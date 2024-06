Pedersen zmagovalec uvodne etape, Roglič brez težav

Results powered by FirstCycling.com

Kriterij po Dofineji, potek 1. etape:

Cilj: O zmagovalcu je odločal klasični sprint, najmočnejši pa je bil Danec Mads Pedersen (Lidl - Trek)! Irec Sam Bennett (Decathlon AG2R La Mondiale) je bil drugi.

3 km do cilja - Moštva favoritov za skupno zmago so se zdaj malce umaknila sprinterskim ekipam. Vlaka Lidl - Treka in Decathlona AG2R La Mondiala sta že postavljena.

5 km do cilja - Vmešali so se še kolesarji Alpecin - Deceunincka, kolesarji proti cilju drvijo z več kot 70 kilometri na uro.

7 km do cilja – Tempo na čelu glavnine zdaj navijajo kolesarji moštev Ineos Grenadiers, UAE Emirates in Uno-X Mobility. Rpgličeva Bora je zdaj malce raztresena v glavnini.

10 km do cilja – Polittov napad je bil nevtraliziran, nato je s skokom poskusil še en Nemec, Jonas Rutsch (EF Education – Easy Post). Tudi ta ni prišel daleč.

12 km do cilja - Z napadom je poskuil Nemec Nils Politt (UAE Emirates), za njim sta se zapeljala kolesarja Bore (Marco Haller) in Una X.

16 km do cilja - Beg je končan, Mark Donovan (Q36.5 Pro Cycling Team) in Mathis Le Berre (Arkea – B6B Hotels) sta spet v glavnini. V ozadju je prišlo do padca, na tleh so pristali Steven Kruijswijk, Luca Vergallito, Kenny Elissonde in James Whelan. Vsi razen Whelana nadaljujejo z dirko, Avstralec pa se je poškodoval in odstopil. Na čelo glavnine so se prebili tudi kolesarji moštva UAE Emirates.

19 km do cilja – Kolesarji moštva BORA – hansgrohe Rogliča držijo v ospredju glavnine, na čelu se gnetejo tudi sprinterske ekipe, tempo se ves čas stopnjuje, ubežnika imata le še 17 sekund prednosti.

29 km do cilja – Nervoza se stopnjuje, na čelo glavnine so se zdaj prebile tudi ekipe favoritov za skupni seštevek, tudi Rogličeva BORA – hansgrohe, Lidl – Trek in Decathlon AG2R La Mondiale pa poskušata še naprej nadzorovati dogajanje. Prednost ubežne dvojice je že padla pod minuto.

"Ne bo enostavno" >

Moja forma se dobro stopnjuje, danes moramo poskrbeti, da pride do sprinta, nato pa ... Mogoče je vse. Zaključek bo zahteven, čeprav je na papirju morda videti enostaven. Zaradi rahlega spusta bodo hitrosti velike," je prirediteljem pred etapo povedal Irec Sam Bennett (Decathlon AG2R La Mondiale), še eden od favoritov za današnjo zmago.

41 km do cilja – Prednost vodilne dvojice še naprej kopni in zdaj znaša le še dobro minuto in pol. Na čelu glavnine so vse bolj aktivni kolesarji moštva Lidl – Trek.

Pedersen pričakuje sprint

"Dobro sem, dobro sem se spočil, sem pa komaj čakal, da si spet pripnem številko in grem na dirko. Letos sem se priprav na Tour lotil nekoliko drugače, veliko časa sem preživel doma in treniral sam. Danes se bomo potrudili, da bo prišlo do zaključnega sprinta, saj priložnosti zanj na tej dirki ne bo veliko. Bo pa malce zapleteno v zaključku na hitrem spustu, zgodi se lahko tudi kakšen padec, ampak upam, da bo vse OK," je pred etapo povedal Danec Mads Pedersen (Lidl – Trek), danes eden izmed velikih favoritov za etapno zmago. To je njegova prva dirka po spomladanskih klasikah.

50 km do cilja – Moštvi Lidl – Trek in Decathlon AG2R La Mondiale sta okrepili prisotnost na čelu glavnine, tempo je narasel in prednost ubežne dvojice je padla na 2:22.

