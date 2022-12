Gre Roglič na Giro? "Trasa mu je pisana na kožo, toda …"

Po pompozni razgrnitvi tras Gira in Toura 2023 najboljši kolesarji sveta že vedo, kakšni izzivi jih čakajo na naslednjih izvedbah dveh največjih več etapnih dirk na svetu. Kako pa to vedenje vpliva na potek priprav, ki se bodo za najboljše ekipe sveta začele že v tem mesecu?

"Trasa dirk vpliva na sestavo ekip bistveno manj, kot si morda mislimo," razkriva Martin Hvastija. Foto: Vid Ponikvar "V bistvu ne vpliva prav odločilno, sploh pa ne na to, kam bo kdo šel," je z odgovorom nekoliko presenetil nekdanji slovenski profesionalec Martin Hvastija. "Zagotovo ne tako, kot si morda predstavljajo prireditelji ali pa novinarji. Za kolesarje, ne glede na traso, Tour ostaja številko ena. Tisti, ki si želijo zmagati na Dirki po Franciji, zagotovo ne bodo šli na Giro, četudi jim njegova trasa še tako ustreza. Je pa to nedvomno poskus prirediteljev, da bi na Giro privabili Rogliča, Pogačarja in druge, tudi Evenepoela."

In belgijskega čudežnega dečka Remca Evenepoela, zmagovalca letošnje Vuelte in svetovnega prvaka s cestne dirke v Wollongongu, jim je uspelo privabiti na Dirko po Italiji. "Je, ampak mislim, da je on tako ali tako hotel iti na Giro, ker se na nek način še izogiba neposredni konfrontaciji s Pogačarjem, Jumbo-Vismo in tako naprej," razmišlja Hvastija in še enkrat poudari: "Torej, menim, da sama trasa ne vpliva toliko na sestavo ekip, kot si mislimo. Bistveno manj kot mislimo."

Roglič je še skrivnosten

Bo Primoža Rogliča zamikalo skoraj 70 kilometrov vožnje na čas, ki jih ponuja Giro 2023? Foto: Guliverimage Vseeno sta si trasi obeh dirk zelo različni, posebej bode v oči razlika v kronometrih. Medtem ko bo imel Tour naslednje leto le 22 kilometrov vožnje na čas, jih Giro ponuja skoraj 70 kilometrov. To je najbrž magnet za specialiste za to disciplino, tudi za Primoža Rogliča, olimpijskega prvaka v vožnji na čas. Trasa Gira je Zasavcu najbrž bolj pisana na kožo. "Saj mu je. Na papirju," prikimava Hvastija, a dodaja: "Ne vem. Dokler Roglič ne pove svojega, ne moremo vedeti. Dokler on in njegova ekipa jasno in glasno ne povesta ter ne razkrijeta namenov za prihajajočo sezono, težko sodimo. Po mojem mnenju je Roglič leta 2019 naredil napako, ko je šel na Giro. Takrat bi lahko zmagal na Touru. Bil je res v formi, na Giru pa je imel vse sorte težav. Ampak pustimo preteklost. Mislim, da on … Ne vem, njega osebno bi bilo treba vprašati. On nikoli iskreno ne pove tega, kar si želi. Zame pa šteje le tisto, kar on misli. Ne pove neposredno, ne novinarjem ne meni ne selektorju. Pač tega ne pove neposredno. Mislim pa, da si še vedno želi zmagati Tour de France. A če želi na njem zmagati, potem do tja vodi le ena samo pot. In ta je, da se stoodstotno osredotoči na Tour de France."

Bo Vingegaardov pomočnik?

"Mislim, da bodo vse spet zavili v nek celofan, da ne bodo z neko neposredno rezultatsko in kapetansko odgovornostjo bremenili Vingegaarda." Foto: KL-Photo Pa bo na Touru Kisovčan sploh imel proste roke za napad na skupno zmago? Ali ni nenapisano pravilo, da je kapetan moštva avtomatsko branilec zmage? To pa je pri Jumbo-Vismi Jonas Vingegaard. Bo Roglič na francoski pentlji vsaj sprva Dančev pomočnik? "Mislim, da bodo vse spet zavili v nek celofan, da ne bodo z neko neposredno rezultatsko in kapetansko odgovornostjo bremenili Vingegaarda, za katerega vemo, da psihološko ni tako kako močan in teh pritiskov ne mara. Spet bodo uporabili neke formule, da bo kapetanov več, in nato videli, kdo se na cesti bolje znajde. Lani se jim je to super izšlo. Govoriti, da imaš dva kapetana za skupni seštevek, in potem pač tisti, ki preživi, preživi, je dobro, če imaš dva res dobra. In tudi, če se enemu nekaj zgodi. Medtem ko s stališča psihologije nekega zaupanja znotraj ekipe, pa res ne vem, ali je to dobro. Sploh s stališča nas, navijačev Primoža Rogliča, to ni dobro."

