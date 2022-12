"Na koncu moraš pri sebi razčistiti, kaj bi rad"

Za slovenskega kolesarja Jana Polanca lahko rečemo, da je kot pridna mravljica. Vse naredi za blaginjo ekipe UAE Emirates. Kot staroselec arabskega moštva premore ogromno izkušenj, ki jih želi še naprej v najboljši meri unovčiti na cestah. Za leto 2023 ima predviden nastop na eni izmed tritedenskih dirk, najverjetneje bo pomagal mlademu Špancu Juanu Ayusu, ki je bil že letos zadovoljen z izkušenim ekipnim kolegom. A bi rad tudi sam kdaj prišel na okus, čeprav se zaveda, kaj je njegova primarna naloga v ekipi, kjer je osrednji lik številka ena svetovnega kolesarstva Tadej Pogačar, ki mu je pomagal do prve lovorike na Dirki po Franciji, in na to je zelo ponosen.

Nekaj zmede je bilo pri Janu Polancu, vsaj kar se nas medijev tiče. Ob koncu sezone smo namreč pričakovali novico o tem, kdaj bo podaljšal pogodbo z UAE Emirates, a je ni bilo. Na pripravah v Alicanteju je slovenskima predstavnikoma sedme sile razložil, kje je tičal zajec: "V bistvu sem že leta 2020 podpisal za tri leta. Lani je bilo moje ime v sporočilu za javnost, a so narobe zapisali. Zato letos ni nikjer pisalo, da sem 'podaljšal', ker nisem (smeh, op. a.). Pogodbo imam do konca 2023."

Zanj je bila letošnja sezona naporna. Imel je več kot 80 štartov, povrhu vsega na začetku sezone še težave z boleznijo covid-19: "V bistvu mi je ta bolezen pustila dosti manj posledic, kot sem na začetku mislil. Januarja sem zbolel za covid-19 in začel na Majorki že z dirkami. Vmes sem šel sam na priprave. Mislim, da sem dobro odpeljal prvi del sezone. Več dirk sem štartal v prvem delu sezone, ker so v ekipi kasneje zboleli za covid-19, tako da sem potem vskočil na dirke. Zaradi vsega tega sem bil do aprila, razumljivo, bolj utrujen, vendar sem nato dobro odpeljal dirke. Tudi ekipa je bila zadovoljna."

Sprejel je vlogo pomočnika

Po petih letih čakanja, ko je bil nazadnje državni prvak v kronometru, pred tem pa mesec poprej prikolesaril še do druge etapne zmage na Giru, je prišla zanj nova zmaga. Na Trofeo Laugueglii je bil najhitrejši, prehitel je moštvena kolega Juana Ayusa in Alessandra Covija: "Lep občutek je bil. Konec koncev vsi dirkamo, da bi tudi zmagovali. Sicer se zavedam svoje vloge v ekipi, a je vseeno včasih lepo dirkati tudi zase, poiskati priložnost in tudi zmagati dirko."

Naslednje leto bo deseto leto, odkar vozi v tujini. In v vsem tem času za isto ekipo. Predhodnik UAE Emirates je bil namreč Lampre, ki ga je Polanc okrepil leta 2013. Foto: Guliverimage

Toliko štartov v letu 2023 verjetno ne bo imel, jasno pa je, da bo njegova vloga v večini vloga pomočnika: "Vsak upa, da bo kdaj imel tudi kakšno priložnost. Na določen dan vidiš, ali bo ali ne. Sicer pa bom na velikih dirkah pomočnik. S tem sem se sprijaznil. Na koncu je tako, da če si dovolj dober, boš na kakšni boljši dirki dobil tudi priložnost. Morda bi se rad na dirki Po Sloveniji ali podobni dirki pokazal v lepi luči."

Kot mravljica izpolnjuje naloge, ki mu jih zadajo odgovorni v ekipi UAE Emirates. Sprejel je vlogo pomočnika, kar določenim kolesarjem dela preglavice, njemu pa ne: "Vsak kolesar bi raje zmagoval kot pomagal, a moraš na določeni točki videti, kako ekipa deluje. Če bi bil toliko suveren, kot je Tadej Pogačar, bi tudi ekipa drugače gledala name. Zdaj sem v eni izmed najboljših ekip. Vem, da bom imel tu vlogo pomočnika, ampak na koncu moraš pri sebi razčistiti, kaj bi rad − ali bi šel raje v kakšno manjšo ekipo in morda imel tam več prostih rok ali ostal v ekipi, kot je UAE Emirates in bil pomočnik. Najbolj pomembno je, da si tam, kjer se dobro počutiš. Star sem 30 let. Če bom še nekaj let dirkal, bom morda še kaj drugega poskusil. Za zdaj imam pogodbo do konca 2023."

"Velika sprememba v prehranjevanju med dirko"

Letos je odigral pomembno vlogo v ekipi na Vuelti. Pomagal je Ayusu, ekipa pa je bila z njim zadovoljna. Tudi v naslednjem letu je španska tritedenska dirka zapisana v njegovem koledarju. Kako pa je z Dirko po Franciji? "Želja bi bila tudi Tour, vendar mi je večja želja Giro, ki sem ga želel voziti 2022. Naslednje leto ne pride v poštev, morda potem leto pozneje."

