroč in s svojo 14. točko pomagal približati Dallas na varen zaostanek dveh točk pri 41:43.

Kyrie Irving je v prvem polčasu vknjižil 24 točk. Foto: Guliverimage

Goste je presenečal izjemno razpoloženi McDaniels, čigar povprečje v rednem delu sezone je znašalo 10,2 točke na tekmo, v prvem polčasu pa je bil že pri 19 točkah in bil ključni mož, da so domači vodili z 62:59. Pohvalil se je lahko s petimi zadetimi trojkami iz šestih poizkusov. Domači so jih zadeli v uvodnem polčasu velikih enajst, medtem ko gostje pičle dve iz 13 metov.

Kazalo je že, da bo prednost še višja, a je imel vroči Irving pred daljšim odmorom svojo računico. Povsem v zaključku je z novim uspešnim polaganjem in še dodatnim prostim metom vnesel mir v vrste Dallasa, sam pa bil že pri 24 točkah.

Trojke, trojke, trojke …

Razglašen pri metu z razdalje je bil tudi P. J. Washington, ki je blestel v polfinalu proti ekipi Oklahomi City Thunder. Ob vstopu v drugi polčas je bil pri skromni trojki iz sedmih poizkusov. Ne glede na vse je bil z desetimi točkami tretji strelec Dallasa in z dvema zadetima prostima metoma poskrbel, da so gostje imeli prednost točke pri 69:68.

Luka Dončić je spodbujal Josha Greena, ki je naredil nekaj napak. Foto: Guliverimage

Tudi Luka je bil povsem razglašen pri metu z razdalje in imel identičen izplen kot Washington. Na prvo trojko Dallasa v drugem polčasu je bilo treba počakati povsem do konca tretje četrtine, ko jo je zadel branilec Josh Green za 80:79.

Avstralec je imel po izjemno natančni in iznajdljivi podaji Dončića celo priložnost, da bi Mavs popeljal na +3, a je zgrešil zabijanje. Sledila je še osnovnošolska napaka in slaba podaja, posledica je bila izgubljena žoga, kar so gostitelji znali izkoristiti in v zadnjo četrtino vstopili z minimalno prednostjo pri rezultatu 83:82.

Vsega 16 odstoten met (3/19) so imeli košarkarji Dallasa za 3 točke, kar je bil največji razlog, da v zadnji del niso vstopili s prednostjo.

Dončić je prestavil v višjo prestavo v pravem trenutku in zablestel tudi v obrambi

Zato pa se ni zaustavljal McDaniels, ki je ob vstopu v sklepno četrtino zadel že svojo šesto trojko in dvignil navijače v Target Centru na noge (89:84).

A niso imeli razloga za pretirano slavje, saj je na sceno stopil Luka Dončić. Sprva je dosegel štiri točke, nato pa zadel dolgo pričakovano trojko za 91:89. Končno, so si verjetno rekli navijači Dallasa, ki so bili zadovoljni z vodstvom, a je bilo do konca še ogromnih devet minut igre.

Luka Dončić je bil vroč v zadnji četrtini, v kateri je dosegel 15 od skupno 33 točk. Foto: Reuters

To so bile minute gostov, ki so zrežirali delni izid 13:0 in dobro minuto pozneje vodili za velikih osem točk naskoka (97:89).

Edwards je s četrto trojko prekinil urok. Sledil je mrk Dallasa, ki lep čas ni dosegel koša, domači pa so se razleteli na parketu in po trojki Karla Townsa z neverjetne razdalje spet povedli z 99:98. Ni minilo veliko časa, ko je novo zadel Edwards za +4 (102:98).

Z enako mero je na drugi strani vrnil vse bolj vroči Dončić. Nato je prišel na vrsto P. J. Washington. In to s trojko. V pravem trenutku jo je zadel, s katero je Dallas 1:56 pred koncem povedel s 104:102.

MAVS TAKE GAME 1 IN MINNESOTA ‼️



Game 2: Friday, 8:30pm/et on TNT pic.twitter.com/nxJWryiyIQ — NBA (@NBA) May 23, 2024

Identičen rezultat je bil tudi minuto pozneje, Dončić in druščina pa so imel še posest. Prav Luka je bil tisti, ki je spet zadel koš za 106:102. Povrhu vsega je bil odličen tudi v obrambnih nalogah, da so se Mavs na koncu s 108:105 razveselili velike zmage in tako ukradli prednost domačega parketa.

Dallas je pod vodstvom Jasona Kidda tako prvič dobil prvo tekmo v končnici, kar je dober kapital pred nadaljevanjem finala zahodne konference. In to je dal po tekmi vedeti tudi prvi strelec obračuna Luka Dončić: "Opraviti smo morali težko delo, da smo zmagali. Znani smo bili po tem, da smo izgubljali uvodno tekmo, zato smo skušali dobiti to. Dobiti jih moramo še tri."

Naslednji obračun med tekmecema bo v noči na soboto, prav vsi dvoboji pa si bodo sledili na dva dni.

Finale zahodne konference, spored tekem: 1. tekma, četrtek, 23. maj:

Minnesota Timberwolves : Dallas Mavericks 105:108 2. tekma, sobota, 25. maj:

2.30 Minnesota Timberwolves – Dallas Mavericks 3. tekma, ponedeljek, 27. maj:

2.00 Dallas Mavericks – Minnesota Timberwolves 4. tekma, sreda, 29. maj:

2.30 Dallas Mavericks – Minnesota Timberwolves Morebitna 5. tekma, 31. maj:

2.30 Minnesota Timberwolves – Dallas Mavericks Morebitna 6. tekma, 2. junij:

2.30 Dallas Mavericks – Minnesota Timberwolves Morebitna 7. tekma, 4. junij:

2.30 Minnesota Timberwolves – Dallas Mavericks

