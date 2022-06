Karavana Dirke po Italiji se je pred tednom dni zapeljala skozi Posočje. V dolini Soče so zadovoljni z organizacijo in izkupičkom etape Gira. Kako bodo izkoristili izpostavljenost in promocijo, ki so jo dobili z gostovanjem slovite dirke? Na dirko so se pripravljali že od novembra. Za primer nesreče so imeli pripravljene tri helidrome.

Dolina Soče je zadnji petek v maju zaradi obiska Gira doživela globalno promocijo. Foto: Ana Kovač

Maja lani je bila vsa slovenska pozornost usmerjena v Goriška brda, ki so jih kolesarji obkrožili kar trikrat, letos pa smo se usmerili v dolino reke Soče, ki je karavano pred natanko tednom dni gostila letos. K projektu so stopili vsi, ki živijo v teh krajih, je zadovoljen Viljam Kvalič, direktor Javnega zavoda za turizem Dolina Soče, ki je bil uradni organizator etape.

Viljam Kvalič, direktor Javnega zavoda za turizem Dolina Soče Foto: Daniel Novaković/STA "Obisk Gira nas je povezal s pozitivnim sporočilom, kot že dolgo ne, in naše območje naredil še bolj prepoznavno. Dobili smo globalno izpostavljenost, kot še nikoli prej," je povedal Kvalič, ki računa, da bodo v Posočju promocijo, ki jim jo je ponudil prenos dirke na Eurosportu, dobro izkoristili tudi v prihodnje. “Če bi plačali vse članke, ki so nas v zadnjih tednih omenjali, bi bila številka ogromna, tako pa se je to zgodilo spontano, po zaslugi Gira in Gira-E. Za nas je to šele začetek," napoveduje.

Na prihod dirke so se v Posočju pripravljali pol leta, zadnje tri mesece še posebej intenzivno. "Organizatorji so nam že pri uvodnih pogovorih obljubili, da če bomo etapo in Giro-E dobro izpeljali, potem bodo Giro spet pripeljali v Slovenijo," je še povedal sogovornik. “Moramo jih držati za besedo. Če pa se dogovorijo še s Pogačarjem, bo to res nekaj posebnega."

Koliko mesecev ste posvetili pripravam na gostovanje slovenske etape Gira?

Uradno smo za slovensko etapo Gira izvedeli novembra, a smo se začeli pogovarjati že prej. Na začetku seveda nismo natanko vedeli, kaj taka dirka prinese s seboj. Ko smo se srečali z gospodom Enzom Cainerom, ki je bil predsednik 19. etape, ta je potovala skozi Slovenijo, smo se začeli podrobneje pogovarjati o tem.

Zahvala Enzu Caineri, predsedniku 19. etape Gira, na prizorišču v Livku Foto: A. T. K.

Sam sem imel takrat v glavi dve stvari, in sicer, da bo to praznik ob koncu epidemije in da se bo zaradi Gira popravila tudi kakšna cesta, ki se sicer ne bi (smeh, op. p.). Dva, tri mesece je trajalo, da smo prišli do čiste slike, kaj je treba narediti, da se ta del etape sploh izvede. Uskladiti smo se morali z italijanskimi partnerji, z organizacijami, še prej pa smo se z občinami v dolini Soče dogovorili, da vstopimo tudi v projekt organizacije starta etape Gira-E, ki je še dodatno podkrepil projekt. Brez Gira-E bi bil ta projekt za polovico manjši, kot je bil.

Fotogalerija: okraševanje Kobarida

To je bilo prvič, da je bil start etape Gira-E zunaj Italije.

Res je, zato je bilo še toliko bolj pomembno, da priložnost dobro izkoristimo. To nas je za vedno postavilo na zemljevid. Verjamemo namreč, da bo Giro-E vse pomembnejši del Dirke po Italiji.

Trenutno je to sicer res bolj italijanska dirka, tudi ekipe so večinoma italijanske, vendar verjamem, da se bo to v prihodnosti precej spremenilo. Organizatorji se bodo zagotovo potrudili, da bo Giro-E postal mednarodna dirka z mednarodno udeležbo. Dejstvo je, da dodatno popestri dogajanje.

Foto: Andreja Jurkovič

Kot vemo, se na kolesarskih dirkah kolesarji zelo hitro zapeljejo mimo navijačev, vse skupaj traja le nekaj minut, ni tako kot na drugih tekmah, zato je pomembno, da poskrbimo za dodatno spremljevalno dogajanje. Zato imajo na Giru tradicijo, da se pred prihodom kolesarjev zapeljejo karavana tovornjakov, kjer njihovi animatorji plešejo in delijo razne nagrade, ter udeleženci Gira-E, ki najavijo prihod kolesarske karavane.

Foto: Jure Kodrun Res smo se trudili, da poskrbimo za spremljevalni program. Pripravili smo tri prizorišča z animatorji, ki so že od zgodnjega dopoldneva stopnjevali dogajanje, in sicer na Žagi, v Kobaridu in v Livku, poskrbeli smo tudi za parkirišča. Organizirali smo avtobusne prevoze iz Bovca do Žage, prav tako z italijanske strani iz vasi Robič do Bovca. Za vsak primer smo pripravili tudi tri začasne helidrome, na Žagi, v Kobaridu in Livku, ki pa jih k sreči nismo potrebovali.