Roglič kolesari povsem sproščeno v družbi moštvenih kolegov, tudi Jai Hidley in Matteo Sobrero sta očitno dobro razpoložena:

74 km do cilja – na čelu glavnine so izmenično kolesarji moštev Lidl – Trek in Decathlon AG2R La Mondiale, takoj za njimi vozi ekipa Ineos Grenadirs, za njo Soudal – Quick Step Remca Evenepoela in za njo BORA – hansgrohe Primoža Rogliča. Vodilna dvojica ima zdaj dobre tri minute prednosti pred zasledovalci. Vreme je neprijetno, megla, dež in 14 stopinj Celzija.

Remco brez velikih pričakovanj

"Vesel sem, da sem tu. Počutim se dovolj dobro za dirkanje, glede forme pa ... Bomo videli. Nimam velikih pričakovanj, upam, da bo stopnjeval formo in dirko končal v boljšem stanju, kot sem jo začel," je organizatorjem pred etapo povedal povratnik po poškodbi Remco Evenepoel (Soudal – Quick Step).

90 km do cilja – Kolesarji so v Chantellu opravili tudi z edinim letečim ciljem etape, deset točk je pobral Mathis Le Berre, šest Mark Donovan,. Vodilna dvojica ima še dve minuti in 35 sekund prednosti pred glavnino.

Izidi letečega cilja, Chantelle:

1. Le Berre 10 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Donovan 6/2

3. C. Pedersen 4/1

100 km do cilja – Na čelu glavnine zdaj kolesarjem Lidl- Treka pomagajo še člani Decathlon-AG2R La Mondiala, prednost vodilnih kolesarjev pa je malce padla in zdaj znaša 3:45.

125 km do cilja – Mark Donovan je dve točki osvojil še na tretjem in zadnjem kategoriziranem klancu dneva, Cote de Chouvigny (III. kategorija) in bo jutri nosil majico najboljšega hribolazca na dirki. S Francozom Mathisom Le Berrom še vztrajata 4:20 pred glavnino. V tej Primož Roglič vozi obkrožen s kolegi iz moštva BORA - hansgrohe, dirko pa nadzorujejo sprinterska moštva, predvsem Lidl - Trek Madsa Pedersena. Kolesarje moči dež.

140 km do cilja – Mark Donovan je na Gannatu osvojil dve gorski točki, Le Berre eno, kmalu za tem sta se kolesarja združila v vodstvu in zdaj nadaljujeta štiri minute pred glavnino.

153 km do cilja – Donovan je na Jenzatu osvojil edino gorsko točko, vztraja minuto pred Francozom Le Berrom, glavnina pa vozi 4:45 za vodilnim.

157 km do cilja – Kolesarji so že pri prvem kategoriziranem klancu dneva, Cote de Jenzat (IV. kategorija), Mark Donovan (Q36.5) ima minuto prednosti pred Mathisom Le Berrom (Arkea) in 3:25 pred glavnino. Sprinterska moštva so poskrbela, da glavnini ni pobegnila nevarnejša skupina kolesarjev.

Beg danes nima možnosti

"Za uspešen beg danes ni nobenih možnosti. To je le prva etapa in dirkanje bo zagrizeno. Zaključek bo hiter, upam, da mi bo uspelo najti dobro linijo," je pričakovanja pred etapo razkril latvijski sprinter Emīls Liepiņš (dsm-firmenich PostNL)

"Napovedano je nekaj vetra in nekaj dežja, v glavnini pa so kolesarji kot sta Mads Pedersen in Sam Bennett, zato pričakujemo sprinterski zaključek. Ampak nikoli ne veš," pa je pred etapo povedal Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers).

164 km do cilja – Mark Donovan vodi s 30 sekundami prednosti pred Le Berrom in 1:45 pred glavnino.

168 km do cilja – Takoj po uradnem startu so se začeli napadi, manjšo prednost pred glavnino si je privozil Britanec Mark Donovan (Q36.5 Pro Cycling Team), kmalu je skočil še Francoz Mathis Le Berre (Arkea – B6B Hotels).

Start: Kolesarji so se ob 12.50 podali na 172,5 kilometra dolgo pot. Favoriti s Primožem Rogličem (BORA – hansgrohe) na čelu, bi morali danes preživeti miren dan, za etapno zmago bi se morali namreč udariti sprinterji.

Dobrodošli, ljubitelji kolesarstva! Pred nami je 76. Kriterij po Dofineji, dirka, na kateri sta že zmagala dva Slovenca. Leta 2010 je to preizkušnjo dobil Janez Brajkovič, leta 2022 pa Primož Roglič.