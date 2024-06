Brkati Danec udaril tik pred ciljem, Roglič dokazal, da je v izjemni formi #video

Danski kolesar Magnus Cort iz ekipe Uno-X Mobility je veliki zmagovalec druge etape Kriterija po Dofineji, ki velja za zadnji pripravljalni test pred Dirko po Franciji, in novi vodilni na dirki. Tik za njim je ciljno črto prečkal Primož Roglič, ki je dokazal, da je padec na Baskiji pozabljen in da je v odlični formi. Tretje mesto je osvojil Američan Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike). Etapo s 142 kilometri in štirimi kategoriziranimi vzponi je zaznamoval pobeg peterice, iz katere bi 30-letnemu Francozu Brunu Armirailu skoraj uspelo doseči etapno zmago. Skupina najboljših ga je ujela vsega 150 metrov pred ciljem.

PODROBNEJE: Kriterij po Dofineji, 2. etapa (Gannat–Col de la Loge, 142 km)

Cilj: Tik pred ciljem je glavnina ujela Armiraila, do zmage pa se je pripeljal Danec Magnus Cort iz ekipe Uno-X Mobility. To je njegova prva zmaga v dresu norveške ekipe, skupno pa je bila to 27. zmaga v njegovi karieri. Tik za njim je ciljno črto prečkal Primož Roglič, ki je dokazal, da je v odlični formi, tretje mesto pa je osvojil Američan Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike), zmagovalec dirke Pariz-Nica. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) se ni vključil v boj za najvišja mesta, na koncu je zasedel 27. mesto, a končal v času zmagovalca. Cort ima po zaslugi bonifikacij štiri sekunde naskoka pred Rogličem in šest pred Jorgensonom in je novi nosilec rumene majice.



Jutri bo na Dofineji na sporedu še ena razgibana etapa od Celles-sur-Durolla do Les Establesa (181,7 km). Zahtevnih je predvsem zadnjih 62 km. Po 40 km vzpenjanja z nizkimi odstotki naklona sledi nekaj spusta pred ciljnim klancem, ki bo dolg 3,8 km s povprečnim naklonom 5,2 odstotka.

🏆 @MagnusCort sort de la brume et remporte l’étape en haut du col de la Loge !



🏆 The flying moustache Magnus Cort wins stage 2 ! #Dauphiné @UnoXteam pic.twitter.com/sZb3CHTj8h — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 3, 2024

Kilometer do cilja: Se 30-letni Bruno Armirail pelje etapni zmagi naproti?

2.5 km do cilja: Bruno Armirail ima še 25 sekund prednosti pred glavnino, kjer Jai Hindley in Aleksandr Vlasov (BORA - hansgrohe) pripravljata teren za Primoža Rogliča.

8 km do cilja: Armirail ohranja okoli 20 sekund prednosti pred glavnino, ki je že ujela ubežnike. Vlasov še vedno narekuje oster tempo, ki je premočan tudi za Madsa Pedersena, ki se bo danes poslovil od rumene majice. Kolesarji so že prečkali četrti kategoriziran cilj druge etape Col de la Croix Lardet, sledi še slabih osem kilometrov do cilja, v katerih se le zadnjih 2,5 kilometra dvigne na okoli štiri odstotke. Bo Roglič izkoristil priložnost?

💥 @BrunoArmirail attaque à un peu plus de 10 km de l'arrivée. Le peloton est à 40''.



💥 @BrunoArmirail on the attack with a bit more than 10 km to go. The peloton is trailing by 40''.#Dauphiné pic.twitter.com/6seRkjqonE — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 3, 2024

11 km do cilja: Francoz Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team) se je odločil za napad. Silovito je pospešil in se hitro odlepil od ubežne skupine. Lahko v takem tempu zdrži do cilja? V ozadju sledijo hitri premiki. Pospešil je tudi Rogličev moštveni kolega Aleksand Vlasov, sledita mu Pavel Sivakov (UAE Team Emirates) in Sean Quinn (EF Education - EasyPost).

17 km do cilja: Še šest kilometrov je do vznožja ciljnega vzpona na Col de la Croix Ladret. Klanec bo dolg 3.2 kilometra in ima 5.8-odstotni povprečni naklon. V glavnini, ki ima samo še 40 sekund zaostanka za ubežno skupino, pospešujejo kolesarji ekipe Lidl-Trek (očitno bi Mads Pedersen, zmagovalec uvodne etape, rad ubranil rumeno majico vodilnega) in Uno-X Mobility.

18 km do cilja: Kolesarji v ubežni skupini so že prečkali tretji gorski cilj današnje etape. Tudi tokrat je bil najboljši Mathis Le Berre iz ekipe Arkéa - B&B Hotels. Na prelazu Côte de Saint-Georges-en-Couzan je osvojil pet točk in še povečal vodstvo v posebnem seštevku za pikčasto majico.

