Kolumbijski sprinter zapušča Pogačarjeve

Kolumbijski kolesar Fernando Gaviria zapušča ekipo UAE Team Emirates, katere člana sta tudi slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar in Jan Polanc, in se seli k španskemu moštvu Movistar. Gaviria, ki je znan kot sprinter, je za UAE dirkal štiri sezone.

Osemindvajsetletni Kolumbijec bo z moštvom Movistar podpisal enoletno pogodbo, so zapisali pri španski ekipi. Gaviria je v svoji karieri med drugimi dobil pet etap na dirki po Italiji in dve na dirki po Franciji.

A za sprinterjem sta dve težki sezoni brez večjih uspehov, eden od razlogov za to je tudi dejstvo, da je trikrat zbolel za koronavirusom. "Lotevam se novega izziva, izziv pa bo tudi za moje novo moštvo. To je prestižno, ampak je bilo do zdaj močno osredotočeno na hribolazce," je ob najavi prestopa povedal Gaviria in dodal: "To, da mi zaupajo kot sprinterju, mi daje ogromno dodatne motivacije, saj bom predstavljal ekipo z bogato zgodovino."

Movistar se je pred dnevi okrepil še z italijanskim novincem med profesionalci Ivanom Romeom ter že bolj izkušenim portugalskim kolearjem Rubenom Guerreiro, ki je v zadnjih treh sezuonah nosil dres ameriškega moštva EF Education.

