Prizor, ki je po veliki zmagi Dallasa povedal vse #video

Košarkarji Dallas Mavericks so na šesti tekmi z Oklahomo City Thunder z izidom 117:116 zabeležili še četrto zmago in se s skupnim izidom 4:2 v seriji uvrstili v finale zahodne konference lige NBA. Po tekmi sta skupaj vtise po velikem dosežku strnila Luka Dončić, ki je še tretjo tekmo zapored končal s trojnim dvojčkom, in Kyrie Irving. Pri obeh razumljivo ni manjkalo čustev in velikega zadovoljstva.

Eden od prizorov, ki je zagotovo najbolj zaznamoval slavje košarkarjev Dallas Mavericks ob uvrstitvi v konferenčni finale lige NBA je bil zagotovo čustven objem glavnih zvezdnikov ekipe Luke Dončića in Kyrieja Irvinga, ki sta za nekaj trenutkov postala na igrišču in še enkrat več dokazala, da so v pisarnah zasedbe iz Teksasa z lansko, sicer na pogled izjemno tvegano menjavo, ko so v klub pripeljali Irvinga, zadeli v polno. Dobro razpoložena superzvezdnika sta zatem skupaj sedla tudi pred predstavnike medijev na novinarski konferenci, kjer sta strnila vtise po novi kljukici na seznamu Dallasa.

Objem Dončića in Irvinga po veliki zmagi in dogajanje v garderobi:

Ta je po Los Angelec Clippers zdaj s 4:2 v zmagah odpravil še najboljšo ekipo rednega dela zahoda Oklahomo City Thunder. Odločilna šesta tekma pa je na koncu postregla s scenarijem, ki bi ga brez skrbi pretvorili v filmsko uspešnico. Dallas je v prvem polčasu zaostajal že za 17, nato pa v drugem delu srečanja z epskim preobratom in infarktni končnici prišel do velike zmage s točko razlike.

"Ko je bilo tekme enkrat konec, je bilo res zabavno (smeh, op. P.). Prisotnih je bilo veliko emocij, res je bila posebna tekma. Zaostajali smo že za 17, tega si vsekakor nismo želeli, smo pa potem morali odgovoriti kot skozi celotno sezono. Verjeli smo, da se bomo vrnili, počutimo se dobro," je povedal Irving. Ta je še štirinajstič v svoji karieri dobil srečanje, v kateri je imela njegova ekipa v končnici zaključno žogo in tako ostaja pri stoodstotnem izkupičku. "Ta ekipa je res posebna. Ostali smo skupaj, povezani s pozitivno energijo in današnja tekma je bil jasen pokazatelj tega," pa je dodal Dončić.

Čustvene besede naveze Dončić-Irving

Naveza Dončić-Irving se je po koncu konferenčnega polfinala odzvala tudi na govorice pred začetkom sezone, da je bila poteza Dallasa, da v klub iz Brooklyna pripelje Irvinga povsem zgrešena. "Mislim, da se ne jaz, ne Kyrie ne obremenjujeva z mnenji drugih. Uživava v igranju eden z drugim in s to ekipo in to je vse, kar je pomembno," je bil jedrnat Dončić, ki je nato tudi spregovoril o svojem sedem let starejšemu soigralcu. "Vse odkar je prišel v klub je ves čas ogromna podpora vsem ne le meni, a celotni ekipi. Pomagal mi je, da sem dozorel, da igro vidim na drugačen način, na igrišču pa mislim, da je povsem jasno in razvidno, da je neverjetno igrati s košarkarjem njegovega kova. Ob tem pa je izjemen vodja celotni ekipi, ves čas ima res neverjetno mirno in pozitivno energijo," je dejal Slovenec.

Luka Dončić bo drugič v svoji karieri zaigral v konferenčnem finalu. Foto: Reuters

Dolžen mu ni ostal Irving. "Luka me je spodbudil, da še nadgradim svojo igro, da še naprej napredujem kot košarkar in vodja. Mislim, da lahko oba govoriva o dozorevanju. Ko sem prišel v Dallas, sem imel na svojem krožniku ogromno, tako mentalno kot čustveno, tu pa so me sprejeli z odprtimi rokami. Za mano ni perfektna pot, zato tudi nisem vedel, kako bo šlo, ko bom prišel v Dallas. Kako se bova z Luko ujela ne samo na igrišču, temveč tudi zunaj njega. Luka je zunaj igrišča medvedek, ki je zelo tekmovalen in me premaga v dominah. Res uživam, ko ga opazujem najprej kot človeka, ki dozoreva kot oseba, oče. Vsi vemo, kaj je zmožen in kaj bo naredil na igrišču, a najprej mi je pomembno, da je odličen človek zunaj parketa. Luka je izjemen mladenič," je bil čustven Irving.

