V igri za naslov v ligi NBA so ostali le še štirje klubi. Led konferenčnega finala so najprej prebili na vzhodu. Favorizirani Boston, ki je v rednem delu zbral največ zmag v ligi NBA, je na prvi tekmi po podaljšku s 133:128 odpravil Indiano. Uvodna tekma konferenčnega finala na zahodu med Minnesoto in Dončićevim Dallasom bo na sporedu v noči na četrtek (2.30). Dokaz več, s kako zahtevno oviro bo imel opravka 25-letni slovenski dragulj, je izbor najboljših obrambnih peterk sezone. Rudi Gobert je uvrščen v prvo, Jaden McDaniels, ki bo najverjetneje zadolžen za pokrivanje Dončića, pa v drugo.

Indiani se je v TD Gardnu 47 sekund pred koncem po košu Andrewa Nembharda iz step backa še nasmihala zmaga (117:114), nato pa je šest sekund pred koncem s trojko iz zahtevnega položaja iz kota ob tesnem pokrivanju gostov podaljšek izsilil Jaylen Brown, ki je izid poravnal na 117:117. Tyrese Haliburton je nato po minuti odmora še poskusil z metom za tri, vendar je bil neuspešen, tekma pa se je prevesila v podaljšek.

Trojka Browna za podaljšek:

V dodatnem času je bil 1:12 pred koncem izid še poravnan na 123:123, nato pa so domači na krilih Jaysona Tatuma in natančnim izvajanjem prostih metov tehtnico prevesili na svojo stran. Tatum je na koncu srečanje končal pri 36 točkah in 12 skokih, 28 jih je dodal Jrue Holiday (4/8 za 3), dve manj pa Brown. Za Indiano je Haliburton prispeval 25 točk (6/14 za 3) in deset asistenc, Myles Turner je ob 23 točkah ujel še deset odbitih žog.

Vrhunci tekme:

Naslednja tekma bo v noči na petek (2.00) prav tako v Bostonu.

Minnesota ima več mojstrov obrambe

Dallas se bo v noči na četrtek prvič pomeril z Minnesoto, ki bo zaradi višjega mesta po koncu rednega dela deležna prednosti domačega igrišča, v noči na četrtek. Luko Dončića, Kyrieja Irvinga in soigralce čaka vse prej kot enostavno delo. Na drugi strani bo ekipa z granitno obrambo.

The complete voting results for the 2023-24 Kia NBA All-Defensive Team: pic.twitter.com/k3FODNJ0YU — NBA Communications (@NBAPR) May 21, 2024

O tem, kako se cenijo obrambne sposobnosti Timberwolvesov, priča tudi priznanje, da je francoski center Rudy Gobert, sicer izbran za najboljšega obrambnega igralca lige, pristal v najboljši obrambni peterki, Jaden McDaniels (206 centimetrov), ki bo najverjetneje zadolžen za pokrivanje Dončića, pa v drugi. Med kandidati, ki so prejeli točke v glasovanju, ni bilo sicer niti enega košarkarja Dallasa, mladi zvezdnik Minnesote Anthony Edwards pa je zbral štiri točke.

The 2023-24 Kia NBA All-Defensive First Team!



Bam Adebayo

Anthony Davis

Rudy Gobert

Herbert Jones

Victor Wembanyama@Kia | #NBAAwards pic.twitter.com/6P2mEdG4te — NBA (@NBA) May 21, 2024

