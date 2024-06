Primož Roglič ima pred seboj težak izziv

Po Dirki po Italiji bo naslednji kolesarski vrhunec predstavljal Kriterij po Dofineji, ki je nekakšna zadnja tekmovalna priprava kolesarjev na sloviti Tour de France. Primož Roglič in Remco Evenepoel si bosta spet zrla iz oči v oči. In to na terenu, kjer bo malo prostora za počitek.

Kriterij po Dofineji je osemdnevna dirka, ki jo je slovenski kolesar Primož Roglič že osvojil. Pred dvema letoma je takrat za 40 sekund premagal Jonasa Vingegaarda, ki je nato slavo pobral na Dirki po Franciji. Pot do zmage na tej francoski dirki si je Rogla utiral že leta 2020, a je v predzadnji etapi padel in zaradi poškodb nato v nedeljo ni štartal.

Že drugi in tretji dan zaključek v klanec

Letošnja izvedba bo prav tako zelo zahtevna. Kolesarje čaka veliko vzpenjanja. Vse skupaj se bo začelo s šprintersko etapo v Saint-Pourçain-sur-Siouleju, ki bo prav tako vsebovala razgiban teren, zlasti v začetku.

Foto: A. S. O.

Druga etapa bo že vključevala ciljni vzpon na Col de la Loge. Zaključni vzpon bo sestavljen iz treh gorskih ciljev. Naklonina kolesarjem sicer ne bi smela povzročati težav, dan pa se bo končal na nadmorski višini 1.255 metrov.

Foto: A. S. O.

Tretja etapa se konča v Les Establesu, kjer bo še en hribovit zaključek, dolg 3,8 kilometra s 5,2-odstotnim naklonom. Na skoraj 182 kilometrov dolgi trasi bo pet gorskih ciljev, najtežji pa bo sredi trase vzpon na Cote de Saint-Victor-sur-Arlanc v dolžini 3,1 kilometra in z 9,4-odstotnim povprečnim naklonom.

Na sredini kronometer, za konec trije gorski dnevi

Ključni dan prve polovice dirke bo predstavljala četrta etapa. Pred kolesarji bo 34-kilometrski posamični kronometer s ciljem v Neuliseju, ki se bo v zaključku nekoliko dvigoval. Med favoriti za končno zmago bo lahko naredil ključno razliko.

Foto: A. S. O.

A s koncem četrtkovega dne še zdaleč ne bo vsega konec. Najhuje bo šele sledilo. Peti dan se bo nadaljevalo po razgibanem terenu s štirimi gorskimi cilji, vendar bo cilj po 167 kilometrih namenjen šprinterjem.

Zadnje tri etape bodo predstavljale prave gorske izzive. Šesta etapa vstopi v gore in najpomembnejšo fazo dirke. Najtežji del 174,1 km dolge poti bo predstavljal zaključni vzpon ekstra kategorije na Le Collet d'Allevard v dolžini 11,2 km in s povprečno 8,1-odstotno naklonino. Na določenih delih bo naklon znašal tudi več kot deset odstotkov.

Foto: A. S. O.

Kraljevska etapa bo v soboto, a bo naporen tudi zadnji dan

Sobotna sedma etapa bo vsebovala še več vzponov. Do zaključnega bodo sprva na meniju trije gorski cilji I. kategorije. Zaključno zver bo predstavljal Samoens z nadmorsko višino 1.600 metrov. Klanec bo dolg deset kilometrov in bo imel 9,3-odstotni povprečni naklon. Takšnega, kot jih bomo videli tudi na Dirki po Franciji. Sobotni dan bi lahko označili za kraljevsko etapo, čeprav se bo tudi nedeljska končala s ciljnim vzponom.

Foto: A. S. O.

Nedelja se bo začela s strmim vzponom na Col de la Forclaz de Montmin (7,1 km/7,3-odstotni naklon). Po spustu bo takoj prišel na vrsto gorski cilj IV. kategorije. Na 90. kilometru 160-kilometrske preizkušnje bo sledil gorski cilj I. kategorije, imenovan Le Salieve (12,1 km/6,8-odstotni naklon). Zadnje dejanje dirke bo predstavljal vzpon na Plateau des Glieres v dolžini 9,4 km in s 7,1-odstotnim povprečnim naklonom. A številka naklona nekoliko zavaja, saj se zadnja dva kilometra trasa le rahlo dviguje. Zato pa bo naklon ceste pred tem na številnih odsekih več kot deset odstotkov.

Foto: A. S. O.

Kolesarji brez počitka. Favoriti Roglič, Evenepoel, Ayuso, Rodriguez, Hindley, Vlasov, Jorgenson, Hart ...

Sodeč po pregledu etap kolesarjem v boju za skupno zmago ne bo nič prizaneseno. Osrednja favorita za skupno zmago sta Primož Roglič (BORA - hansgrohe) in Remco Evenepoel, čeprav se zdi trasa bolj pisana na kožo slovenskemu kolesarju. Iz Rogličevih vrst sta konkurenčna kolesarja tudi Jai Hindley in Aleksandr Vlasov.

Osrednja tekmeca za rumeno majico sta pred začetkom dirke Remco Evenepoel in Primož Roglič. Foto: Guliverimage

Ekipa UAE Emirates v svojih vrstah ne bo imela številke 1 svetovnega kolesarstva Tadeja Pogačarja, ki je v nedeljo osvojil sloviti Giro d'Italia in se bo po kratkem počitku začel pripravljati na Dirko Franciji. Juan Ayuso je tisti, na katerega bodo polagali upe. Španec je letos osvojil kaotično Dirko po Baskiji in bil na Dirki od Tirenskega do Jadranskega morja drugi le za Vingegaardom.

Kaj bo pripravil kralj Dirke po Baskiji Juan Ayuso? Foto: Guliverimage

Moštvo INEOS Grenadiers bo stavilo na Carlosa Rodrigueza, ki bo nato kot Ayuso nastopil tudi na Touru. V vrstah Visma | Lease a Bike je bil prvotno za to dirko načrtovan Vingegaard, vendar se mu je program priprav za Tour de France po padcu na Dirki po Baskiji in številnih poškodbah, ki jih je utrpel, spremenil. Tako bo kapetan Američan Matteo Jorgenson, ki je bil presenetljivi zmagovalec etapne dirke od Pariza do Nice.

Zanimivo bo prav tako videti, s kakšnimi kartami bo razpolagal član Lidl-Treka Tao Geoghegan Hart. Glede na konkurenco se nam obeta zanimivih osem dni spremljanja Kriterija po Dofineji.