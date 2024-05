Boston na krilih Browna naredil nov korak k finalu, Haliburton predčasno s parketa #video

Košarkarji Boston Celtics so na drugi tekmi konferenčnega finala vzhodne konference lige NBA s 126:110 premagali Indiana Pacers in v seriji, v kateri igrajo na štiri zmage, povedli z 2:0. S 40 točkami je blestel Jaylen Brown .

Indiana je praktično celotno prvo četrtino vodila in jo končala s 27:25. Domači so s trojko Jrueja Holidaya v zadnji minuti prve četrtine začeli niz košev, z delnim izidom 20:0 so od 22:27 prišli na 42:27. Indiana v teh trenutkih šest minut ni dosegla koša.

Ji je pa uspelo do konca druge četrtine zmanjšati zaostanek na zgolj šest točk, v tretji četrtini pa se je približala zgolj na –2 (68:66).

Sledil pa je nov mrk ekipe Ricka Carlisla, na krilih razpoloženega Jaylena Browna je prednost spet narasla na +15. Za nameček so Pacers tri minute in 44 sekund pred koncem tretjega dela igre ostali brez Tyresa Haliburtona, ki je odšel iz igre zaradi poškodbe mišice. Dotlej je dosegel deset točk in osem podaj.

Tyerese Haliburton je zaradi poškodbe predčasno končal srečanje. Foto: Reuters

Gostitelji so v zadnji četrtini nadzorovali potek tekme, pet minut pred koncem pa imeli najvišjo prednost (113:94).

Brown je bil s 40 točkami najboljši strelec Bostona in izenačil osebni rekord v končnici. Po 23 točk sta dodala Jayson Tatum in Derrick White, Holiday pa je prispeval 15 točk in deset asistenc.

"To je končnica. Naredil bom vse za zmago, naj bo to v napadu ali v obrambi," je dejal Brown, ki ga je pohvalil tudi Holiday: "Izjemen igralec, izjemen vodja, ki želi zmagati in vzeti stvari v svoje roke. Res mi je všeč, da imam takšnega igralca poleg sebe."

Pri Indiani se je najbolj izkazal Pascal Siakam z 28 točkami, Andrew Nembhard je dodal 16 točk. "Igrali so bolje od nas. Moramo se pogledati v ogledalo in iti naprej ter razmisliti o naslednji tekmi," pa je povedal Siakam.

Serija se seli na teren Indiana Pacers. Foto: Reuters

Prihodnji dve tekmi bosta v Indianapolisu, prva od njih v noči na nedeljo. Pacers so v letošnji končnici na domačem igrišču še brez poraza, na njem so v rednem delu obakrat tudi premagali Boston, sicer s 64 zmagami najboljše moštvo rednega dela.

Vrhunci srečanja:

Luka Dončić in njegovi Dallas Mavericks bodo drugo tekmo finala zahodne konference igrali v noči na soboto ob 2.30 po slovenskem času v Minneapolisu. Dallas proti Minnesota Timberwolves vodi z 1:0 v zmagah.

Liga NBA, 23. maj: