Lance Armstrong: Sovražil bi dirkati proti Pogačarju

Tadej Pogačar je prepričljivo osvojil Giro d'Italia in naredil odločen korak k morebitnemu dosežku kariere, saj želi v istem letu osvojiti še sloviti Tour de France. Po besedah Lancea Armstronga je to mogoče.

"Včasih je bilo res videti kot trening. Samo v Livignu je deloval, da je malo šel čez limit," je Lance Armstrong dejal v svojem podkastu "The Move" – gost je bil njegov nekdanji šef ekipe Johan Bruyneel – o prevladi Tadeja Pogačarja na Giru d'Italia.

"Pogačar je zmagal z eno nogo"

"Na katerikoli dirki začne, želi zmagati. Sovražil bi tekmovati proti njemu," je bil jasen Lance in s tem dal vedeti, kako dober je slovenski kolesarski šampion.

Tadej Pogačar je dominiral na Giru d'Italia. Foto: Reuters

"Giro je zmagal z eno nogo. Jonas Vingegaard ima samo pet tednov, da bo pripravljen za Tour de France ... To bo zelo težko," nadaljuje Armstrong in dvomi, da bi lahko Primož Roglič ali Remco Evenepoel stopila naprej in izzvala Pogačarja. Medtem po Armstrongovem mnenju zmagovalec zadnjih dveh Tourov bije bitko s časom, saj po grdem padcu na Dirki po Baskiji in številnih poškodbah, ki jih je utrpel, še ni na pravih delovnih obratih.

Armstrong fasciniran nad šestimi etapnimi zmagami

"Pogačar zna šprintati, se peljati v klance, se voziti po tlakovcih, dober je v kronometru. Ima odlično ekipo. Le smola ga lahko ustavi. Njegove vrline so z drugega planeta," je povzdignil kolesarja iz Klanca pri Komendi.

Armstronga so navdušile Pogačarjeve predstave. Foto: Reuters

Član UAE Emirates je skupni zmagi dodal še šest etapnih zmag. Na koncu je imel skoraj deset minut naskoka pred drugouvrščenim Danielom Martinezom iz BORE - hansgrohe. "Zmagati toliko etap je skoraj nemogoče. Običajno je mogoče zmagati štiri ali pet etap, če se izkaže en kolesar pri šprintih. Ampak šest za kolesarja, ki kolesari za skupno zmago!" je fasciniran Armstrong.

Bruyneel: Tekmoval je proti tretjerazrednim kolesarjem

Tudi Bruyneela so impresionirale zmage in predstave slovenskega kolesarskega dragulja, čeprav ni bil presenečen nad njegovo nadvlado. "Mislim, da je zmagal šest etap, ker je želel zmagati šest etap," je dejal Belgijec.

Za Vingegaarda pravi, da nima veliko časa, da se pripravi. Foto: Guliverimage

"Z vidika tekmovalnosti na Giru je bilo to žalostno, vendar je bila nadvlada impresivna. Prebral in slišal sem veliko izjav, da je bilo dolgočasno, ampak Pogačar je preprosto najboljši kolesar na svetu. Poleg tega na dirki ni bilo najboljših kolesarjev. Dani Martinez in Geraint Thomas spadata v tretji razred po kakovosti s svojima ekipama INEOS Grenadiers in BORA - hansgrohe. Tekmoval je proti manj kakovostnim ekipam. Njegova prevlada je bila zato logična."