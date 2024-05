Pred Dallasom in Dončićem stoji zid

"Z razlogom so najboljša obrambna ekipa lige NBA. Ni važno, če smo bili na papirju postavljeni za favorite, Minnesota je bila boljša ekipa," je po porazu na sedmi tekmi konferenčnega polfinala skrušeno priznal zvezdnik Denverja in MVP rednega dela lige Nikola Jokić, ki je z Nuggets na lastni koži občutil kakovost naslednjih Dallasovih nasprotnikov. Ti so v sedmi tekmi serije z Denverjem ob že tako izjemni košarkarski kakovosti pokazali tudi mentalno trdnost, saj so nadoknadili 20 točk zaostanka in Nuggets poslali na dopust.

Pred Dallasom v boju za finale lige NBA tako stoji izjemno visoka ovira. Dobesedno. Obramba Minnesote velja za najboljšo obrambo lige NBA, ob tem pa nasprotniku v raketi napade otežujejo najboljši obrambni igralec lige, 215 centimetrov visoki Rudy Gobert, 213 centimetrov visoki Karl-Anthony Towns, tu sta še Naz Reid (208 cm), ki je v tej sezoni dobil priznanje za najboljšega šestega igralca lige, in Jaden McDaniels (206 cm). "Res so visoki, če bomo prodirali pod obroč, potem veš, da tam čaka Gobert," je opozoril Jason Kidd. Če to dodamo k razsežnostim igre superzvezdnika in odličnega strelca Anthonyja Edwardsa skupaj z natančno veteransko roko Mika Conleyja, ni nobeno presenečenje, da nekateri verjamejo, da so Timberwolves v procesu grajenja dinastije, kar letos tudi dokazujejo.

Anthony Edwards trenutno igra na ravni MVP, Rudy Gobert je dobil priznanje za najboljšega obrambnega igralca lige. Foto: Reuters

Statistika obeh ekip v končnici:

Dallas Mavericks:

Košarkar Odigrane tekme Povprečje točk Povprečje skokov Povprečje asistenc Luka Dončić 12 27,3 9,7 9,1 Kyrie Irving 12 21,1 4,0 5,4 P.J. Washington 12 14,3 6,8 1,5 Derrick Jones Jr. 12 10,8 3,8 1,1 Daniel Gafford 12 8,6 5,5 0,9 Dereck Lively II 12 8,3 7,0 1,3 Tim Hardaway Jr. 8 5,8 1,9 0,5 Maxi Kleber 6 5,7 2,7 1,5 Josh Green 12 5,3 2,7 1,3 Jaden Hardy 9 2,4 0,4 0,8 Dante Exum 11 1,7 0,8 0,7 A.J. Lawson 7 1,1 0,4 0 Dwight Powell 7 0,3 0,7 0,1 Olivier-Maxence Prosper 1 0 0 0

Minnesota Timberwolves:

Košarkar Odigrane tekme Povprečje točk Povprečje skokov Povprečje asistenc Anthony Edwards 11 28,9 6,2 5,9 Karl-Anthony Towns 11 18,8 9,3 2,8 Jaden McDaniels 11 12,4 4,5 1,2 Rudy Gobert 10 12,2 10,9 1,7 Mike Conley 10 11,3 4,2 6,5 Naz Reid 11 10,4 3,6 0,9 Nickeil Alexander-Walker 11 9,0 2,0 2,6 Luka Garza 6 3,8 0,8 0,2 Kyle Anderson 10 2,7 2,6 2,1 Monte Morris 8 2,6 0,8 1,1 Josh Minott 4 1,5 1,3 0,5 Jordan McLaughlin 5 0,8 0,8 0,4 Wendell Moore 5 0,4 0,4 0,4 T.J. Warren 3 0 1 0,3 Leonard Miller 2 0 1 0

Vzporednice z Oklahomo City Thunder

Strateg Dallasa je pred začetkom serije z Minnesoto potegnil nekaj vzporednic med ekipo Volkov in Oklahome City Thunder, predvsem med glavnima zvezdnikoma obeh ekip Shaijem Gilgeous-Alexandrom in Anthonyjem Edwardsom. "Tako Shai kot Ant (Edwards, op. p.) sta izredno nadarjena strelca, zato spet ne bomo mogli zadihati. Edwards trenutno igra na ravni MVP," je dejal Kidd. 22-letni Edwards v tej sezoni v povprečju dosega 24,6 točke in 5,8 skoka na tekmo ob zadetih 45,9 odstotka metov iz igre na tekmo, mnogi pa ga zaradi narave njegovega karakterja in razsežnosti igre že označujejo za naslednji obraz lige NBA.

