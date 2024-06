Odločitev odvisna od Vingegaarda

Čez natanko 25 dni se bo v Firencah začela nova izvedba Dirke po Franciji. Za slovenske ljubitelje kolesarstva je spodbudno, da se bosta v boj za skupno zmago podala Tadej Pogačar in Primož Roglič, etapne zmage pa bo najverjetneje napadal Matej Mohorič.

Navijači Jonasa Vingegaarda, ki se vrača po padcu na Dirki po Baskiji, se medtem sprašujejo, ali bo Danec na startu ali ne. Prav tako, v kakšni pripravljenosti bo začel Tour de France.

"Po koncu višinskih priprav v Tignesu mora biti pripravljen na vse, kar imamo z ekipo v načrtu," so izjavo športnega direktorja Visme | Lease a Bike Merijna Zeemana povzeli pri Wielerevue.

"Spodoben mora biti opraviti najtežje preizkušnje na treningih, to so intenzivnost, intervali, daljše naporne vožnje. Mora gledati naprej in biti prepričan, da se bo v pravi meri vrnil in da je sposoben tritedenskega boja. Če tega ne bo, Jonas ne more kolesariti," je jasen Nizozemec.

Na koncu je še dejal, da bo odločitev odvisna od Jonasa: "Sam se bo odločil, ali bo šel na Tour ali ne. Sam se dobro pozna. Mora se počutiti popolnoma pripravljen. Odločitev je njegova. Nikdar ne bomo silili kolesarja, da bi tekmoval. Mislim, da se ne bo odločil do zadnjega tedna pred startom dirke. V ekipi nimamo drugega kolesarja s takšnimi značilnostmi. Jonas je neverjetno nadarjen in se lahko izjemno hitro dvigne na zelo visoko raven. Čakali ga bomo dolgo."