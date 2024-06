Primož Roglič po kronometru vesel in sporoča: Šele začetek je

Obetal se je boj med Primožem Rogličem in Remcom Evenepoelom na Kriteriju po Dofineji, dobili smo ga. Belgijec je na posamičnem kronometru v dolžini 34,4 kilometra, ki mu je bolj ustrezal kot slovenskemu kolesarju, zmagal. Roglič je dan zaključil na tretjem mestu in se povzpel na skupno drugo. "Šele začetek je. Prvi pravi test je bil. Jutri je 'lažja' etapa, nato pa zaključek," je član BORE – hansgrohe pojasnil, da na francoski preizkušnji počasi prihajajo na vrsto težke gorske etape. A zaključka dirke zagotovo ne bo predstavljal le dvoboj med Rogličem in Evenepoelom.

Mladi Britanec Joshua Tarling je pred sredinim kronometrom izpostavil, da je osrednji favorit za etapni uspeh Remco Evenepoel. Dolgo časa je bil kolesar INEOS Grenadiers v vodstvu. Vse do trenutka, ko je ciljno črto prečkal svetovni prvak Evenepoel.

Če sta bila pri prvih dveh merjenjih časa praktično izenačena, je Belgijec v zaključku, kjer se je cesta rahlo dvigovala, naredil ključno razliko v primerjavi z evropskim prvakom in ga prehitel za 17 sekund.

Remco vesel podpore in darila

"Šlo je bolje od pričakovanj," je Evenepoel dejal v prvem intervjuju za Eurosport: "Dobro sem vozil, a še ni bilo popolno, ker sem imel slab trenutek na polovici poti. Ta rezultat je dober za samozavest in prihodnost. Izjemno sem zadovoljen s svojo današnjo predstavo. Nisem treniral prav dolgo, zato sem s tem dosežkom presenetil samega sebe. Čaka me še veliko dela, a to daje dober občutek za Tour de France."

"Zelo ponosen sem na družino, ekipo, ki sta mi stali ob strani v težkih trenutkih. Skoraj tri tedne nisem nič kolesaril, potem sem bil na kolesu štiri tedne, in ta vožnja je dober znak za Tour de France. Vesel in ponosen sem na današnjo vožnjo. Grem dan za dnem," je o podpori spregovoril zmagovalec kronometra in lastnik rumene majice vodilnega. Za Remca je ta rezultat izvrstna spodbuda za naprej glede na to, da je aprila po grdem padcu, ob katerem si je poškodoval ključnico, predčasno končal Dirko po Baskiji.

Remco Evenepoel in Primož Roglič sta vodilna na Kriteriju po Dofineji. Foto: Guliverimage

V sredo je kolesaril z nekoliko drugačno čelado, ki mu je dala nekaj dodatne energije: "Lepo darilo proizvajalca čelade. Dodatno moč mi je dala. Vso opremo želimo optimizirati. Če hočeš premagati takšne kolesarje, mora biti oprema na visoki ravni. Ni vse v nogah, je tudi v opremi. Na dobri poti smo, a je še dolga pred nami."

Roglič: Vesel sem. Ostal sem na kolesu, kar je napredek v primerjavi z včeraj.

V zaključku smo čakali še na slovenskega kolesarja Primoža Rogliča, ki je dan začel s prednostjo šestih sekund v primerjavi z Remcom. Uvodni del kronometra je začel slabše in imel po 19 kilometrih zaostanek 45 sekund. Nato je pospešil in bistveno bolje nadaljeval, na cilju pa je imel pribitek 39 sekund za Remcom in tako osvojil tretje mesto.

Primož Roglič je v torek padel, a k sreči ni utrpel večjih posledic. Foto: Guliverimage

"Vedno želiš na vso moč od začetka, vendar ne gre vedno dobro. Boljši sem na koncu. K sreči si tam vzamem čas," je Roglič povedal v pogovoru za Eurosport.

V njegovem slogu je bila prva izjava po koncu sredinega dne, ko je moral pokomentirati vožnjo: "Vesel sem. Ostal sem na kolesu, kar je napredek v primerjavi z včeraj."

"Forma še ni prava, a je bolje dirkati kot trenirati"

V torek je namreč padel, a ni bilo videti, da bi čutil hujše posledice. To je bil njegov tretji padec letos, potem ko se je dvakrat znašel na tleh na Dirki po Baskiji in jo predčasno končal.

Zato tudi še ni v optimalni formi, v kateri želi biti na Dirki po Franciji: "Veliko sem treniral. Sem nisem prišel v najboljši formi. A je še vedno bolje dirkati kot trenirati. Na treningu stvari ne počnem kot na dirki."

Foto: A.S.O./Billy Ceusters

Veliko novosti je Roglič doživel v novem okolju, potem ko se je odločil nekdanjo Jumbo-Vismo zamenjati za BORO - hansgrohe. Na veliko stvari se mora privaditi in vožnja s kolesom za kronometer je ena od tovrstnih stvari. "Velika sprememba je. Prvi pravi kronometer je bil to zame. Na Dirki po Baskiji je bil bolj kot prolog (dolžina je bila deset kilometrov, op. a.). Vesel sem, kako se je izšlo. Ostal sem na kolesu," je ponovil Roglič, ki se zaveda, da bosta na Dirki po Franciji dva posamična kronometra in je bil takšen trening dober poligon.

Še zdaleč ne bo le dvoboj med Rogličem in Evenepoelom

Za Remcom v skupnem seštevku Kriterija po Dofineji zaostaja 33 sekund, a glavni del šele prihaja. Tako v petek, soboto kot nedeljo so na sporedu gorske etape. Najtežje bo v soboto, ko čakajo kolesarje kar trije gorski cilji I. kategorije in zaključni posebne kategorije na Samoëns.

Matteo Jorgenson bo v gorskih etapah konec tedna zagotovo poskusil napadati. Foto: Guliverimage

"Šele začetek je. Prvi pravi test je bil. Jutri je 'lažja' etapa, nato pa zaključek," se je Roglič obrnil proti napornemu koncu tedna, ki bo dal končnega zmagovalca. Za zdaj je na njegovih plečih zelena majica za najboljšega po točkah, a pogleduje proti rumeni, ki jo je na Kriteriju po Dofineji že osvojil leta 2022.

Jasno je, da ne bosta v središču pozornosti le Belgijec in Slovenec. Svojo priložnost bodo na težkem gorskem terenu iskali tudi drugi kolesarji, ki jih zanima skupna zmaga. Presenetljivi zmagovalec Dirke Pariz–Nica Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) je namreč eden od njih. Američan je v skupnem seštevku z 1:04 zaostanka na tretjem mestu. Dereck Gee, ki je danes izgubil rumeno majico, je zdaj četrti (1:11), dobro je kronometer opravil Španec Oier Lazkano iz ekipe Movistar (1:21), v negativnem smislu pa je presenetil njegov rojak Juan Ayuso (UAE Emirates), ki ima po sredinem dnevu že 1:27 zaostanka.

Rezultati kronometra (4. etapa Kriterija po Dofineji)

