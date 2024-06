Roglič razočaran, da se ekipi ni oddolžil z zmago, rumena majica spet v danskih rokah

31-letni danski kolesar Magnus Cort je danes dokazal, da kljub skromnemu začetku sezone ni razloga za preplah. V drugi etapi Kriterija po Dofineji, pripravljalni dirki za Dirko po Franciji, je ugnal vse favorite, vključno s Primožem Rogličem, in se razveselil svoje prve zmage v dresu novega delodajalca Uno-X Mobility, in 27. zmage v karieri. Roglič je priznal, da je razočaran, ker se ekipi ni oddolžil z zmago. "Malce prepozen sem bil, obenem pa nisem videl vsega spredaj," je o dogajanju v meglenem koncu etape dejal slovenski šampion.

Magnusu Cortu v prvem delu sezone ni šlo po načrtih. Ni bilo ne rezultatov, kaj šele zmag, za nameček se je poškodoval na Dirki od Tirenskega do Jadranskega morja in bil dlje časa odsoten.

"Super je, da se zdaj vračam in da sem tukaj zmagal. Kriterij po Dofineji je zelo pomembna dirka," je razlagal Cort, ki je danes od rojaka Madsa Pedersena, zmagovalca uvodne etape, prevzel tudi rumeno majico vodilnega. "To je super za dansko kolesarstvo. Zadnja leta gredo stvari dobro. Dejstvo, da lahko tukaj nosim tudi rumeno majico, je nekaj, kar si bom zapomnil za vedno," je dejal Cort, ki je zmagal v tako močni megli, da bo le s težavo našel fotografijo, ki bi jo lahko postavil v okvir.

Čeprav je bilo v zadnjih 200 metrih, ko je prehitel Francoza Bruna Armiraila, ki se mu je uspelo odcepiti od ubežne skupine, v kateri je vozil ves dan, vse videti preprosto, pa je bilo vse prej kot to, je pojasnil Danec. "Na zadnjem vzponu sem bil res na meji. Na bolj strmih odsekih sem res trpel. Hitreje res ne bi mogel, a so me sotekmovalci dobro držali v ospredju. V finalu pa je šlo vse po načrtih," je dogajanje v etapi povzel Cort.

Roglič razočaran, ker se ekipi ni oddolžil z zmago

Roglič je bil v cilju le delno zadovoljen. "Če ne streljaš na gol, ne moreš zadeti," je v prvem odzivu po etapi dejal Kisovčan, ki je jezno udaril po krmilu, ko je prečkal ciljno črto. "Bilo je blizu, a tudi težko, saj ne moreš ravno vsega dobro oceniti v tako veliki skupini. Vsi so v zelo dobri formi in na koncu je bil eden pač hitrejši," je v izjavi, ki jo je na družbenih omrežjih delilo njegovo moštvo, nadaljeval Kisovčan.

"Če bomo tako dobro sodelovali, bomo prej ali slej dosegli dober rezultat. Vsi naši fantje so na dobri ravni, pokazali so predanost našemu delu, zato sem seveda razočaran, ker se jim nisem oddolžil z zmago. Malce prepozen sem bil, obenem pa nisem videl vsega spredaj," je še o dogajanju v meglenem koncu etape dejal Roglič.

Pomanjkanje tekmovalnih dni ga niti malo ne skrbi

Slovenski šampion je sicer pred začetkom etape medijem pojasnjeval, da zaradi pomanjkanja tekmovalnih dni – v letošnji sezoni je dirkal le 13 dni, na dirki Pariz–Nica in na treh etapah Baskije – nima nobenih skrbi, da je le vesel, da je spet na dirkah. "Res potrebujem te dni, da dirkam s svojimi sotekmovalci," je o vzpostavljanju kemije znotraj ekipe dejal Roglič in s tem mislil na Aleksandra Vlasova, Jaija Hindleya in Boba Jungelsa, ki ga spremljajo na Dofineji in bodo ob njem tudi na prihajajočem Touru, ki ga je Roglič postavil za osrednji cilj sezone.

"Počutim se dobro, to je v bistvu šele začetek moje sezone," se je pošalil Roglič. "Naredili smo vse, kar smo morali. Zdaj je najpomembnejše, da začnem dirkati. Ni imelo smisla, da bi se vrnil na drugi dirki brez moštvenih kolegov, s katerimi bom kmalu odpeljal Tour," je pojasnil slovenski as.

Francoz bo še poskušal

Razumljivo manj veselja pa je bilo čutiti ob izjavah Bruna Armiraila, ki so mu tekmeci srce strli 200 metrov pred ciljno črto. Namesto z zmago se je moral sprijazniti s 33. mestom.

"Res sem bil zelo blizu zmage. Skoraj sem se je že lahko dotaknil. Bilo je tako megleno, da sploh ničesar nisem videl. Kilometer pred ciljem sem še imel deset sekund prednosti in mislil sem, da je dovolj, a so me prehiteli v sprintu," je dogajanje povzel 30-letni Francoz. Kljub grenkobi, ki jo je občutil v cilju današnje etape, upanja ni izgubil. "Imam dobre noge in bom v tem tednu še poskusil," je obljubil.

"Res sem bil zelo blizu zmage. Skoraj sem se je že lahko dotaknil," je po razočaranju dejal Bruno Armirail. Foto: A.S.O./Billy Ceusters

Jutri bo na Kriteriju po Dofineji na sporedu še ena razgibana etapa od Celles-sur-Durolla do Les Establesa (181,7 km). Zahtevnih je predvsem zadnjih 62 kilometrov. Po 40 kilometrih vzpenjanja z nizkimi odstotki naklona sledi nekaj spusta pred ciljnim klancem, dolgim 3,8 km s povprečnim naklonom 5,2 odstotka.

