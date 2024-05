Slovenski košarkarski dragulj Luka Dončić je s soigralci po pravi drami unovčil prvo zaključno žogo za uvrstitev v konferenčni finale. Dallas Mavericks so po prvem polčasu zaostajali za 16 točk, a nato po junaškem preobratu le premagali Oklahomo City Thunder s 117:116 in dobili serijo s 4:2. Dončić je vknjižil tretji zaporedni trojni dvojček (29 točk, 10 skokov, 10 asistenc, zbral je tudi 7 izgubljenih žog), pri gostih pa je znova izstopal Shai Gilgeous-Alexander (36), ki je tudi postal tragični junak srečanja, saj je ob vodstvu Oklahome 116:115 dve sekundi pred koncem storil prekršek nad PJ Washingtonom. Ta je zadel dva od treh prostih metov in popeljal Dallas med najboljše štiri ekipe v končnici lige NBA. Kyrie Irving tako nadaljuje neverjeten niz, saj je dobil vseh 14 dvobojev končnice, na katerih bi se lahko končala serija. Dončić je takšnih tekem v karieri odigral osem in petič zmagal! Dallas bo v noči na ponedeljek izvedel ime tekmeca v konferenčnem finalu. To bo boljši iz serije med Denverjem in Minnesoto (trenutno 3:3).

Dallas Mavericks : Oklahoma City Thunder 117:116 (23:30, 48:64, 83:90)

Učinek Luke Dončića: 29 točk (met za tri 4/6, met za dve 5/8, prosti meti 7/7), 10 sk., 10 as., 2 ukr. žogi, 7 izg. žog v 45 minutah

Najboljši strelci: Dončić 29, Irving in Jones Jr. 22,, Lively II 12, Gafford 10; Gilgeous-Alexander 36, Jal. Williams 22, Holmgren 21, Dort in Joe 11

Košarkarji Dallasa v prvem polčasu niso pokazali tistega, kar jih je krasilo večji del serij proti LA Clippers in Oklahoma Cityju. Igra v napadu ni stekla, Luka Dončić, ki je zadel večino metov (5/6 iz igre, od tega trojke 3/4), je imela težave s sestavljanjem akcij in iskanjem prostih soigralcev. Izgubil je kar pet žog, Dallas pa skupno 11. Slovenski superzvezdnik je veliko živcev in energije izgubil z nestrinjanjem s številnimi sodniškimi odločitvami, ki so dovoljevale grobo igro gostov. Prejel je tudi tehnično napako.

Brezkompromisni Lu Dort je znova povzročal veliko težav Luki Dončiću. Foto: Reuters

OKC je v napadu zaigrala navdihnjeno in disciplinirano. Izgubila je le tri žoge, po dobri predstavi v prvi četrtini, ki jo je dobila s 30:23, in ustavila nalet Dallasovega napada, pa je brutalno odgovorila na prve slabše minute na srečanju.

Dallas je ob pomoči glasnega občinstva v razprodani dvorani American Airlines Center po delnem rezultatu 14:2 po trojki Luke Dončića, njegove tretje v prvem polčasu, sredi druge četrtine prišel v vodstvo s 42:40.

Trojka Luke Dončića za kratko vodstvo Dallasa (42:40):

Luka knocks down his 3rd triple... he's got 15 PTS 🎯



Mavs take a 2-point lead at the hands of a 14-2 run!



Game 6 | 2Q action on ABC pic.twitter.com/XxteOTsCPU — NBA (@NBA) May 19, 2024

Dišalo je po velikem preobratu, a so nato gostje po minuti odmora zaigrali kot v transu. Drugi polčas so končali z delnim rezultatom 24:6 in odšli na počitek z veliko prednostjo (64:48). Zadeli so deset trojk (10/24), blesti pa prvi zvezdnik Shai Gilgeous Alexander, ki je ob metu 8/13 iz igre dosegel kar 21 točk. Znova je v prvem polčasu izostal konkretnejši prispevek Kyrieja Irvinga, ki je v 19 minutah ob metu iz igre 2/5 prispeval 4 točke, gostitelje je ovirala tudi težava z osebnimi prekrški P.J. Washingtona. Kmalu si jih je nabral tri, tako da je v prvem polčasu na parketu prebil le devet minut, soigralci pa so ga še kako pogrešali.

Prednost Oklahome Cityja se je v drugem polčasu povzpela že na +17 (77:60), nato pa so sledile minute, ki so občinstvo v Dallasu dvignile na noge. Dallas se je na krilih Luke Dončića, pred tem je začel zadevati Derrick Jones Jr., kmalu pa se mu je pridružil še Kyrie Irving, približal na 73:77.

Kako je Luka Dončić pomagal Dallasu k delnem rezultatu 13:0 v tretji četrtini:

Luka defense. Luka offense.



Drains the pull-up 3 to cap a 9-0 Mavs' run!



