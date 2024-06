V peti etapi Dirke po Dofineji, kjer Primož Roglič v skupnem seštevku dirke zaseda odlično drugo mesto, je prišlo do množičnega padca, v katerega je bilo udeleženih več kot 20 kolesarjev, tudi vodilna Remco Evenepoel in Primož Roglič. Kot kaže, sta jo najslabše skupila kolesarja ekipe Visma | Lease a Bike Dylan van Baarle in Steven Kruijswijk, ki so ju odpeljali v bolnišnico.

Dva padca, eden pri čelu in eden ob koncu glavnine, sta se istočasno zgodila na zelo spolzki cesti na kratkem spustu s klanca na Cote de Bel-Air. Udeleženih je bilo več deset kolesarjev, zasedena pa so bila vsa reševalna vozila, zaradi česar so organizatorji takoj začasno in kasneje tudi dokončno nevtralizirali dirko.

Na tleh sta se znašla tudi vodilna na dirki Remco Evenepoel in Primož Roglič. K sreči sta se hitro pobrala, Evenepoel se je nekaj časa držal za ramo in koleno, a sta oba sedla nazaj na kolo in v zmernem tempu z drugimi kolesarji ob spremstvu francoske nacionalne garde in policije odpeljala do cilja v 20,8 kilometra oddaljenem Saint-Priestu.

Kaj se je zgodilo na cesti?

⏪ La chute la descente de la côte de Bel-Air qui a entrainé de très nombreux coureurs et la neutralisation complète de l'étape.



⏪ The crash on the descent of the côte de Bel-Air which involved a large number of riders and led to the complete neutralisation of the stage.… pic.twitter.com/blRfrlhBio — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 6, 2024

Iz ekipe Soudal in BORA so za zdaj sporočili le, da bodo informacije o zdravstvenem stanju svojih kolesarjev posredovali po zdravniškem pregledu, Evenepoel pa je med intervjujem za organizatorja dirke pokazal na odrgnjeno čelado, zraven pa dodal, da ga je ta danes rešila.

Razkril je še, da se sicer počuti dobro, ima pa odrgnine na desni strani telesa in na glavi. "Nekateri fantje so še v slabšem položaju in jim želim hitro okrevanje. Treba se je ozreti proti jutrišnjemu dnevu in ne preveč razmišljati o tem, kar se je zgodilo. Vidim, da mi rama krvavi, a moramo počakati na mnenje zdravnikov. Videli bomo, kaj bo, ni pa druge možnosti, kot da nadaljujemo," je bil odločen Evenepoel.

Remco Evenepoel: Čelada me je danes rešila:

🎙️ "There are guys in a worse situation than I am now. I wish everybody a good recovery. Now onto tomorrow." - 💛 @EvenepoelRemco



🎙️ "Il y a des mecs dans une situation pire que la mienne. Je souhaite à tout le monde un bon rétablissement. Maintenant on va se tourner vers… pic.twitter.com/naVQ04J9Sl — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 6, 2024

Roglič padel na operirano ramo

Iz ekipe BORA - hansgrohe bodo informacije o zdravstvenem stanju svojih kolesarjev posredovali, ko jih bodo imeli, je pa Roglič v pogovoru z novinarji dejal, da je pri padcu padel ravno na ramo, na kateri je oktobra 2022 prestal operativni poseg. "Pomembno je, da opravimo pregled in da se prepričamo, v kakšnem stanju je," je pojasnil slovenski šampion. "Sem pa vseeno bolje kot nekateri, še vedno sem lahko pripeljal do cilja. Grozno je, da se to dogaja." Na vprašanje, ali bo z dirko nadaljeval, je Roglič priznal, da za zdaj še nima odgovora, najprej ga čaka temeljit pregled pri zdravniku.

Dobra novica je, da je Roglič opravil protokolarne obveznosti po dirki. Foto: A.S.O./Billy Ceusters

Nizozemca iz Visme v bolnišnici

Manj sreče sta imela nizozemska kolesarja ekipe Visma Dylan van Baarle in Steven Kruijswijk, ki so ju z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, kjer ju bodo temeljito pregledali in oskrbeli. Oba sta že končala z dirko in oba sta bila na seznamu za prihajajočo Dirko po Franciji, kjer bi bila pomembna pomočnika Jonasa Vingegaarda, ki je trenutno na višinskih pripravah v Tignesu v Franciji.

🇫🇷 #Dauphiné



Unfortunately, Dylan van Baarle and Steven Kruijswijk were part of the massive crash in the bunch. Both Dylan and Steven were forced to leave the race. — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) June 6, 2024

Z dirko ne bo nadaljeval niti Remy Rochas iz ekipe Groupama-FDJ.

Pris dans la chute massive de la 5e étape du Dauphiné, Rémy Rochas est contraint d'abandonner la course. Il va subir des examens complémentaires. Valentin Madouas, Quentin Pacher et Clément Russo ont également chuté mais ils repartiront demain.



𝑅𝑒́𝑚𝑦 𝑅𝑜𝑐ℎ𝑎𝑠 𝑤𝑎𝑠… pic.twitter.com/o9TD1RJT7B — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) June 6, 2024

Razmerja pri vrhu ostajajo nespremenjena

Glede na to, da so današnjo etapo prekinili, je stanje v skupnem seštevku dirke nespremenjeno. V skupnem seštevku tako še vedno vodi Evenepoel, ki ima 33 sekund naskoka pred Rogličem, ki vodi v točkovanju in bo tudi jutri vozil v zeleni majici. Tretji je Američan Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike), ki se je edini iz najboljše trojice izognil množičnemu padcu. V skupnem seštevku zmagovalec dirke Pariz–Nica zaostaja 1:04 minute.

V padec sta bila udeležen tudi Juan Ayuso in Nils Politt iz ekipe UAE Emirates, ki naj bi Pogačarja spremljala na Touru:

Thumbs up from Ayuso, but the poor guy looks pretty banged up...he might feel VERY sore tomorrow morning...😟 pic.twitter.com/OlcjoeqVXJ — Cycling_Eve (@CyclingEve) June 6, 2024

Jutro bo na Dofineji na sporedu zahtevna gorska etapa od Hauterivesa do Le Collet d'Allevarda. Zaključni vzpon je dolg 11,2 kilometra s povprečnim naklonom 8,1 odstotka.

