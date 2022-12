Jezen na Rogličevega kolega: Še vedno čakam opravičilo

Slovaški kolesarski zvezdnik, trikratni svetovni prvak Peter Sagan, je v intervjuju za italijansko Gazzetto dello Sport priznal, da je še vedno jezen na Wouta van Aerta, belgijskega kolesarja moštva Jumbo-Visma, za katerega dirka tudi slovenski as Primož Roglič. "Je velik šampion, kot človek pa me je razočaral," pravi Sagan.

Odnos med Petrom Saganom in Woutom van Aertom je hladen, piše Cyclingnews, predvsem zaradi njunih vročih sprinterskih spopadov na Dirki po Franciji. V ciljnem sprintu tretje etape letošnjega Toura je Van Aert Sagana zaprl ob ogrado in mu tako preprečil boj za zmago na največji dirki na svetu. Na to Slovak čaka vse od leta 2019, ko je na Touru zadnjič, sedmič, tudi osvojil zeleno majico najboljšega po točkah.

Sagan je v cilju tretje etape letošnje francoske pentlje v Sonderborgu na Danskem svoje nezadovoljstvo nad Van Aertovim manevrom tudi pokazal, a njuno rivalstvo ima še daljšo brado. Že na Touru 2020 je bil položaj obrnjen, tedaj je v zaključnem sprintu enajste etape Sagan oviral Van Aerta, ta pa je svoje mnenje prav tako izrazil brez zadržkov, s stegnjenim sredincem.

Vrhunci 11. etape Toura 2020:

Sprinterji se ponavadi tudi po takšnih trdih bitkah hitro pomirijo, a Slovak in Belgijec ostajata skregana. "Je velik šampion, ampak me je užalil na Touru in se mi še ni opravičil. Kot človek me je razočaral. Čakam, da pride do mene, jaz do njega zagotovo ne bom. In mislim, da tudi on ve, zakaj ne," je o sporu z belgijskim asom za Gazzetto povedal Sagan.

Vrhunci tretje etape Toura 2022:

Slovaški zvezdnik je lani po petih sezonah v nemški ekipi Bora Hansgrohe prestopil k francoskemu TotalEnergies, a za novo moštvo debitiral neprepričljivo. V sezoni je imel nekaj zdravstvenih težav, tretjič se je s koronavirusom okužil tik pred Tourom. Sezono je tako sklenil z eno samo zmago, ki jo je dosegel na junijski Dirki po Švici. V novo sezono, to bo odprl na Dirki po San Juanu v Argentini, se podaja bolj optimistično.

Želi se spet približati svojim najboljšim predstavam, takšnim, s katerimi je trikrat osvojil naslov svetovnega prvaka (2015, 16 in 17), sedemkrat osvojil znamenito zeleno majico na Dirki po Franciji, osvojil klasiki Pariz–Roubaix in Dirko po Flandriji … Skupaj je zbral kar 121 profesionalnih zmag. "Ko sem leta 2010 prestopil med profesionalce, je bila moja prva dirka Tour Down Under v Avstraliji. Ko mi je tam uspelo zmagati, sem si dejal: Hej, tudi zmagujem lahko. In sem nadaljeval. Vedno sem si ponavljal, zmagati moram le na eni dirki vsako leto. Le na eni. Več ne potrebujem. In še vedno razmišljam na takšen način," je še razkril 32-letnik iz Žiline.

