Saša Dončić spregovoril o morebiti ključni prednosti Lukovega Dallasa

Kako ste doživeli prvi seriji končnice z Los Angeles Clippers in Oklahoma City Thunder? Zlasti ta je bila videti izjemno čvrsta z vidika Dallas Mavericks in Luke Dončića, saj je bilo opazno, da je bilo ob pokrivanju vse na meji prekrška.

Mesec pred koncem rednega dela lige NBA so kriterij dosti zaostrili. V končnici se dopušča nad Luko groba igra. Enostavno kot na svetovnem prvenstvu. Njemu gre vsa čast, da navkljub pretepom, provokacijam, grobim prekrškom dela vse to in to tako. Na najlepši možni način je odgovoril. Vsi so odgovorili v vrstah Dallasa in se zasluženo uvrstili v konferenčni finale.

Sta pa bili obe seriji zelo težki, tako prva kakor tudi druga. V zahodni konferenci so res kakovostne ekipe.

Saša Dončić poudarja, da je kemija v ekipi ena od glavnih orožij Dallasa.

Nekako je bilo z Oklahomo videti in tudi sam je dejal, da je na predzadnji tekmi manj energije vložil v smer sodnikov in užival v košarki. Dallas je takrat na gostovanju osvojil pomembno zmago, Luka se je znova izkazal na parketu, nato pa so doma postavili še piko na i in prišli med najboljše štiri ekipe v ligi NBA.

Vedno govorim, da je Luka tam, kjer je, zato, ker je tak, kot je. Značaja ne moreš menjati. Mediji se ukvarjate s tem, ali je preveč energije usmeril proti sodnikom ali premalo. Menim, da je tega govorjenja, pisanja preveč. Vendarle je bil najboljši strelec rednega dela lige, imel ob tem skoraj številke za trojni dvojček, zato se mi ne zdi smiselno, da se ukvarjamo z energijo v povezavi s sodniki. Enostavno je, če gledamo širše in kot sem dejal že prej ... Nad Luko je namreč storjenih ogromno prekrškov in niso dosojeni. Morda sem pristranski, a se v enem napadu stori pet prekrškov nad njim in se morda dosodi eden. Normalno je, da to človeka sprovocira.

Veliko se govori, da Luka igra poškodovan in stiska zobe. Bi na kakšni od teh tekem počival, če bi bil redni del sezone?

Verjamem, da ga je tudi v rednem delu bolelo. Ničkolikokrat je že dokazal, da je njegov prag bolečine visok. Če ne bi bile tekme pomembne, bi morda kakšno izpustil, ampak so. Kot ga poznam, bo odigral vsako tekmo. Le če bi imel zlomljeno nogo ali roko, potem ne bi.

Verjame v uvrstitev Dallasa v finale lige NBA.

Dobrodošlo je, da tako povezano sodeluje z drugim zvezdnikom ekipe Kyriejem Irvingom. Večkrat smo že videli, če je bilo v ekipah več zvezdnikov, da je lahko to tudi dvorezen meč. Luka in Kyrie pa sta se odlično ujela.

Tu bi razširil zgodbo. Dejstvo je, da so vsi v ekipi kot ena velika družina. In to se vidi na igrišču. Kemija, ki jo imajo, je najboljša od vseh, ki so ostali v ligi NBA. To je moje mnenje. Verjamem in upam, da bo to presedan, ki bo predstavljal ključni jeziček na tehtnici. Jasno, v korist Dallasa.

Ste presenečeni, da bo Dallasu v finalu zahodne konference nasproti stala zasedba Minnesota Timberwolves? Vendarle so Denver Nuggets z MVP Nikolo Jokićem na čelu na odločilni tekmi vodili že za 20 točk.

V eni družbi sem, preden se je serija začela, dejal, da bo finale zahodne konference Denver – Dallas. Zmotil sem se. In ja, presenetilo me je, da se Denver po takšni prednosti nato ni uvrstil v konferenčni finale.

Foto: Reuters

Zdaj bo nasproti stala torej zasedba Minnesota Timberwolves, ki je prav tako zelo čvrsta ekipa. Od vseh ekip v ligi NBA je v rednem delu dopuščala tekmecem celo najmanj točk. Denver so v konferenčnem polfinalu kar štirikrat zaustavili pod sto točkami.

Obrambni ekipi sta bili že LA Clippers in Oklahoma. Minnesota je še močnejša v obrambi. Na drugi strani je prednost Dallasa, da se ukvarja le s svojo igro, in pomembno je, da bodo nadaljevali v tem ritmu. Na Minnesoti je, kako se bo odzvala na to.

Kako se bo serija razpletla?

Pristranski bom (smeh, op. a.). Pričakujem Dallas v finalu lige NBA. Ne glede na vse je treba poudariti, da so letos pokazali kolektivni duh. Vsi igrajo. To se vidi že po govorici telesa, medsebojnem pogovarjanju. Zelo so skromni, gredo iz tekme v tekmo. Ne napihujejo ambicij, da bodo prvaki. Jasno pa je, da je ekipa pripravljena na velike podvige.