Avstralski kolesar Jay Vine, član ekipe UAE Team Emirates, katere prvo ime je slovenski as Tadej Pogačar, je vse bližje vrnitvi na kolo po hudem padcu na dirki po Baskiji v začetku aprila. Vinu bodo zdravniki odstranili opornico za vrat, so sporočili iz ekipe Emiratov.

Vine jo je najhuje skupil med vsemi kolesarji, ki so 4. aprila padli v sklopu 4. etape dirke po Baskiji. Z glavo naprej je pristal v betonskem jarku, ob tem je utrpel več počenih vretenc in zlom lobanje.

Pod budnim očesom zdravnikov

Ekipa 28-letnega kolesarja je danes sporočila, da so se poškodbe hrbta dovolj zacelile, da mu bodo zdravniki lahko odstranili opornico za vrat. "Prav tako je njegova hrbtenica zdaj dovolj stabilna, da lahko postopoma začne z lahkim kolesarjenjem na prostem s ciljem izboljšanja drže na kolesu in preprečevanju nevromišične atrofije," so zapisali.

Kot so dodali, Vine postopek rehabilitacije opravlja pod budnim očesom zdravnikov, do sanacije poškodb pa ima še več tednov. "Vendar je to prvi velik korak, ki ga je Jay naredil pri zdravljenju poškodb, odkar je pred sedmimi tedni doživel nesrečo. Zanj je to izredno pozitiven korak tako psihično kot fizično."

Takrat se je poškodoval tudi Slovenec Primož Roglič (Bora-hansgrohe), ki pa jo je odnesel z udarninami in odrgninami ter se je lahko kmalu vrnil na kolo. Foto: Guliverimage

Do padca je prišlo pri visoki hitrosti na spustu v ključni etapi dirke po Baskiji. V malce ostrejšem ovinku je več kolesarjev zdrsnilo na tla, nekateri pa so pristali v globokem odtočnem jašku. Padec prvih je nato povzročil še domino učinek, pri čemer je bilo na koncu na tleh več kot ducat tekmovalcev.

Huje sta jo med drugim skupila zmagovalec zadnjih dveh izvedb dirke po Franciji, Danec Jonas Vingegaard, in Belgijec Remco Evenepoel, oba sta utrpela zlome, Vingegaard je imel tudi poškodbo pljuč. Poškodoval se je tudi Slovenec Primož Roglič (Bora-hansgrohe), ki pa jo je odnesel z udarninami in odrgninami ter se je lahko kmalu vrnil na kolo.

Četverica Pogačar, Roglič, Vingegaard in Evenepoel sicer predstavlja vse glavne pretendente za zmago na letošnji dirki po Franciji. Ekipi Vingegaarda kot tudi Evenepoela sta v zadnjih tednih potrdila vrnitev njunih adutov na kolo v sklopu priprav na največjo dirko sezone.

