Grozil, zalezoval in izvajal nasilje: kolesarski zvezdnik bo moral za zapahe

55-letni Mario Cipollini, eden največjih kolesarskih zvezdnikov, je bil zaradi družinskega nasilja obsojen na tri leta zapora. Sodišče v njegovem rojstnem kraju Lucca je nekdanjega svetovnega prvaka kaznovalo zaradi groženj in nasilja nad nekdanjo ženo Sabrino Landucci. Sprinterja, ki je v svoji karieri osvojil kar 161 profesionalnih zmag, je poleg zaporne kazni doletela še denarna v višini 85 tisoč evrov. Cipollini je vse obtožbe zanikal.

Tožilstvo v Lucci je danes 55-letnemu Mariu Cipolliniju očitalo grožnje in zalezovanje nekdanje žene Sabrine Landucci, s katero je bil sprinter poročen od leta 1993 do leta 2005, ter nasilje in grožnje njenemu trenutnemu partnerju, nekdanjemu nogometašu Silviu Gusti. Temu naj bi zagrozil z besedami: "Ti si nihče, ničvrednež, medtem ko sem jaz Cipollini. Če se odločim, da izgineš, te ne bo nihče nikoli več našel. Prijatelje imam povsod."

Ali se bo Cipollini pritožil na prvostopenjsko sodbo, za zdaj še ni jasno. Državni tožilec je zanj zahteval dve leti in pol zapora.

Mario Cipollini je bil eden najboljših sprinterjev v zgodovini kolesarstva, na Dirki po Italiji je dobil neverjetnih 42 etap, 12 na Dirki po Franciji in tri na španski Vuelti. Leta 2002 je postal svetovni prvak na cestni dirki v Zolderju v Belgiji, istega leta je dobil dirko Milano−San Remo ...