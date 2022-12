Pri Pogačarju predstavili novost #video

V ekipi UAE Emirates ne želijo imeti v svojih vrstah le najboljšega kolesarja, ampak tudi najboljša kolesa. V jugovzhodnem delu Španije, natančneje v provinci Alicante, so predstavili novost, ki jo bo z zanimanjem preučevala konkurenca. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar in njegovi moštveni kolegi bodo tudi letu 2023 tekmovali na kolesu podjetja Colnago, na katerem pa je kar nekaj novih detajlov, za katere pri italijanskem proizvajalcu verjamejo, da bodo pomagali k vnovičnemu pohodu na vrh prestižne dirke Tour de France.

Foto: Jaka Lopatič

Alicante je že vrsto let prava baza za kolesarske ekipe iz WorldToura pred vstopom v novo tekmovalno obdobje. Zato ni nenavadno, da so v tem delu Španije trenutno na pripravah ekipe UAE Emirates (Tadej Pogačar, novinec Domen Novak, Jan Polanc), Jumbo-Visma (Primož Roglič), Bahrain Victorious (Matej Mohorič), BikeExchange Jayco (Luka Mezgec) ...

Čeprav mnogi, ko slišijo o kraju Alicante, sprva pomislijo na morje, pa je ta del Španije raj za kolesarje, saj se začnejo ceste vzpenjati takoj od obale. Pri UAE Emirates so se drugo leto zapored odločili, da bodo tu predstavili ekipo in smele načrte za prihodnje leto, vendar je lani pustošil covid-19 in so morali trening kamp prekiniti. Letos tovrstnih težav, vsaj za zdaj, nimajo, zato je v jugovzhodni del Španije prišlo lepo število predstavnikov sedme sile, saj jih zanimajo načrti ekipe, ki ima v svojih vrstah najboljšega kolesarja na svetu – Pogačarja.

Verjamejo, da bo Pogačar naslednji Tour de France osvojil z modelom V4Rs

A ponedeljka niso začeli s predstavitvijo načrtov za leto 2023, ampak so širši javnosti predstavili novo kolo znamke Colnago. Pri UAE Emirates si namreč želijo imeti tudi najboljša kolesa na svetu, če že imajo Pogačarja, številko 1 kolesarstva, zato skupaj s proizvajalcem Colnagom skrbijo za nenehen razvoj. Nadgradnjo kolesa so predstavili v ponedeljek na trening kampu v Alicanteju in obrazložili, zaradi katerih novosti bosta Pogačar in druščina leta 2023 hitrejša.

Foto: Guliverimage

V prvi vrsti so se odločili, da bodo s Compagnola presedali na Shimano, medtem ko, zanimivo, pri Jumbo-Vismi Primoža Rogliča ne bodo več uporabljali Shimana, ampak komponente SRAM.

Colnago je v poletnem obdobju razvijal pet prototipov, ki so jih kolesarji testirali. In danes je napočil čas, da ga predstavijo širši javnosti. Na prvi pogled sta si različici V3Rs in najnovejši V4Rs zelo podobni, vendar je veliko novih detajlov, za katere upajo, da bodo Pogačarju in druščini pomagali, da bosta na cestah hitrejši.

Očitno so se v arabskem moštvu z občutnim italijanskim pridihom odločili gledati širše, zunaj meja znamenitega škornja, kar zadeva opremo. Ne bodo več uporabljali italijanske opreme Compagnolo, niti italijanskih pnevmatik Pirelli. Po novem bo Pogačar kolesaril na pnevmatikah znamke Continental.

Nov tudi proizvajalec dresov

Kot del nove podobe kolesa se bo ekipa poslovila še od italijanskega proizvajalca krmil, ki sliši na ime Deda. Colnago bo namreč zagotovil lastna krmila iz aerokarbonskih vlaken.

Foto: Jaka Lopatič

Ker v svetu kolesarstva pomembno vlogo igrajo tudi vožnje na čas, ki lahko tehtnico nagnejo na eno ali na drugo stran zlasti na tritedenskih dirkah, bodo korak naprej naredili tudi tu. Za kronometer bodo uporabljali obroče Princeton Carboonworks. Ti so prepoznavni po svojem valovitem sinusoidalnem profilu in so postali slavni pri Ineos Grenadiers, ki jih redno uporabljajo namesto Shimana tako v navadnih etapah kakor tudi v kronometru.

Naslednja novost je proizvajalec kolesarskih dresov. Konec je sodelovanja s podjetjem Gobik, začelo pa se je novo obdobje s proizvajalcem Pissei.

Kaj morate vedeti o novem Colnago V4Rs - razvit iz Colnago Prototipo - 27,7 vata učinkovitejši od prejšnjega modela V3R - 57 g lažji od V3R - izboljšana kakovost vožnje in vodljivost

"Težko je izboljšati, kar je že zdaj dobro"

V prvi vrsti si želijo pri UAE Emirates spremembe in novosti, s katerimi bi poleti s slovenskim kolesarskim šampionom Tadejem Pogačarjem tretjič napadali zmago na prestižni dirki Tour de France.

Vse je podrejeno temu cilju. Iz šole, ki so jo na svoji koži občutili na letošnji Dirki po Franciji, ko so Jumbovci na krilih Jonasa Vingegaarda in pomoči Rogliča razorožili Pogačarja, so se veliko naučili.

Foto: Guliverimage

Zavedajo se, da je treba napredek narediti tudi s tehničnega vidika, zato so se s Colnagom odločili za konkreten korak v drugo smer.

"Težko je izboljšati, kar je že zdaj dobro. Potrebovali smo nadgradnjo in ne na novo dizajnirati kolesa. Cilj je, da s tem kolesom vsakič zmagamo. Na kakršnemkoli terenu. Izboljšali smo aerodinamiko, trdoto, udobje, robustnost, kolo pa je tudi malenkost lažje, vendar se pod mejo, ki jo je predpisala UCI (6,8 kilograma, op., a.), ne sme," je na predstavitvi kolesa dejal predstavnik podjetja Colnago Manolo Bertocchi.

Pogačar čuti boljši odziv kolesa

V kolesarskem svetu so vse pomembnejše podrobnosti, tako pri pripravah kot pri prehrani in opremi. Pri Colnagu so veliko časa prebili v vetrovniku na Univerzi v Milanu in preizkušali različne smeri vetra, da bi kar se da najbolje simulirali dirke in kako se kolo v takšnih razmerah obnaša. Vsak detajl želijo optimizirati. Z novim modelom V4Rs, ki stane 15.250 evrov, naj bi kolesarji privarčevali več kot 20 vatov moči, poudarjajo pri italijanskem proizvajalcu.

Leta 2023 bo za UAE Emirates kolesaril tudi Domen Novak, ki pa do 1. januarja še ne sme obleči dresa nove ekipe. Foto: Jaka Lopatič

"Zagotovo je kolo bolj togo in bolj odzivno. Ko vstaneš, čutiš boljši odziv. Zagotovo to pomaga v pelotonu na hitrih dirkah ter pri napadu in sprintu. To je bila zame največja sprememba," je o novosti dejal Pogačar.