"Imajo odlične strelce, Ant pa ima tudi odličen prodor, v katerem se dvigne nad obroč in je nezaustavljiv. Za razliko od Shaija tudi več meče za tri, tako da bomo morali biti na preži v vsakem trenutku. Odlično se dopolnjuje tudi v igri s Townsom," je dodal Kidd. Ta je ob tem primerjal tudi obrambne sposobnosti člana OKC Luja Dorta, ki je bil kot senca Luke Dončića, in člana Timberwolvesov McDanielsa. "Res igra odlično obrambo. Je eden najboljših obrambnih košarkarjev v ligi. Luka in Kyrie sta od Dorta prešla k McDanielsu, kar niti najmanj ne olajša njune naloge. Morali bomo ugotoviti, kako priti do metov, preden nam bo na poti stal McDaniels. Obrambno so res odlična ekipa, medtem ko so izjemni tudi v tranziciji. Ob tem imajo fante, ki znajo zadevati, in Conleyja, ki je lepilo v tej zasedbi in drži vse skupaj," je še dodal Kidd.

Minnesota bo imela v konferenčnem finalu prednost domačega igrišča, prvi obračun bo v noči na četrtek v Target centru. Foto: Reuters

Medtem ko so Mavsi za uvrstitev v konferenčni finale najprej s 4:2 premagali LA Clippers, nato z istim izidom še najboljšo ekipo rednega dela zahoda Oklahomo City Thunder, pa so na drugi strani Timberwolves najprej pometli s Phoenixom na čelu s Kevinom Durantom in Devinom Bookerjem, zatem pa so v dramatični sedmi tekmi, v kateri so zaostajali že za 20, na koncu izločili branilce naslova Denver Nuggets.

Stara znanca že s priprav

Timberwolvesi so bili pred začetkom te sezone tudi prvi tekmec Dallasa. Ekipi sta se srečali v pripravah na sezono v Abu Dabiju, obe tekmi pa sta pripadli Minnesoti. "Spomnim se jih že iz Abu Dabija, že takrat sem menil, da so ena najboljših ekip v ligi, to so zdaj samo še potrdili, sploh s preobratom na sedmi tekmi z Denverjem. Imajo odlično zasedbo," je opozoril Kidd. A nekaj, česar ekipa iz Minneapolisa nima na pretek, so zagotovo izkušnje. Minnesota je šele drugič v zgodovini franšize prišla do uvrstitve v konferenčni finale, leta 2004 so v tem izgubili proti LA Lakers.

P. J. Washington je bil v končnici jeziček na tehtnici v zasedbi Dallasa. Foto: Reuters

Dallas se je z Minnesoto v tej sezoni pomeril štirikrat in bil uspešen le enkrat. A treba je vzeti v zakup, da so bile vse tekme odigrane še pred februarjem in preporodom Mavsov, ki sta jih okrepila P. J. Washington in Daniel Gafford, ob tem na dveh tekmah v kadru ni bilo Dončića in Kyrierja Irvinga. V taboru ekipe iz Teksasa se dobro zavedajo, da bodo tako kot skozi celotno končnico tudi tokrat na papirju v podrejeni vlogi. "To ni nič novega," je poudaril Dereck Lively II, ki ga je liga uvrstila v drugo najboljšo peterko med novinci. Minnesota je v rednem delu z izkupičkom 56-26 zasedla tretje mesto, Dallas je bil peti (50-32).