Izjemno moštveno delo

A tako kot že skozi celotno sezono sta imela glavna zvezdnika Dallasa tudi tokrat na šesti tekmi vnovič izjemno pomoč svojih soigralcev, ki so blesteli v najpomembnejših trenutkih. P. J. Washington je ob težavah z osebnimi napakami zasijal v končnici tekme, ogromen kamen v mozaik sta prispevala tudi Derricke Jones Jr., ki je dosegel 22 točk, in novinec Dereck Lively II, ki je pod košema bil in dobil neizprosen boj. Na koncu je tekmo končal pri 12 točkah in 15 skokih, na koncu pa je njegova ekipa tekmo, ko je bil na igrišču tudi on, dobivala s +26.

"Takšne številke v takšni tekmi v končnici … to je naravnost noro. Ob tem pa vse to še počne, ko je novinec v ligi. Ima neverjeten potencial, samo vesel sem, da so ga Mavs izbrali," je dejal Dončić. Dallas je na koncu zbral kar 16 skokov več od nasprotnika (47:31). "Takšne stvari kažejo našo strast, vsi smo bili skoncentrirani na tekmo. Ob polčasu smo rekli, da se ne mislimo več vrniti v Oklahoma City in to smo tudi storili. Ostali smo skupaj in zaigrali z več energije," je še dodal Dončić.

Ogromno delo sta opravila tudi Dereck Lively II in P. J. Washington. Foto: Reuters

Dončić še drugič med najboljše štiri

Slovenski košarkar je še tretjo tekmo zapored končal pri trojnem dvojčku – 29 točk, 10 skokov, 10 asistenc. Tako kot na peti tekmi pa so tudi tokrat njegovi meti redno našli cilj, iz igre je zadel devet metov iz 15 poskusov, od tega je zadel štiri trojke, zgrešil je dvakrat. "Na koncu ni pomembno, kdo zadeva ali koliko zadeva, če ekipa zmaguje. Serijo smo dobili s 4:2, ta podatek je še toliko pomembnejši glede na to, da nismo imeli prednosti domačega igrišča. Vsi se zavedamo, da vedno prihajajo težki trenutki, pomembno je, da ostanemo pozitivni. Igro lahko zaznamuješ tudi na druge načine, ne samo s tem ali mečeš dobro ali slabo," je o lastnih predstavah dejal 25-letni Ljubljančan.

Zadnje štiri minute šeste tekme:

Dončić bo tako še drugič v svoji že zdaj izjemno bogati karieri nastopil v konferenčnem finalu lige NBA. Leta 2022 je Dallas s v konferenčnem finalu nato klonil proti Golden State Warriors, a je bila ekipa Mavsov precej spremenjena napram letošnji zasedbi. Ta je najprej s Kyriejem Irvingom, nato pa z novincem Dereckom Livelyjem, še posebej pa s P. J. Washingtonom in Danielom Gaffordom letos pozimi dobila nove razsežnosti. "Ta ekipa je skupaj pet mesecev in verjamem, da bomo še boljši. Klub je res poskrbel za pravo ekipo, prave okrepitve. Naj se nadaljuje v tem slogu," je v smehu vodstvo kluba pozval Dončić, a se nato hitro popravil. "Ah, nisem mislil tega … saj je vseeno, utrujen sem," je zbrane še nasmejal Dončić.

Ta bo zdaj s soigralci počakal na nasprotnika v konferenčnem finalu, ki ga bodo Mavsi dobili po sedmi tekmi med Denverjem in Minnesoto, ki bo v noči na ponedeljek. Zatem pa Slovenca čaka priprava na naslednjega tekmeca, s preteklostjo se ne obremenjuje. "Nikoli ne gledamo v preteklost, osredotočeni smo le na sedanjost. Danes želimo uživati v tej zmagi, bila je res zahtevna serija, jutri pa lahko začnemo govoriti o našem naslednjem koraku," je še dodal Dončić.

