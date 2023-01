Nizozemci objavili novico, ki je je Tadej Pogačar zagotovo izjemno vesel

Nekdanji kolesar in športni direktor Allan Peiper se po letu odsotnosti zaradi zdravljenja raka vrača v svet profesionalnega kolesarstva, poroča nizozemski portal wielerflits.nl. Novico je za omenjeni medij potrdilo več virov.

62-letni Peiper naj bi bil ekipi UAE Emirates na voljo približno 50 dni, najverjetneje pa bo njegov glavni fokus usmerjen v Dirko po Franciji.

Peiper, ki prihaja iz Avstralije, že vrsto let pa živi v Belgiji, meki kolesarstva, je namreč eden najzaslužnejših za prvo zmago Tadeja Pogačarja na francoskem Touru leta 2020, ko je z izjemno vožnjo na gorskem kronometru na La Planche des Belles Filles dobil etapo in prevzel vodstvo na dirki ter s tem tudi zmago na prestižni kolesarski dirki, ki je bila do predzadnjega dne v rokah Primoža Rogliča. Peiper je bil tisti, ki je Pogačarja pripravil za kronometer in skoval taktiko glede nastopa, opreme na kolesu in menjave kolesa pred največjo strmino v zadnjem delu etape.

Leta 2020 so Peiperja v Belgiji razglasili za najboljšega športnega direktorja leta.

Umik zaradi bolezni

Peiper je decembra 2021, po Pogačarjevi drugi zmagi na Touru, sporočil, da se zaradi vnovičnega boja z rakom umika iz sveta profesionalnega športa. "Zdravljenje je terjalo svoj davek. Do te mere, da svoje vloge v kolesarstvu ne morem več opravljati na način, kot bi si jo želel," je sporočil takrat. Leta 2021 je Pogačarju in ekipi UAE med Tourom pomagal z nasveti in analizami na daljavo, iz doma v Belgiji.

V ekipi so takrat upali, da bo sodelovanje nadaljeval vsaj kot svetovalec, a je Peiper takrat ponudbo zavrnil. "Zdravljenje raka, ki traja že šest let, me je močno zaznamovalo. Tako na psihični kot telesni ravni, toliko, da ne morem več opravljati svojega dela, kot bi si želel. Zadnja tri leta pri ekipi UAE so bila fantastična. Ekipa me je sprejela, čeprav so vedeli za mojo bolezen. Podpirali so me v težkih časih in pokazali razumevanje, za kar sem jim zelo hvaležen," je povedal pred letom dni, ko je napovedal svoj umik.

Foto: Guliverimage

Za storitve se mu je javno zahvalil tudi direktor ekipe Mauro Gianetti, ki je dejal, da bo Peiper kljub umiku vedno del njihovega moštva. "Veliko smo se naučili od njega. Njegov profesionalizem, vdanost in znanje so bili za našo ekipo neprecenljivi in hvaležni smo mu za vse, kar je storil," je dejal Gianetti.

Po tem, ko je Pogačar lani premoč na Touru moral priznati danskemu kolesarju Jonasu Vingegaardu, si je marsikdo mislil, da bi Pogačar taktično dirkal bolj modro, če bi bil Peiper še vedno vpleten v kovanje ekipne taktike, še posebej v 11. etapi s ciljem na Col du Granon. Tam je slovenski kolesarski zvezdnik po napadih ekipe Jumbo-Visma, predvsem kombiniranih napadih Rogliča in Vingegaarda, s svojimi odzivi porabil preveč moči, na koncu močno popustil in si nabral skoraj tri minute zaostanka.

Pogačar si je glavnino zaostanka na lanskem Touru nabral v 11. etapi s ciljem na Col du Granon. Foto: Guliverimage

Peiper za Sportal o tem, kaj je šlo narobe v 11. etapi



Peiper je lani svoj pogled na dogajanje v 11. etapi opisal tudi v pogovoru za Sportal. "Tadej je v 11. etapi zagotovo naredil nekaj napak. Prva je zagotovo ta, in to je priznal tudi sam, da ne bi smel odgovarjati na napade Primoža Rogliča, ki je takrat že zaostajal dve minuti v skupnem seštevku in ni predstavljal resne grožnje, niti njegovi napadi niso bili tako močni, da bi mu moral nehati slediti. V tisti točki je bilo zelo pomembno, da se je do Tadeja prebil njegov pomočnik Rafal Majka, čeprav morda takrat tega ni vedel. Če bi, bi bil scenarij morda precej drugačen. Druga težava pa je zagotovo pomanjkanje kalorij oz. napačen režim prehranjevanja, to se mi zdi še bolj ključno. Vem, da se to lahko zgodi vsakemu kolesarju, a Tadeju se to ne bi smelo zgoditi. Na trasi je bilo dovolj okrepčevalnih postaj, v ozadju je bil spremljevalni avto … Ne vem sicer, kaj so mu govorili iz avta, ali je vedel, da se Majka vrača, da naj ne lovi Rogliča … V gorah se lahko zgodi, da se komunikacija prekine, vse je mogoče. Šlo je za splet različnih okoliščin," je dogajanje v odločilni 11. etapi strnil Peiper.

Tudi Pogačar je v intervjujih po lanskem Touru večkrat omenil, da se je iz napak na Touru ogromno naučil in da ve, kaj je storil narobe. "Zato sem optimističen glede prihodnosti," je dejal lani na predvečer dirke za Veliko nagrado Quebeca.

V želji, da napreduje tako glede taktike kot strategije, je Pogačar po poročanju wielerflits.nl prosil Peiperja, naj se vrne v ekipo. Novice za zdaj pri UAE Emirates, kamor se je letos preselil tudi slovenski kolesar Domen Novak, še niso potrdili.