Medsebojne tekme v tej sezoni: 14. december 2023:

Dallas Mavericks : Minnesota Timberwolves 101:119

Strelci: Dončić 39 (13/20 za 2, 2/7 za 3, 7/7 prosti meti; 6 sk., 13 as., 8 izg. žog), Lively II 15, Exum 14: Reid 27, Towns 21 (17 sk.) 28. december 2023:

Minnesota Timberwolves : Dallas Mavericks 118:110

Strelci: Edwards 44, Gobert 20 (11 sk.); Hardaway Jr. 32, Hardy 17, Jones Jr. 15 (9 sk.), Dončić ni igral 7. januar 2024:

Dallas Mavericks : Minnesota Timberwolves 115:108

Strelci: Irving 35, Dončić 34 (7/14 za 2, 5/12 za 3, 5/8 prosti meti; 6 sk., 8 as., 1 ukr. žoga, 3 izg. žoge), Jones Jr. in Hardaway Jr. 12; Edwards 36, Towns 24, Reid 15 31. januar 2024:

Minnesota Timberwolves : Dallas Mavericks 121:87

Strelci: Towns 29, Gobert 17, Reid 12; Green 18, Hardy 15, Hardaway Jr. 14, Dončić ni igral

"Ne oziramo se na to, kaj mislijo ljudje, ne glede na to, da je bil Luka v boju za MVP in da so mene prišteli med najboljše novince, na koncu ni važno, kakšno nalepko ti dajo ljudje. Poskusili bomo opraviti svoje in pokazati, kdo smo," je dejal Lively, ki je v zadnjem času prestal ogromno, saj mu je prejšnji mesec po dolgotrajnem boju z rakom umrla mama. Po zadnji zmagi nad Oklahomo Cityjem je po zadnjem pisku sirene ob veselju preostale ekipe le obstal in s solzami v očeh pogledal navzgor v poklon in spomin na svojo mamo, za katero je že večkrat dejal, da je bila njegova največja podpora in navijačica.

Dereck Lively II je kljub le 20 letom letos večkrat dokazal, da se ne ustraši nobenega nasprotnika. Foto: Reuters

"V teh trenutkih se pogosto spomnim na besede svoje mame, ki je vedno govorila: splavaj ali utoni. Znašel se boš v težkih trenutkih, trenutkih za biti ali ne biti, potem pa je od tebe odvisno, ali ti bo uspelo, da boš obstal na gladini in preživel, ali pa boš utonil," je še dejal Lively, ki ga čaka hud boj pod obema obročema, skoraj zagotovo najzahtevnejši do zdaj.

Kleber še ni nared

Tudi tokrat v zasedbi Dallasa vsaj na začetku serije ne bodo mogli računati na Maxija Kleberja, ki še ni povsem nared po poškodbi. "Stanje se izboljšuje, a ni še nared. Eno serijo smo že odigrali brez njega, tudi zdaj se bomo morali znajti. A tako priložnost za dokazovanje dobijo drugi in res verjamemo, da bo prav vsak posebej v garderobi dodal svoj delež in da bomo stali skupaj," je dejal Kidd, ki skupaj s strokovnim štabom že kuje načrt, kako ustaviti najboljšo obrambno ekipo lige.

Ta je v rednem delu sezone nasprotniku v povprečju dovoljevala le 106,5 točke na tekmo, kar je najmanj od vseh ekip, kar šestkrat so nasprotnika pod mejo stotih točk pustili v končnici, med drugim štirikrat branilce naslova Denver. A v Dallasu verjamejo, da bodo našli recept tudi za zid, ki je postavljen med njimi in finalom lige NBA.

Finale zahodne konference, spored tekem: 1. tekma, četrtek, 23. maj:

2.30 Minnesota Timberwolves – Dallas Mavericks 2. tekma, sobota, 25. maj:

2.30 Minnesota Timberwolves – Dallas Mavericks 3. tekma, ponedeljek, 27. maj:

2.00 Dallas Mavericks – Minnesota Timberwolves 4. tekma, sreda, 29. maj:

2.30 Dallas Mavericks – Minnesota Timberwolves Morebitna 5. tekma, 31. maj:

2.30 Minnesota Timberwolves – Dallas Mavericks Morebitna 6. tekma, 2. junij:

2.30 Dallas Mavericks – Minnesota Timberwolves Morebitna 7. tekma, 4. junij:

2.30 Minnesota Timberwolves – Dallas Mavericks

