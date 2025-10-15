Huda poškodba jadralne padalke: zaletela se je v krošnjo smreke

V torek popoldne so kobariški policisti prejeli obvestilo, da se je pri pristanku v neposredni bližini bencinskega servisa v Kobaridu poškodovala jadralna padalka.

Policisti so ugotovili, da je 48-letna jadralna padalka, državljanka Nemčije, okoli 15. ure vzletela s hriba Stol na Kobariškem, ki je na 1.673 metrih nadmorske višine v najdaljšem grebenu Zahodnih Julijskih Alp. V fazi pristajanja je storila več napak - letela je v smeri pihanja vetra, prenizko je izvedla obrat pred pristankom in posledično izgubila nadzor ter se s padalom zaletela v krošnjo smreke in z desnim bokom zadela ob deblo drevesa pri tamkajšnjem bencinskem servisu.

Ob prihodu gasilcev PGD Kobarid na kraj je bila jadralna padalka v sedežu in visela na drevesu ter tožila o bolečinah v predelu hrbta.

Utrpela je hude poškodbe

Predvidoma hudo poškodovano nemško državljanko so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Tolmin in jo nato z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempetru pri Gorici.

Policija je o dogodku obvestila preiskovalno sodnico okrožnega sodišča, okrožno državno tožilko v Novi Gorici ter tudi pristojne v službi za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov.

Glede na do zdaj ugotovljena dejstva so policisti Policijske postaje Bovec tujo krivdo izključili in bodo z dogodkom pisno seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.