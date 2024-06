Pogačar bi bil v Rimu lahko še bolj roza: Urška mi je prinesla barvo, a ni bilo časa

Tadej Pogačar je na letošnji Dirki po Italiji v celoti zaobjel podobo rožnatega panterja, ki pritiče vodilnemu na rožnati dirki. V podkastu z Geraintom Thomasom, tretjim na letošnjem Giru, in Lukom Rowom iz ekipe Ineos, ki je dirko popestril s svojimi komentarji na Eurosportu, je slovenski as potrdil, da je imel v načrtu tudi rožnate lase. Zaročenka Urška Žigart mu je na zaključek Gira prinesla barvo za lase, a za barvanje ni imel časa.

Ko je Tadej Pogačar v nedeljo, 26. maja, prečkal ciljno črto v Rimu in samo še formalno potrdil svojo zmago na Dirki po Italiji, je bilo vse na njem in okrog njega rožnate barve. Roza majica, roza hlačke, roza čelada, roza očala, roza čevlji, roza kolo, roza trak na krmilu, roza bidoni, in le malo je manjkalo, da bi imel tudi roza lase.

Foto: Guliverimage

Kapetan ekipe UAE Emirates je v podkastu z Geraintom Thomasom in Lukom Rowom razkril, da je imel v načrtu tudi rožnato barvo las. "Urška (njegova zaročenka, kolesarka Urška Žigart, op. p.) mi je prinesla barvo, pravo barvo za barvanje las, a ni bilo dovolj časa. Najprej bi se moral pobarvati na svetlo in čez nanesti roza barvo, to pa bi trajalo kar nekaj časa," je pojasnil Pogačar. Na podvprašanje, kako to, da ima svetle pramene, pa je odgovoril, da so ti še iz februarja.

Pogačar je po tednu dni počitka danes začel višinske priprave na smučišču Isola 2000 v francoskih Alpah.

