Giro s kronometrom v bližino Slovenije, zaključek v Rimu

Organizatorji so danes predstavili traso 106. kolesarske dirke po Italiji. Osem etap bo primernih za sprinterje, sedem etap je gorskih, trije pa so kronometri, ki skupno znašajo 70,6 km. Giro tokrat ne bo zavil v Slovenijo. Dirka bo slovenski meji najbližje v 20. etapi, ko bo potekal kronometer v Trbižu.

Giro se bo prihodnje leto začel 6. maja in bo trajal do 28. maja, so na današnji predstavitvi v središču Milana sporočili organizatorji dirke.

Kolesarji se bodo dvignili za 51.300 metrov nadmorske višine in prevozili 3.448,6 kilometra. Giro se bo s kronometrom začel v pokrajini Abruzzo. To bo drugič do zdaj, da se bo dirka po Italiji začela v tej pokrajini. Prvič je to bilo leta 2001. Uvodni kronometer bo potekal ob jadranski obali.

Po lanskem začetku na Madžarskem, bo letošnji Giro skoraj v celoti potekal po italijanskih cestah. Bodo pa kolesarji v boju za rožnato majico zavili v Švico, konec 13. etape bo namreč Crans Montana. V tej etapi se bodo tekmovalci povzpeli tudi na najvišji vrh dirke Col du Grand Saint-Bernard.

Proga Corsa Rosa pa se bo še petič v zgodovini končala v italijanski prestolnici. Nazadnje se je Giro v Rimu končal pred petimi leti, a so takrat zaradi slabih razmer na cesti skrajšali zadnjo etapo, ko so odpeljali le tri od desetih krogov.

Jai Hindley je lani postal prvi Avstralec z zmago na Giru. Foto: Reuters

Lani je dirko po Italiji dobil Jai Hindley in postal prvi Avstralec, ki mu je uspelo zmagati na Giru.