Vedno je pripravljen garati za ekipo. Foto: Guliverimage

V ekipi ima najdaljši staž, če gledamo, da je bil Lampre predhodnik UAE Emirates. Naslednje leto bo deseto leto član tega moštva. V tem času se je veliko spremenilo, poudarja: "Velika razlika je. V strokovnem vodstvu so se zamenjali ljudje, trenerji prav tako. Konec koncev tudi športni direktorji, zdravniki. Podlaga je ista, vendar se je vse prenovilo. Materialno se iz leta v leto išče napredek. Dosti strokovnega vodstva je prišlo iz tujine. Vse ekipe napredujejo, ne le naša."

Spremenila sta se tudi način treninga in prehrana, izpostavlja: "Zelo veliko se je spremenilo. Prehrana izven treningov je bolj izpopolnjena. Velik napredek je v samem prehranjevanju med samo dirko, ko pojemo veliko več ogljikovih hidratov. Tudi proizvodi, kot npr. napitki, geli, ploščice, so postali naprednejši. Vidimo na sami dirki, da gremo na zadnji klanec nekako enako hitro kot pred leti, a je sam tempo na dirki bistveno hitrejši. Zdaj lahko dejansko štiri, pet ur dirkaš v istem tempu tudi zaradi tega. Na treningih je postala intenzivnost večja. Lahko bi rekel, da je vsak trening simulacija neke dirke. Morda z manj intervali. Povprečni vati so nekje isti."

Čustveno ob zmagi Tadeja Pogačarja

Od blizu spremlja napredek Tadeja Pogačarja, ki je za UAE Emirates začel dirkati leta 2019. Ne glede na slavo Tadej po njegovem mnenju ostaja isti Tadej, kot je bil pred leti: "Načeloma je ostal enak. Je pa res, da je zdaj bistveno bolj obremenjen z mediji in je zaradi tega včasih morda manj dostopen. Kar se tiče njegove osebnosti, se ni kaj dosti spremenil."

Tadeju Pogačarju je pomagal na poti do zgodovinske zmage na Dirki po Franciji leta 2022. Foto: Getty Images

Ko je Pogačar prvič dirkal na Tour de France, je bil Jan eden od njegovih največjih pomočnikov. Na dirki mu je med drugim nesebično odstopil svoje kolo, ko je imel mladi kolesar težave. Tako kot Pogi je tudi sam na Touru leta 2020 doživel vrtiljak čustev in se veselil nepričakovane zmage takrat mladeniča, ki je dan pozneje po šampionsko odpeljanem kronometru dopolnil šele 22 let: "Zame je bilo nekaj posebnega, da sem bil v ekipi z nekom, ki lahko osvoji Tour de France. Pred tem pri Lampreju nismo imeli takšnega kolesarja. Iz tega vidika je bilo to posebno doživetje. Poleg tega je bil še Slovenec. Zame je bila to velika stvar. V lepi luči se bom spominjal tistega Toura in hvaležen sem Tadeju, da sem bil lahko v takšni vlogi zato, ker je bil tako dober. Čustveno je bilo. Na koncu se počutiš, kot bi bil tvoj dosežek. Vseeno na koncu ekipa v veliki meri pomaga posamezniku."

Ko se je koledarsko leto obrnilo v leto 2021, je bilo zaznati, da bo Polanc njegov pomočnik tudi na naslednji Dirki po Franciji, vendar se mu je nato prižgala rdeča luč: "Razočaranje je bilo, pa ne zaradi tega, ker nisem bil na Touru. Nekako sem načrtoval, da bom šel na Tour. Mislim, da sem bil v dobri formi. V Sloveniji smo dirkali državno in zdi se mi, da sem bil dobro pripravljen. Ne vem, zakaj so izbrali drugega. Zato sem bil razočaran. Vedno pri sebi sprejmem dejstvo, ali sem dovolj dober, in če nisem, naj dobi mesto drugi kolesar. In na koncu sem sprejel to."

Mladi Ayuso zadovoljen z njegovo pomočjo

Ekipa iz leta v leto postaja tudi vse bolj slovenska. Letos se je Polancu, Pogačarju, športnemu direktorju Andreju Hauptmanu in serviserju Boštjanu Kavčniku pridružil še Domen Novak. "Zelo sem vesel, ker prihajajo takšne osebe, s katerimi se zelo dobro razumem. Z Domnom sva se zelo dobro ujela, bila sva skupaj v sobi na prejšnjih pripravah. Vesel sem, da pridejo takšni ljudje v ekipo."

Foto: Reuters

V letu 2023 bo najverjetneje začel tekmovalno obdobje v Španiji, na koledarju naj bi bila tudi dirka Po Sloveniji. V programu ima še Vuelto. Ayuso bo skušal napasti skupno zmago, Polanc pa bo eden od njegovih pomembnih pomočnikov. "Vem, da je bil zadovoljen z mojo pomočjo, zato bom verjetno dirkal Vuelto," pravi Jan, ki bi bil vesel tudi vožnje na svetovnem prvenstvu v Glasgowu: "Vedno sem bil odprt za reprezentanco. Tudi zdaj sem. V načrtu imam Dirko po Poljski, ki je tik pred svetovnim prvenstvom. Tudi višinske priprave naj bi imel tik pred tem. Tudi svetovno pride v poštev."