⛰️ Côte de Saint-Georges-en-Couzan (Cat 2️⃣)



🇨🇵 Mathis Le Berre - 5 pts

🇮🇹 Filippo Conca - 3 pts

🇧🇪 @Xandro_Meurisse - 2 pts

🇩🇰 @jonasgregaard - 1 pt



⚪🔵 Mathis Le Berre est désormais assuré de porter le maillot de meilleur grimpeur s'il termine dans les délais.



⚪🔵 Mathis Le… pic.twitter.com/SkzSxACliR — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 3, 2024

22 km do cilja: Glavnina je močno pospešila, kar se opaža pri prednosti ubežne skupine, ki se je iz petih minut skrčila na minuto in 40 sekund. Chris Froome (Israel - Premier Tech), Antonio Tiberi (Bahrain-Victoripus), peti na letošnjem Giru in najboljši mladi kolesar na rožnati dirki, Hugo Page (Intermarché - Wanty), Sam Bennett (Decathlon AG2R La Mondiale Team) in Nils Politt (UAE Team Emirates) ne dohajajo tempa glavnine.

25 km do cilja: Začenja se ključni del današnje etape. Glavnina je pospešila tempo in se zajedla v prednost ubežne peterice, ki verjetno ne bo zdržala do cilja. Kolesarje čaka 3,1 kilometra dolg klanec Col de la Croix Lardet s 6,1-odstotnim naklonom, sledi še slabih osem kilometrov do cilja, v katerih se le zadnjih 2,5 kilometra dvigne na okoli štiri odstotke. Bo Roglič sprintal za rumeno majico?

🏁 30 km - #Dauphiné

⏱️ 3'



💪 L'équipe @BORAhansgrohe mène la chasse derrière l'échappée, mais les 5 leaders offrent une très belle résistance au peloton !



💪@BORAhansgrohe is leading the chase behind the breakaway, but the 5 leaders are putting up great resistance to the… pic.twitter.com/bDktAbqIaR — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 3, 2024

38 km do cilja: Še 13 kilometrov do vznožja prelaza Côte de Saint-Georges-en-Couzan. Gre za dobrih sedem kilometrov dolg klanec II. kategorije s 5,8-odstotnim povprečnim naklonom. Prednost ubežne skupine kopni, zdaj znaša le še tri minute. Tempo glavnine še vedno narekujejo kolesarji Rogličeve ekipe BORA - hansgrohe, pridružili so se jim še člani ekipe Israel - Premier Tech in Groupama - FDJ.

💚 Grosse bataille entre Conca et @BrunoArmirail au sprint intermédiaire. L'Italien passe en tête.



💚 Fierce battle between Conca and @BrunoArmirail at the intermediate sprint. The italian takes 10 points for the @WeLoveCyclingFR green jersey.#Dauphiné pic.twitter.com/FjVkO5dsN4 — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 3, 2024

39 km do cilja: Ubežna peterica je že prečkala vmesni cilj v mestu Saint-Thurin. Sprint je dobil Italijan Filippo Conca in osvojil 10 točk in tri odbitne sekunde.

Rezultati na vmesnem cilju| Saint-Thurin (100.9 km).

# Kolesar Točke Odbitne sekunde 1 Filipo Conca 10 3'' 2 Bruno Armirail 6 2'' 3 Xandro Meurisse 4 1''

66 km do cilja: Še 25 kilometrov do letečega cilja v Saint-Thurinu. Tempo glavnine narekujeta Nico Denz (BORA - hansgrohe) in Mason Hollyman (Israel - Premier Tech). Povprečna hitrost v karavani znaša 41.82 km/h.

💪 Les premières images du direct montrent une bonne entente dans le groupe de 5.



💪 The first live pictures show the 5 leaders working well together.#Dauphiné pic.twitter.com/Ulel1BoXdc — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 3, 2024

69 km do cilja: Ubežna peterica je že dosegla drugi gorski cilj etape Col Saint-Thomas. Tudi tokrat je ciljno črto prvi prečkal Francoz Mathis Le Berre iz ekipe Arkéa - B&B Hotels in pobral pet točk. Skupaj jih ima zdaj devet in je novi vodilni v posebnem seštevku za pikčasto majico najboljšega na gorskih ciljih.

70 km do cilja: Za kolesarji je polovica današnje etape. Ubežna skupina ima še vedno več kot štiri minute prednosti pred glavnino.

🤩 Le peloton en chasse



🤩 A chasing peloton#Dauphiné pic.twitter.com/XttJag4p9K — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 3, 2024

87 km do cilja: Prvi gorski cilj današnje etape Côte de Fagot je prvi prečkal Mathis Le Berre in pobral dve točki, drugi pa Xandro Meurisse, ki je ujel preostalo točko. V skupnem seštevku najboljšega na gorskih ciljih s petimi točkami vodi Mark Donovan iz ekipe Q36.5 Pro Cycling Team. Sledi vzpon na Col Saint Thomas (II. kategorija, 4,5 kilometra, 6,6 odstotka), kjer pa odločilnih potez favoritov še ne gre pričakovati.