Foto: Ana Kovač

Seveda pri tem smem pozabiti na vse ljudi, ki so nam pomagali, na gasilce iz Tolminske in na številne prostovoljce, približno 200 jih je bilo, ki so pomagali pri organizaciji prireditve, pa na policiste in turistična društva ter krajevne skupnosti, ki so nam pomagali pri okrasitvi doline reke Soče, za kar še danes dobivamo pohvale, radi bi jo še nekaj časa ohranili, pa osnovne šole, ki so se zelo angažirale. Od likovnega do tehničnega pouka, vsi so se usmerili v Giro.

Lokalna skupnost je bila močno vpeta v okraševanje doline Soče. Foto: Turizem Dolina Soče

Že takoj smo povedali, da bosta dogodek in podoba doline Soče taka, kot ju bomo sami pripravili. Želeli smo, da je okrasitev zelo spontana in naravna, da ni umetno, nismo želeli najemati marketinških agencij, da bi nam pripravili koncept. Bolje, da je amatersko kot pa preveč umetno.

Ob tej priložnosti bi se vsem rad javno še enkrat zahvalil za njihovo pomoč. Beseda sploh ni dovolj. Ne spomnim se, kdaj smo bili nazadnje tako povezani. Giro je prinesel neznansko veliko pozitivne energije in pozitivnih učinkov.

Seveda smo na zadevo gledali tudi pragmatično. Zavedali smo se, da če je prenos Gira v 184 državah sveta, v 21 jezikih, potem je avditorij resnično ogromen. Včasih smo se pošalili, da bi si, če bi vsi sedeli pred TV-zasloni, dirko ogledalo 800 milijonov ljudi. Tudi če jih je bilo pred televizijo osem milijonov, je to izjemno velik doseg.

Bili smo opaženi, komentarji na Eurosportu so opisovali lepoto krajev ob Soči in vzdušje ob trasi, ki je bilo edinstveno.

Foto: Turizem Dolina Soče

Če pomislimo, da na dirki nismo imeli slovenskega favorita in da nismo gostili ne štarta ne cilja etape, potem je vse skupaj izjemen uspeh. Ocenjujemo, da se je 27. maja ob trasi zbralo okrog 25 tisoč navijačev, kar je res veliko. Če bi bil Jan Tratnik še vedno na dirki, bi bila ta številka še precej večja, da ne govorimo še o drugih velikih imenih kolesarstva.

Naj samo omenim, da so nam organizatorji Gira-E ob prihodu v Kobarid dejali, da so upali, da bomo privolili v to, da gostimo začetek etape Gira-E, saj takega vzdušja, kot ga ob športnih prireditvah znamo pričarati v Sloveniji, drugje ni, morda edino na Irskem. Zagotovo se moramo zahvaliti vsem slovenskim ljubiteljem športa.

Foto: Ana Kovač

S kom ste se dogovorili za sončno vreme?

Verjetno se je kdo komu priporočil, smo pa verjeli v napoved, da na zadnji petek v maju v naših krajih že 30 let ni deževalo. K sreči je to držalo.

Kako kmalu po informaciji, da se Giro vrača v Slovenijo, so se začele rezervacije?

Ena od profesionalnih kolesarskih ekip je turistične zmogljivosti Nebesa nad Livkom zakupila že naslednji dan, hoteli z boljšimi namestitvami pa so bili zakupljeni že štiri mesece pred dirko.

Posočje je bilo na dan dirke skoraj stoodstotno zasedeno, mogoče je bilo dobiti le še kakšno zasebno sobo.

Koliko turistov ste našteli zadnji majski konec tedna v Posočju?

Koliko turistov je bilo, je za zdaj težko oceniti, težko je tudi reči, kdo je prišel v našo dolino samo zaradi dirke in kdo ne, saj je zadnji konec tedna v maju praznik binkošti in so Nemci in Avstrijci takrat prosti in že tradicionalno prihajajo v Slovenijo in dolino Soče. Je bil pa verjetno velik razlog za njihov prihod prav Giro.

Foto: Turizem Dolina Soče

Kakšni so zdaj načrti? Kako boste izkoristili rožnato mrzlico?

Želimo si zajeti val kolesarstva, in obdržati kolesarsko populacijo, hkrati pa ohraniti pohodništvo, ki je v dolini Soče zelo priljubljeno. Zadnje dva, tri mesece opažamo porast obiska cestnih kolesarjev, toliko jih tukaj ni bilo že zadnjih 15 let. Vse to je zagotovo učinek Gira. Sicer pa sta kolesarstvo in pohodništvo v Alpah trenutno z naskokom najbolj priljubljeni dejavnosti in tudi mi si želimo nagovarjati predvsem športno, aktivno občinstvo.

Razmišljate o postavitvi znaka, simbola, ki bi nas tudi čez vrsto let spominjal na to, da je Posočje gostilo etapo Gira?

Zagotovo, a še nismo tam. Trenutno smo v fazi prejemanja čestitk, kar nas zelo veseli. Posebno pohvalo smo dobili za start etape Gira-E, menda je bil to najbolje organiziran start v zgodovini te dirke. Kar pa zadeva simbolni spomin na obisk Gira, o tej ideji bomo seveda razmišljali. Nekaj bo zagotovo ostalo kot spomin.