Se je pa Roglič že letos odlično odrezal kot eden ključnih Vingegaardovih pomočnikov pri odločilnem napadu na Pogačarja v 11. etapi z vzponom na Col du Granon. "Seveda, ker je naredil svoje. Ne glede na to, da je bil poškodovan, je vseeno naredil svoje. Kar govori v korist temu, da je izjemno trden. Mene bolj zanima, kdaj bodo drugi kaj naredili zanj," se sprašuje naš sogovornik, tudi nekdanji selektor članske slovenske reprezentance, danes pa športni direktor pri Kolesarski zvezi Slovenije in selektor moških reprezentanc do 23 let.

"Prioriteti sta Giro in Tour, za zaključek sezone pa se dolžniki oprimejo še Vuelte"

Remco Evenepoel se je letos osredotočil na Vuelto, a to ni običaj. Prednosti sta še vedno Giro in predvsem Tour. Foto: Guliverimage Slabo desetletje ob prelomu stoletja je bil Hvastija profesionalni kolesar, in če se spomni tistih časov, nam lahko pove tudi to, kdaj kolesarji radi izvejo, kakšen je njihov program dirk. "Zdaj pa, roko na srce, nekoč nisem bil v teh vlogah, kot so zdaj slovenski kolesarji," nam je odgovoril v smehu in nato potrdil, da bi vsi radi imeli program na voljo čim prej. "Konec novembra, v začetku decembra, ko so prve priprave, se seveda že pogovarjajo o tem. Tudi sezona se začne zgodaj. Konec januarja je Avstralija, februarja Bližnji vzhod in potem naprej. Marca je za nekatere že višek sezone. Tisti, ki mislijo štartati ostro oziroma dobro, morajo resno trenirati in imajo čisto drugačen program. Tisto, kar pa najbolj zanima splošno javnost, pa so seveda Tour, Giro, Vuelta. Tu so stvari še vedno iste. Neki okvirni programi se postavljajo decembra, predvsem za Giro in Tour, Vuelta pa potem je, kar je. Redki se zanjo odločajo že pred sezono, z izjemo Evenepoela letos, ampak to je bila posebna zgodba, on se še izogiba neposredni konfrontaciji s Pogačarjem. Vendar oni so se res odločili za Vuelto in potem za svetovno prvenstvo, ki ji je sledilo. Sicer pa tega večinoma ne počnejo. Prednosti sta Giro in Tour, za zaključek sezone pa se dolžniki oprimejo še Vuelte."

Tadej Pogačar bo v prihajajoči sezoni najbrž le še bolj osredotočen na Dirko po Franciji. Foto: Guliverimage

Pri Pogačarju je jasno

Pri Pogačarju najbrž ni dilem … "Ne, po tem, kar je povedal sam in kar so izjavljali v njegovi ekipi, je jasno, da ima prednost samo Tour de France," prikimava Hvastija. A Pogačarja bo zagotovo zamikal tudi še kak spomenik. Letos je še drugič zmagal na Lombardiji, lani osvojil Liege–Bastogne–Liege, pa si letos pokoril novo klasiko Strade Bianche … Mladi Gorenjec pač izjemno rad dirka. Zagotovo ga mikajo tudi lovorike na Milano–Sanremo, Dirki po Flandriji in Pariz–Roubaix. "Morda, prepričan sem, da si tega želi, nisem pa prepričan, da se jih bo loteval toliko kot letos, ko je vseeno izgubljal kar nekaj energije na teh dirkah. Bomo videli. Vsekakor ima prednost Tour de France."

Na tem je po dveh zaporednih slavjih letos doživel poraz … "Saj ni bil poražen, to je bila šola," nas v smehu popravi sogovornik, se pa strinja, da bo zato Pogačar na prihodnjem Touru še bolj lačen zmage. Zagotovo ga ta "poraz" pekli, čeprav ga je sprejel vsaj na videz prostodušno, vsekakor pa gentlemansko. "Oja, zagotovo ga pekli. Zagotovo ni zadovoljen, ker ni zmagal in je bil samo drugi. Tisti samo je mišljeno v narekovajih, seveda."

Preberite še: