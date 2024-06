Primož Roglič po padcu razveselil z novico

Prva dirka Primoža Rogliča po padcih na Dirki po Baskiji, ki jo je predčasno zaključil, mu prav tako ni prizanesla. Padel je namreč v tretji etapi Kriterija po Dofineji, a k sreči ni utrpel težjih poškodb. "Blokiran sem bil in sem zapeljal s ceste," je Roglič razložil, kako je prišlo do padca.

Spet lahko pišemo o smoli slovenskega kolesarja Primoža Rogliča (BORA - hansgrohe), ki nima sreče s padci. V letu 2024 je padel dvakrat na Dirki po Baskiji in si nato po odstopu vzel nekaj časa, da so se mu v celoti zacelile rane. K sreči ni utrpel nobene težje poškodbe, zato se mu priprave za osrednji vrhunec Tour de France niso zamajale.

Za zadnji test pred Dirko po Franciji si je izbral Kriterij po Dofineji. V drugi etapi, ki se je končala z rahlim ciljnim vzponom, je pokazal, da forma je. Dan pozneje ga je spet doletela smola in se je znašel na tleh. Po 41 kilometrih vožnje se je zgodil neljubi dogodek. Moštveni kolegi so ga po padcu počakali in ga hitro priključili h glavnini.

"Niti nimam bolečin, bomo videli jutri"

"Blokiran sem bil in sem zapeljal s ceste," je na koncu dneva številnim medijem pri razpeljavi na kolesu povedal, kaj natanko se je zgodilo. "Niti nimam bolečin, bomo videli jutri," je še o teži poškodbe dodal.

Foto: Guliverimage

Vse do zaključka dneva sicer ni bilo jasno, ali je padec pustil kakšne posledice. Ko se je začel ciljni vzpon dneva na Côte des Estables, se je začel prebijati v ospredje. Približno kilometer pred ciljem so se začeli napadi.

"Prav posebno bo jutri nositi rumeno majico"

Kot zadnji je skočil Kanadčan Derek Gee (Israel-Premier Tech), ki je imel v zaključku več moči kot Romain Grégoire (Groupama-FDJ). "Neverjetno je bilo zmagati. Čakal sem na zmago v Evropi. Večkrat sem bil že drugi, zdaj mi je uspelo. V dobrem položaju sem bil. Nekako se je zgodilo in sem napadel. Pred dirko niti nisem pričakoval, da bom na Kriteriju po Dofineju šel na kakšno etapno zmago. Prav posebno bo nositi jutri rumeno majico vodilnega," je bil v pogovoru za Eurosport nasmejan Gee.

🤩 La joie d'une première victoire en WorldTour ! Bravo @DerekGee7 !



🤩 Elation at a first WorldTour win! Congrats Derek!#Dauphiné pic.twitter.com/FBvw4sKeBy — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 4, 2024

V ozadju so prihajali preostali kolesarji. V ospredju je bil tudi Roglič, nakar je bilo videti, kot da se ni želel podati v boj za tretje mesto in štiri bonifikacijske sekunde.

Dobrodošel sredin test za Tour

"Hiter zaključek je bil. Na dirki so odlični kolesarji. Sam imam raje težje zaključke. Kmalu bo težje," je Roglič spregovoril o ciljnem šprintu in dal vedeti, da bo do konca Kriterija po Dofineji še pestro, saj čakajo kolesarje težke gorske etape.

V sredo se bo usedel na kolo za kronometer. Foto: Guliverimage

V sredo bo za favorite za končno zmago prvi resni test. Pred njimi bo namreč 34,4 km dolg razgiban kronometer. "Lepo bo zamenjati kolo. Lep test bo z nekoliko daljšim kronometrom. Nisem ga še opravil. Za Tour bo kronometer dobrodošel," se je na sredino posamično vožnjo na čas navezal Roglič.

V skupnem seštevku za rumeno majico zaostaja sedem sekund, a se bodo jutri karte med vodilnimi dodobra premešale. Svetovni prvak v kronometru Remco Evenepoel, ki ima za Rogličem šestsekundni pribitek in je na 33. mestu, se bo zagotovo skokovito povzpel. Vse skupaj se bo začelo nekaj pred 14. uro, dogajanje pa bomo tudi tokrat pospremili na Sportalu.