Dallas cuts the deficit to 8 on ABC. pic.twitter.com/EEwcZTQfus — NBA (@NBA) May 19, 2024

Dallas se je vrnil v igro, a žal ne za dolgo. Ko se je na parket vrnil Gilgeous-Alexander, je Oklahoma City znova padla v rušilni ritem, s katerim je zlahka polnila koš gostiteljev in si priigrala 13 točk prednosti. Tik pred koncem tretje četrtine, ko je Dončić znižal na 80:90, je Lu Dort prejel peto osebno napako. To je napovedalo boljše čase. Ko je dobre tri sekunde pred koncem tretje četrtine Derrick Jones Jr. s trojko znižal na 83:90, je postalo jasno, da bo v zadnji četrtini še kako pestro.

Gostitelji, ki so v prvih treh četrtinah prejeli kar 90 točk (30 na tretjino), so v zadnjem delu srečanja je dvignil raven v obrambi. Prednost OKC se je topila. Luka Dončić je tako znižal na 90:94, Kyrie Irving s trojko sedem minut pred koncem na 95:97, Dereck Lively II pa z zabijanjem izenačil na 97:97. Gostov vseeno to ni vrglo s tira, s štirimi zaporednimi točkami so dobrih pet minut pred koncem povedli s 101:97, nato je kot prvi na tekmi mejo 30 točk prebil SGA in popeljal goste do vodstva s 105:101. Nato pa je sledil nor zaključek, v katerem je Dallas po zaslugi Irvinga in Jonesa Jr. minuto pred koncem povedel s 115:110, a je SGA mojstrsko z ekspresno trojko vrnil upanje gostom.

Ko se je gostiteljem zalomilo v naslednjem napadu, Holmgren pa je po zabijanju popeljal Oklahomo v vodstvo s 116:115 (pred tem je SGA izvedel prosti met, ker je PJ Washington pred izvajanjem storil prekršek v obrambi), se je Dallas znašel v škripcih. Dončić je popeljal gostitelje v zadnji napad, se nevarno zapletel, a le ubranil žogo, nato pa jo slabe tri sekunde pred koncem dostavil Washingtonu. Ta se ni obotavljal, ampak vrgel za tri točke. Takrat ga je nepravilno oviral Shai Gilgeous-Alexander, po trenerskem izzivu pa so sodniki, ki so na šesti tekmi pogosto načenjali živce Dončiću in domačim navijačem, le prisodili prekršek prvemu zvezdniku gostov. PJ Washington, čeprav v letošnji končnici izvaja proste mete le s polovično uspešnostjo, je bil uspešen v uvodnih dveh poskusih, nato pa namerno zgrešil tretjega. Gostom sta preostali le še dve sekundi, a niso mogli sestaviti napada. Jalen Williams je s svoje igralne polovice zgrešil trojko, v Teksasu je sledilo veliko slavje! Dallas se je po letu 2022 znova uvrstil v konferenčni finale.

Pred srečanjem:

Prizor z današnjega treninga pred srečanjem, ki dokazuje, kako sproščeno vzdušje, polno pozitivne energije, vlada v taboru Dallasa pred šesto tekmo konferenčnega polfinala z Oklahomo Cityjem. Kyrie Irving odgovarjal na vprašanja novinarjev, vse skupaj pa je spremljal Luka Dončić, se "pretihotapil" v bližino, šaljivo vrgel brisačo v soigralca in nato "zbežal" v slačilnico. Irving je vse skupaj pospremil z nasmeškom.

Dallas Mavericks star Kyrie Irving’s interview was interrupted by Luka Doncic throwing a towel at him before running to the locker room after shootaround this morning 😂 pic.twitter.com/Ar7Ad1CezM — Noah Weber (@noahweber00) May 18, 2024

Prvič v seriji z Oklahomo City Thunder se je zgodilo, da sta imeli ekipi med tekmami dva dni odmora. Bo to pomagalo pri bolečinah, zlasti pri Luki Dončiću? "Nekateri pravijo, da. Toda takoj ko se bo tekma začela, bo šlo znova na nož," je dejal strateg Dallasa Jason Kidd. "Dodaten dan lahko pomaga pri udarcih in modricah in ti da malo več goriva v rezervoarju. Torej, ja, rekel bi, da je to dobrodošlo. Ko pa se bo tekma začela, se bodo znova pojavile nadležne poškodbe in bolečine, ki jih preprosto moraš prebroditi," je še dejal Kidd. V peti tekmi ga je razveselila predstava Dončića, ki je zadnji dve tekmi končal s trojnim dvojčkom. Še posebej je navdušil z zadnjim ob zmagi, ko je letel po igrišču.

Dončić in Irving na treningu pred šesto tekmo:

Dallas Mavericks superstars Luka Doncic and Kyrie Irving working on free throws on the chain net.



Always some friendly banter when these two are working together and Irving is doing Shai Gilgeous-Alexander’s signature distraction 😂 pic.twitter.com/JxzUfdJ76k — Noah Weber (@noahweber00) May 17, 2024

Slovenec je po peti tekmi dejal, da je bil na igrišču znova stari Luka, ki z nasmehom na obrazu uživa v igranju košarke. "Luka je večino časa takšen, čeprav morda včasih ni tako videti. Včasih deluje, kot da ni srečen, a ves čas je v njem mali Luka, ki uživa v tem, kar počne. Za nami je že res dolga sezona, in ko se v tej ekipi nekdo nasmeji, se smejemo vsi," je pred šestim srečanjem ob zadovoljstvu nad predstavo slovenskega soigralca dejal Josh Green.

