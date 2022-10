Rogličeva lekcija: tudi naslednjega velikega talenta našli med nordijci

Nizozemska profesionalna kolesarska ekipa Jumbo-Visma, pri kateri od leta 2016 tekmuje slovenski as Primož Roglič, je podpisala pogodbo "prihodnost" z mladim, komaj 17-letnim norveškim kolesarskim upom Jørgenom Nordhagnom. Očitno so se vodilni možje pri Jumbo-Vismi nekaj naučili pri Rogliču, saj so tudi Nordhagna našli med zimskimi smučarji. Nadarjeni mladenič je namreč smučarski tekač.

Sedemnajstletnik je trenutni mladinski državni prvak v teku na 10 kilometrov v prosti tehniki, Jumbo-Visma pa ga bo v svoj razvojni program vključila leta 2024. Leto pozneje naj bi že dobil priložnost tudi v svetovni seriji, s klubom pa je sklenil pogodbo do konca leta 2027.

Že letos je pokazal talent tudi na cestnem kolesu, postal norveški državni mladinski prvak v posamični vožnji na čas, na evropskem prvenstvu mladinski podprvak na cestni dirki, na svetovnem prvenstvu pa je bil na posamičnem kronometru deveti in 13. v cestni dirki. Na letošnji Veliki nagradi Rüeblilanda v Švici je zmagal v seštevku mladih kolesarjev in bil skupno drugi.

V najboljši nizozemski kolesarski ekipi so prepoznali Nordhagnov talent in pohiteli s podpisom pogodbe, mladenič sam pa upa, da se bo ob kolesarstvu "kar najdlje" lahko resno ukvarjal tudi s smučarskim tekom. "V naslednjih sezonah bom nadaljeval kolesarstvo in smučarski tek. To kombinacijo želim združevati kar najdlje, gre namreč za odličen trening, ki mi močno pomaga pri razvoju," pravi norveški up, vesel, da ima že začrtano prihodnost med profesionalnimi kolesarji: "To so bile vselej moje sanje in uresničile se mi bodo v naslednjih nekaj letih."

