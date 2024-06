Kolesarji ekipe Visma-Lease A Bike so se v Tignesu v Franciji zbrali na višinskih pripravah pred Dirko po Franciji. Na pripravah bo deset kolesarjev, med katerimi bodo na koncu izbrali osmerico za Tour, poroča Cyclingnews.

Branilec zmage na Touru Jonas Vingegaard je na višinskih pripravah že teden dni, danes pa sta se mu pridružila še Wout Van Aert in Christophe Laporte. Po koncu kriterija po Dofineji se bodo triu pridružili še Sepp Kuss, Matteo Jorgenson in Tiesj Benoot.

Vingegaard in Van Aert se vračata po poškodbi, Danec se je hudo poškodoval na Dirki po Baskiji, Belgijec pa na dirki skozi Flandrijo. Van Aert se je že vrnil na dirke, nastopil je na Dirki po Norveški, medtem ko Vingegaard vse od začetka aprila še ni tekmoval. Odločitev, ali bo Van Aert nastopil na Touru ali ne, še ni bila sprejeta. Športni direktor Visme Frans Maassen je dejal, da je dovolj moder, da se bo sam odločil, ali za uresničitev olimpijskih sanj, to je zmaga na olimpijskem kronometru, potrebuje nastop na Touru ali je zanj bolje, če Tour izpusti in se na olimpijske igre julija pripravlja v Livignu.

Na provizorični startni listi so v ekipi Visma za Tour predvideni:

Jonas Vingegard

Sepp Kuss

Tiesj Benoot

Matteo Jorgenson

Steven Kruijswijk

Christophe Laporte

Jan Tratnik

Dylan Van Baarle

Tudi Tadej Pogačar ne počiva. Včeraj so ga mimoidoči zasledili na Col de la Madone nad Monakom, danes pa ga je nekdanji kolesar Philippe Gilbert srečal na prelazu Col d'Èze, ki se nahaja med Nico in Monakom. V objavi na Instagramu ga je predstavil kot najboljšega kolesarja zadnjega stoletja in mu zaželel, da uresniči cilj, ki si ga je zadal za to leto, zmago na Giru in Touru. Pogačar bo višinske priprave opravil na smučišču Isola 2000 v Francoskih Alpah, kjer bo cilj 19. etape letošnjega Toura in kjer bo opravil tudi ogled trase za zadnje tri etape, ki bodo v bližini, je povedal na enem od srečanj s sponzorji v Rimu.

Preberite še: