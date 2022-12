Za šampiona kova Tadej Pogačar je razumljivo, da ga ženejo naprej najvišji cilji. Nič drugače ne bo v letu 2023. Napadel bo tretjo zmago na dirki Tour de France. Iz letošnje šole se je naučil nekaj novega, je izpostavil na pripravah v Alicanteju, kjer se je v pogovoru s predstavniki sedme sile, ki so prišli širom sveta, dotaknil številnih tem in dal vedeti, da kljub zvezdniškemu statusu ostaja na trdnih tleh ter je še vedno isti Tadej, kot smo ga vajeni.

Zakaj se najboljše ekipe v tem letnem času pripravljajo v Alicanteju, je treba razloge iskati v vremenu in finančno ter transportno ugodnih vidikih. Zato ni nič nenavadno, da je v tem delu Španije tudi številka 1 kolesarstva Tadej Pogačar in celotna ekipa UAE Emirates.

V ponedeljek je bil čas, da ob rednem treningu opravi še dodatno domačo nalogo. Pogovor z novinarji. Številni predstavniki tujih medijev so se zbrali v Alicanteju, tudi iz Slovenije sta bili prisotni dve medijski hiši, in v 50 minutnem pogovoru je moral odgovarjati na naša številna vprašanja.

Osrednja nit je bila kajpak Tour de France. Po dveh zaporednih zmagoslavjih je moral lani priznati premoč Jonasu Vingegaardu iz Jumbo Visme. In dirka vseh dirk bo vrhunec kolesarja iz Klanca pri Komendi tudi v letu 2023. Kot pravi, se iz vsake dirke nekaj novega naučiš, prav tako vsako leto napreduješ, zato bo naslednje leto formo tempiral nekoliko drugače. Nič ne bo narobe, če ne bo v top pripravljenosti že februarja na dirki njegovih šefov po Združenih arabskih emiratih, ampak bi bil rad najboljši julija. Jasno, takrat bo prestižni Tour de France. Tudi njegovi šefi ne bodo temu nasprotovali, saj je njihovo "domačo" dirko osvojil zadnji dve leti.

V nadaljevanju so zbrana vprašanja, na katera je Tadej odgovarjal v druženju z novinarji:

Kakšen program imate za leto 2023?

Program je podoben kot letos. Praktično kopija.

Ali ste bili lani kaj utrujeni od dirkanja in boste letos nekoliko prilagodili vse skupaj?

Ne, morda to, da na prve dirke ne bom prišel v top pripravljenosti. Boljšo pripravljenost bom tempiral za večje cilje. Letos sem bil dober že januarja in februarja. Zato sem letos tudi pozneje začel s treningi.

Foto: Jaka Lopatič

Kako gledate na letošnje leto? Ali je bilo uspešno?

Če gledam nazaj, vidim, da je bilo eno najboljših let, ki bi si jih lahko predstavljal. Zame je bila sezona dobra, prišel sem do velikih zmag. Z ekipo smo se imeli dobro.

V času počitnic ste z Urško odpotovali v Kolumbijo, kjer ste uživali. Kako sta se imela?

Lepa izkušnja je bila. Še enkrat bom šel tja. Morda čez dve leti. Lahko rečem, da so bile te počitnice najboljše do zdaj.

Kaj je tako drugače v tistem delu sveta?

Kultura je drugačna, ljudje so zelo prijazni. Užival sem v hrani, plesu. Drugače je, kar izkušamo v Evropi. V Kolumbiji uživajo drugače kot pri nas. Iz te izkušnje sem lahko veliko potegnil. Naučil sem se veliko. Produktivne počitnice so bile.

Vse skupaj ste pokazali javnosti tudi na družbenih omrežjih. Ta vam niso tuja in radi pokažete kakšen del vašega osebnega življenja.

Nekateri trenutki so bolj privatni, nekatere je lepo deliti, da jih ljudje vidijo. Da se vidi drugi del življenja izven kolesarskega sveta. Družbena omrežja so del našega vsakdanjega življenja, ne predstavljajo pa mi dodaten pritisk.

Ste se kaj naučili, ko ste bili letos na Touru drugi?

Na vsaki dirki se nekaj naučiš. Na Touru prav tako. Tritedenska dirka je. Veliko majhnih stvari se je zgodilo. Nesreče pa ne moreš spremeniti. Naučil sem se veliko. Že izboljšujemo stvari. Nikoli se ne nehaš učiti. Naslednje leto spet poizkusim.

Naslednje leto ga na Touru spet čaka boj z Jonasom Vingegaardom in Primožem Rogličem. Foto: Reuters

Lance Armstrong je bil denimo takšen tip kolesarja, da je bil jezen, če mu ni uspelo zmagati. Imate enako razmišljanje? Kako prenesete poraz?

Drugo mesto zame ni poraz, če gledaš sliko širše. Imel sem belo majico, tri etapne zmage. Tudi med letom sem zmagal nekaj pomembnih dirk. Ni le Tour de France, ampak celotno leto. Včasih zmagaš, včasih izgubiš. Pomembno je, da se vedno kaj naučiš.

Veliko kolesarjev pravi, da bo Tadej naslednje leto na Touru bolj jezen, ker je bil letos drugi. Kaj porečete na to?

Jezen ne, ampak motiviran. Velika motivacija mi je. Bolj kot kdajkoli. Moraš pa hkrati paziti, če si preveč motiviran, saj se lahko hitro skuriš. Skušal bom priti nazaj na Tour in zmagati.

Videti je, da se v karieri ne osredotočate zgolj na Tour, kot je to počel Lance Armstrong, ampak radi zmagujete tudi drugje.

Devet mesecev je dolga perioda. Ne moreš se osredotočiti le na eno dirko. Zame je to dolgočasno. Rad bi dirkal skozi celotno leto.

Kar nekaj je takšnih, ki pravijo, da vas je na Dirki po Franciji premagala boljša ekipa in ne kolesar. Kako gledate na to dejstvo?

Kot ekipa smo imeli veliko smole. Na koncu smo bili le štirje. Moram priznati, da je bil Jonas (Jonas Vingegaard, op. a.) res močan v klanec, tudi v kronometru. V perfektni formi je bil. Vse je naredil prav. Boljši so bili tokrat.

Vingegaard ni edini tekmec. Foto: Guliverimage Ali je prav Vingegaard edini kolesar, ki se ga bojite v prihodnjem letu?

Ne bojim se ga. Eden poglavitnih kolesarjev je, na katerega bo treba gledati. A jih je v karavani več.

Ali ste se lotili projekta, kako ga premagati?

Ne, ni projekta. Prihajajo tudi drugi kolesarji, celo mlajši. Nikoli ne veš, kdo bo pokazal vrhunsko formo.

Denimo Remco Evenpoel?

Recimo on, ja.

Naslednje leto gre na Giro. Vidite, da bi lahko zmagal kdaj tudi Tour de France?

Na pravi poti je. Letos je imel fenomenalno leto, naslednje je lahko še boljše. Osvojil je Vuelto. Gre v pravo smer. Tour je nekoliko drugačen. Ampak, če si že osvojil tritedensko dirko, postal svetovni prvak, lahko osvojiš tudi Tour.

Kakšna vam je trasa Toura v letu 2023? Vsebovala bo le en kronometer.

Tour je Tour. Vedno je najtežja dirka. Četudi je le en kronometer, bo hektično. Že prvi teden. Všeč mi je to, da bo težko že na začetku. Konstanten stres je to do cilja. Kar bo, bo.

Kaj bi se moralo zgoditi, da bi šli na Giro?

Zelo rad bi šel. Ena mojih ljubših dirk, ker je najbližje Sloveniji. Za sedaj je glavni fokus Tour de France. Prioriteta je. Bomo videli. Morda po letošnjem Touru vidimo, kaj lahko naredim v naslednjih letih. Kolesarstvo je in nepredvidljivo.

Foto: Reuters Ali vam glas v glavi govori, da bi morali tudi na Giro? Res, da ste stari šele 24 let, vendar nikoli ne veš, kaj te v karieri čaka.

Rad bi šel že letos, vendar je Tour prioriteta zame kot kolesarja in tudi za ekipo. Držimo se načrta. Bodo še priložnosti.

Če bi bilo odvisno le od vas, kaj bi rekli?

Zame bi bilo vseeno. Vedno je lepo dirkati različne dirke. V Italiji se vedno dobro dirka. Če bi bila po moje, bi že dve leti nazaj. Nisem najpametnejši, da bi odločal (smeh, op. a.).

Bi lahko šli tako na Giro kot tudi Tour v istem letu?

Možno je, ampak zmagati oboje je za telo težko. Lahko zmagaš oboje, ampak lahko potem čutiš posledice. Morda končaš kariero. Izziv je, vendar je zelo težko.

Koliko Dirk po Franciji si želite osvojiti?

Cilj je, da osvojim naslednjo. Če ne bom, bom poizkušal naslednjič. Vsaj še enkrat.

Kakšen izziv sta vam spomenika Milano-Sanremo in dirka po Flandriji?

