Roglič in Evenepoel bosta več kot stoodstotno pripravljena na Tour

Tadej Pogačar je nekaj dni po koncu Dirke po Italiji gostoval v podkastu Gerainta Thomasa, tretjega na letošnjem Giru, in Luka Rowa. Razgovoril se je o številnih kolesarsko bolj in manj pomembnih temah, potrdil imena sedmerice kolesarjev, ki ga bodo spremljali na letošnji Dirki po Franciji, in izrazil prepričanje, da bo Jonas Vingegaard, ki je v začetku aprila grdo padel na Dirki po Baskiji, dobro pripravljen. Verjame tudi, da bosta Primož Roglič in Remco Evenepoel motivirana kot še nikoli.

Tadej Pogačar, ki je 26. maja prepričljivo osvojil italijanski Giro - s šestimi etapnimi zmagami in skoraj desetimi minutami naskoka pred drugouvrščenim Danielom Martinezom - je v podkastu Gerainta Thomasa, tretjega na letošnjem Giru, in Luka Rowa, dejal, da je na lestvici utrujenosti trenutno nekje med šest in sedem, da pa ja bil lani po svetovnem prvenstvu v Glasgowu utrujen za deset. Povedal je, da je teden dni po Giru v družbi zaročenke Urške Žigart, prav tako kolesarke, večinoma počival, zdaj pa ga čakajo višinske priprave za Tour, kjer ga bo podpirala ekipa sedmih kolesarjev, ki so znani že dlje časa. To so Adam Yates, Juan Ayuso, Joao Almeida, Marc Soler, Pavel Sivakov, Tim Wellens in Nils Politt.

"Yates bo moja desna roka, Ayuso in Almeida pa bosta moja superpomočnika v gorah. Soler in Sivakov sta lahko zelo dobra tudi na ravninskih delih," je prepričan Pogačar. "In potem sta tu še Wellens in Politt. Še mene je malo strah," se je zasmejal Pogačar ob misli na izjemno močno ekipo, ki jo bo imel ob sebi na letošnjem Touru.

Foto: Guliverimage

Verjame, da bo Vingegaard do Toura pripravljen

Zadnji dve leti je bil njegov največji tekmec Jonas Vingegaard, ki pa se je po odličnem začetku sezone v začetku aprila hudo poškodoval na Dirki po Baskiji in kar 12 dni preživel v bolnišnici. Danec je trenutno na pripravah v Tignesu v Franciji, a še vedno ni znano, ali ga bomo letos videli na Touru. V ekipi naj bi skupaj z Vingegaardom odločitev sprejeli najpozneje teden dni pred začetkom dirke.

Pogačar vseeno verjame, da bo do Toura pripravljen. "Po odhodu iz bolnišnice je lahko dokaj hitro začel kolesariti, zato mislim, da lahko starta v dobri formi. Doseči mora še svojo tekmovalno težo, a mislim, da to ne bo težava."

Roglič in Evenepoel bosta več kot stoodstotno pripravljena na Tour

Letos pa Vingegaard ne bo edini močan tekmec na Touru, na startni listi sta tudi Primož Roglič, ki si je zmago na Touru zadal za osrednji cilj sezone, in Remco Evenepoel. "Evenepoel bo letel. Zelo bo motiviran, tako kot Roglič. Kot je videti, bosta več kot stoodstotno pripravljena za Tour," napoveduje Pogačar.

Foto: Guliverimage

Tour se bo letos začel v Italiji, z zahtevno prvo etapo do Riminija. Bo Pogačar že v prvi etapi želel stvari postaviti na svoje mesto? "Start bo zelo zahteven, a o tem še nisem zares razmišljal. Lani smo bili v Bilbau zelo agresivni, a se nam je to v nadaljevanju dirke vrnilo. Tudi forma ni bila najboljša," je spomnil Pogačar, ki je Tour lani začel s še vedno poškodovanim zapestjem. "Zelo dobro moramo razmisliti, kako točno se bomo stvari lotili."

"Prva etapa bo dolga 210 kilometrov in ima štiri zaporedne vzpone, drugi dan nas čaka San Luca, ki ga poznamo z dirke Giro dell'Emilia. Po tem imamo že v četrti etapi vzpon na Galibier, kar lepa etapa. Če se želim maščevati za leto 2022? (takrat je ekipa Jumbo-Visme strla Pogačarja)? To bi bilo lepo, a cilj je tokrat v dolini. Tudi zaključek Toura bo zelo zahteven. Brutalen," se zaveda Pogačar.

Predvideva, da bo Evenepoel začel napadati že na začetku dirke, medtem ko bo Roglič čakal do zadnjega trenutka in bo letel v zadnjih dneh. "Lepo je videti Remca končno na Touru. Ko je postal svetovni prvak sem si mislim, s***, moraš iti na Tour. Ampak ni šel.

Dirka po Franciji se bo začela 29. junija v Firencah in končala 21. julija v Nici.