113 km do cilja: Peterica na čelu dirke ima še vedno pet minut prednosti pred glavnino. Začenja se prvi vzpon današnje etape, vzpon na Côte de Fagot.

🏁 117 km - #Dauphiné

⏱️ 4'50''



L'écart se stabilise entre les 5 hommes de tête et le peloton emmené par @BORAhansgrohe et @INEOSGrenadiers.



The gap is now stable between the break and the peloton led by @BORAhansgrohe and @INEOSGrenadiers. pic.twitter.com/9E5zVnFfNn — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 3, 2024

127 km do cilja: 25 kilometrov do vznožja Côte de Fagot, prvega vzpona današnje etape. Gre za klanec III. kategorije, ki je dolg 5,3 kilometra in ima 5,4-odstotni povprečni naklon.

137 km do cilja: V ospredju se je izoblikovala skupina petih kolesarjev - Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale), Jonas Gregaard (Lotto-Dstny), Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck), Mathis Le Berre (Arkéa-B&B Hotels) in Filippo Conca (Q36.5) -, ki ima pred glavnino že skoraj minuto prednosti.

Foto: zajem zaslona

13.30 - Pozdravljeni, ljubitelji kolesarstva! V mestu Gannat se je pravkar začela 2. etapa kriterija po Dofineji, kjer nastopa tudi Primož Roglič. Če je bila prva etapa po meri sprinterjev, je današnja rezervirana za hribolazce. Kolesarje v 142 kilometrih čakajo štirje kategorizirani vzponi, dva druge in dva tretje kategorije, o zmagovalcu pa bo najverjetneje odločal zaključek v klanec. V rumeni majici vodilnega danes vozi Danec Mads Pedersen, zmagovalec uvodne etape.

🚩 Départ réel donné, 152 coureurs ont pris le départ, aucun non partant.



🚩The real start was given at 13:27 to 152 riders. No DNS today.#Dauphiné pic.twitter.com/2W5gmkCrbP — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 3, 2024

Kaj prinaša 2. etapa Kriterija po Dofineji?

Letošnja Dirka po Dofineji se je začela v nedeljo z edino etapo po meri sprinterjev, danes pa bodo v ospredju že močnejši plezalci. Kolesarje v 142 kilometrih čakajo štirje kategorizirani vzponi, dva druge in dva tretje kategorije, o zmagovalcu pa bo bržčas odločal zaključek v klanec.

Že v prvi polovici etape sta dva klanca Cote de Fagot (III. kategorija, 5,3 kilometra, 5,4-odstotni povprečni naklon) in Col Saint Thomas (II. kategorija, 4,5 kilometra, 6,6 odstotka), kjer kakšnih odločilnih potez favoritov še ne gre pričakovati, sledi dokaj nezahtevno nadaljevanje do zadnjih 25 kilometrov etape, ki pa jih zaznamuje zaključni klanec.

Vzpon na Col de la Loge, ki leži 1.255 metrov nad morjem, je dolg in sestavljen iz več delov. Najtežji je prvi, dolg dobrih sedem kilometrov na Cote de Saint Georges en Couzan, ki ima 5,8-odstotni povprečni naklon. Po njem je šest kilometrov ravnine, pa nato še 3,1 kilometra dolg klanec Col de la Croix Lardet s 6,1-odstotnim naklonom. Sledi še slabih osem kilometrov do cilja, v katerih se le zadnjih 2,5 kilometra dvigne na okoli štiri odstotke.

Etapa s približno 2.500 višinskimi metri ne bo ravno priložnost, da bi si najboljši hribolazci pridirkali kakšno izdatno prednost, pričakujemo lahko kakšen sprint v klanec, kar je odlika slovenskega šampiona Primoža Rogliča. Ta bo moral s kolegi iz moštva BORA - hansgrohe nadzorovati dogajanje, v zaključku bi utegnila biti močna tudi njegova tovariša Aleksandr Vlasov in Jai Hindley.

Tudi Evenepoelova ekipa Soudal Quick-Step ima več orožij za napad na rumeno majico vodilnega, poleg odličnega Belgijca še Mikela Lando in Ilana van Wilderja. V UAE Emirates bodo najverjetneje delali za Juana Ayusa, pa imajo tudi ti na voljo še Pavla Sivakova, Marca Solerja ali celo Tima Wellensa. Priložnost se ponuja tudi kolesarjem, kot so Matteo Jorgenson, Santiago Buitrago, Carlos Rodríguez ...

Štart druge etape bo ob 13.20, v cilju najboljše kolesarje pričakujejo med 16.40 in 17.05.

