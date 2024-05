V živo: po Luki Dončiću med najboljše štiri še njegov prijatelj?

Ljubitelji košarke obožujejo odločilne sedme tekme serij v končnici lige NBA. To je dvoboj, na katerem ni več popravnega izpita. V noči na ponedeljek sta na sporedu kar dva, oba z zanimanjem spremlja Luka Dončić, tudi zaradi tega, kar sta v osrednjih vlogah njegova dobra prijatelja. Slovenski virtuoz si je z Dallasom že zagotovil nastop v konferenčnem finalu, kjer se bo pomeril z boljšim iz obračuna med Denverjem, za katerega nastopa MVP rednega dela sezone, srbski as Nikola Jokić, in Minnesoto. Na zahodu bo Boston spoznal ime tekmeca v konferenčnem finalu. New York, pri katerem v tej sezoni blesti nekdanji Dončićev soigralec Jalen Brunson, v sedmi tekmi pravkar gosti Indiano.

Jalen Brunson blesti v letošnji končnici, v kateri ima tudi sam težave z zdravjem. Zaradi tega pogreša na delu številne soigralce, a gre New Yorku vseeno zelo dobro v končnici. Foto: Reuters V nedeljski matineji, srečanje v kultni dvorani Madison Square Garden se je začelo ob 21.30, se merijo Knicks in Pacers. Gostitelji imajo ogromno težav s poškodovanimi igralci, a sta za odločilni spopad za napredovanje med najboljše štiri ekipe v končnici lige NBA le stisnila zobe Josh Hart in OG Anunoby.

Tako New York kot Indiana sta v tej seriji vselej zmagala na domačem parketu, na zadnjih treh srečanjih pa so bile zmage tako prepričljive, da je bila skupna razlika v koših kar +75. Bo tako tudi zvečer?

New York sicer pogreša Juliusa Randla, Mitchlla Robinsona in Bojana Bogdanovića.

Gostitelji napadajo prvo uvrstitev v konferenčnem finalu po letu 2000, Indiana pa prvo po letu 2014. Zvečer velja pričakovati strelski obračun med Jalnom Brunsnom, velikim prijateljem Luke Dončića, s katerim sta leta 2022 zaigrala z Dallasom v konferenčnem finalu, in Pascalom Siakamom. Njegov trener je Rick Carlisle, sicer nekdanji trener Dončića in Brunsona v Dallasu.

Dončić proti Jokiću za veliki finale?

Če bo Denver v noči na ponedeljek izkoristil prednost domačega igrišča, se bosta v konferenčnem finalu pomerila med seboj velika prijatelja Nikola Jokić in Luka Dončić. Foto: Guliverimage V jutranjih urah v ponedeljek pa bo postalo znano, s kom se bo Dallas letos pomeril v konferenčnem finalu. Bo to branilec naslova Denver, za katerega še vedno ne more nastopati poškodovani slovenski reprezentant Vlatko Čančar, ali Minnesota? Rezultat v zmagah je izenačen na 3:3, Timberwolves pa so na zadnji tekmi nadigrali Nikolo Jokića in druščino kar za 45 točk!

Bo srbski as na sedmi tekmi skupaj s soigralci pokazal boljšo predstavo in se v nadaljevanju končnice lige NBA nameril na dobrega prijatelja Luko Dončića, s katerim se med sezono pogosto šalita in navdušujeta s sproščenostjo?