Milano-Sanremo in Flandrija sta zame najtežji, čeprav sem bil letos pri obeh zelo blizu. Vsako leto je drugače. Rad bi prišel pripravljen najbolje in poizkusil. Ne pričakujem zmage. Morda bom moral poizkušati do konca kariere. Ne gre le za zmage, ampak da si zraven najboljših.

Milano-Sanremo je dolgočasna dirka, dokler ne prideš do obale. Nato imaš en trenutek, ko moraš biti pravi. Ena najtežjih dirk za osvojiti, zato je tako lepa. Flandrija je ena največjih, ker ima tudi takšno atmosfero in kockasti del, ki je kaotičen. Rad imam dirko.

Letos je Matej Mohorič z izjemnim spustom s Poggia veliko tvegal in prišel do zgodovinske zmage na Milano-Sanremo. Kako daleč bi šli vi pri tveganju? Ali razmišljate o tem, da se vam lahko pripetijo nesreče?

Včasih razmišljaš o tem. Lahko se hitro kaj zgodi. Moramo biti srečni, da smo na kolesu in se hkrati zavedati, da je to nevaren šport.

Dva dni pred smrtjo so še jedli večerjo skupaj z Davidejem Rebellinom. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Ali se v ekipi pogovarjate o varnosti? Nedavno je na treningu izgubil življenje Davide Rebellin.

Ko smo izvedeli za Davideja Rebellina, nas je udarilo. Dva dni pred tem smo bili na večerji skupaj. Hitro se lahko zgodi. Za vse je bil težak trenutek. Če se kaj takšnega zgodi, skušaš biti še bolj previden. Vendar ne smejo biti le tovrstne novice alarm, da smo previdni.

V vaši ekipi si veliko obetajo od mladega Španca Juana Ayusa, ki hitro napreduje. Kako gledate vi na njegov porast?

Letos je veliko napredoval. Eden največjih mašin v kolesarstvu je. Zelo močan kolesar. Na Vuelti smo videli, ko je bil tretji. V kolesarstvu bo naredil veliko stvari.

V kakšnem odnosu sta? Če bi osvojil v letu 2023 Vuelto, bi verjetno šel tudi na Tour po lovoriko.

Če bom slab na Touru in bo hitrejši, ne bo problemov. Razumeva se. Ne moreš biti na vrhu ves čas. Če bo boljši, bomo izmenjali dirke, vloge. Vsi smo v UAE Emirates, da naredimo ekipo boljšo.

Se vidite, da boste imeli dolgo kariero?

Bomo videli. Morda nimamo toliko štartov na sezono. Vsaka dirko greš na polno. V top pripravljenosti moraš biti celotno leto. Bomo videli, če bom lahko pri 33, 35 letih lahko kolesaril tako dobro. Morda bo takrat zame čas, da je konec in skušal najti kaj novega.

Če gledate številke o vaši pripravljenosti, ki jih imajo strokovnjaki, ste boljši letos?

Sem. Vsako leto od U23 sem naredil napredek. A ni vse o številkah, ko prideš do dirk.

Kaj vam pomeni to, da ste na lestvici UCI številka 1?

Ni mi cilj, da sem na lestvici prvi. Točke zbiraš skozi celotno leto, če dobro nastopaš.

Kakšno zapuščino bi radi pustili v kolesarstvu? Po čem bi radi, da se vas ljudje spominjajo?

Ne vem. Da sem dal vse od sebe. Da se ne ustavljam in se izboljšujem.

Foto: Jaka Lopatič

Z vrhunskimi dosežki pride poleg tudi slava. Kako je, ko pridete v Sloveniji na cesto?

Zadnji dve leti me ljudje bolj opazijo. Nekateri spoštujejo privatnost, drugi želijo avtogram ...

Gredo kdaj čez mejo?

Nekateri želijo govoriti predolgo, ko čakaš v trgovini za plačilo. A je lepo, da imaš pogovor z navijači, neznanci. Da vidiš, kako živijo.

Vrhunski športniki v svetu nogometa, košarke (zvezdniki lige NBA na čelu z Luko Dončiće, op. a.) ne živijo normalnega življenja? Ga vi?

Živim ga. Lahko grem v trgovino po nakupih. Delam stvari kot normalni ljudje.

Živite v Monaku, kjer je veliko kolesarjev. S kom se družite na treningih?

Odvisno. Normalno treniram sam ali z Urško (Urška Žigart, op. a.). Vsak kolesar ima svoj program. Včasih je težko iti z nekom. Včasih gremo skupaj, vendar ne vsak dan. Ko je sezona, ne moreš trenirati v skupini. Pred sezono se zgodi.

Katera bo vaša prva dirka?

Dirka po Združenih arabskih emiratih.