Luka lovi drugi konferenčni finale v karieri

Mavs bodo imeli v noči na nedeljo v svojih rokah prvo zaključno žogo za zaključek serije in uvrstitev v konferenčni finale. "To bo velik boj, ki se ga že zelo veselim," je pred srečanjem poudaril Green. Če bo Mavericksom uspelo, se bodo drugič v zadnjih treh sezonah uvrstili v konferenčni finale, druga uvrstitev med najboljši dve ekipi zahodne konference pa bi bila to tudi za slovenskega košarkarskega virtuoza Dončića, ki je kljub številnim težavam v peti tekmi še enkrat dokazal, zakaj spada med najboljše košarkarje na svetu. Od prve minute je iz njega zevala odločnost in jasna osredotočenost zgolj in samo na igro.

"Z Luko se o tem nisva pogovarjala, pogovarjali smo se vsi skupaj kot ekipa. Mislim, da se je pogovoril sam s sabo. Fantom sem pred začetkom pete tekme dejal, da morajo razumeti, zakaj so tu, da morajo razumeti vzdušje, ki nas čaka, da smo na gostovanju in da se bo zgodilo, da sodniki ne bodo piskali nam v prid, zato sem jih opozoril, naj se s tem ne ukvarjajo," je povedal Kidd.

Jason Kidd bo z Dallasom lovil nastop v konferenčnem finalu. Foto: Reuters

Recept? Stoodstotni Irving, vraževerje in obramba

Kyrie Irving je rekorder lige NBA, saj je dobil vseh 13 "close-out" tekem, na katerih se lahko zaključi serija v končnici. Desetkrat se je veselil v dresu Clevelanda, enkrat pa Bostona, Brooklyna in Dallasa. Na omenjenih tekmah je v povprečju ob 48,3-odstotnem metu iz igre dosegal 23,2 točke. Foto: Reuters Pred šestim srečanjem v seriji lahko Mavse z optimizmom, tokrat še toliko bolj kot sicer, navdaja tudi dejstvo, da imajo v svoji zasedbi Kyrieja Irvinga. Zakaj? Ker je 32-letni košarkar doslej kot edini v ligi NBA dobil vseh trinajst tekem v končnicah lige NBA, ko bi se lahko zaključila serija. Dallas se nadeja, da bo ta niz v noči na nedeljo podaljšal na 14.

Kakšno pa je razmerje zmag in porazov na takšnih tekmah, ko je govor o Luki Dončiću? Odigral jih je sedem, v noči na nedeljo bo osmo, za zdaj pa se lahko pohvali s štirimi zmagami. Proti LA Clippers je dvakrat izgubil (2021, 2022) in enkrat zmagal (2024), proti Phoenixu je dvakrat zmagal (2022), proti Golden Statu pa zmagal in izgubil (2022).

Ob tem pa Mavsi računajo tudi na ponovitev serije s Clippersi, ko so prav tako na domačem parketu v šesti tekmi opravili svoje delo. S "slovenskim" vraževernim pljunkom čez ramo in trkanjem na les je z upanjem na deja vu ameriške novinarje nasmejal tudi Dončić.

"Nase ves čas gledamo kot na ekipo. Nista pomembna le en ali dva košarkarja, čeprav dobita Luka in Kai največ pozornosti. Oba prispevata ogromno tudi v obrambi, nikoli še nisem videl, da bi Kyrie igral obrambo na način, kot je igra zdaj. To bomo potrebovali tudi v šesti tekmi," je dejal Kidd, ki je še enkrat opozoril na Dallasovo igro v obrambi.

Pred šesto tekmo je treniral s trakom v laseh. Tega je v tej sezoni nosil tudi na tekmah, a še pred play-offom:

Headband Luka returns. It’s been a while, since before the playoffs. pic.twitter.com/ZioGJGAqZG — Brad Townsend (@townbrad) May 17, 2024

Znova bo izjemno pomembna predstava v obrambi, Dallas je namreč v tej sezoni dobil vseh trinajst tekem, na katerih je tekmeca pustil pod mejo stotih doseženih točk, vključno s štirimi tekmami v končnici. Oklahoma City je po drugi strani le trikrat v rednem delu dosegla manj kot sto točk, trikrat se je ji to zgodilo tudi v končnici, vključno z zadnjem srečanjem, ko se je njihov strelski izkupiček končal pri številki 92, kar je najmanj v celotni sezoni. "V začetku sezone je bila naša najboljša obramba napad, vse preveč smo se zanašali na svoj napadalni učinek, potem pa smo naredili zasuk," je poudaril strateg Dallasa, ki je povedal še, da bi se ob morebitnem napredovanju v konferenčni finale v nadaljevanju sezone ekipi znova pridružil tudi poškodovani Maxi Kleber.

