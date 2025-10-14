Prihaja digitalni poročevalec, ki opozarja na varnost v prometu

V Sloveniji se povečuje število nesreč, v katerih so udeleženi uporabniki e-skirojev in koles. Med ranljivejšimi so predvsem mladi, ki se po mestih vse pogosteje vozijo brez čelade, odsevnih oblačil ali dovolj pozornosti na cesto. Preventivne kampanje zato iščejo nove načine, kako jih nagovoriti – eden takšnih je Vid Zebra, prvi digitalni prometni poročevalec pri nas.

Raziskava med več kot 800 uporabniki e-skirojev in e-koles je pokazala, da se le polovica med vožnjo počuti varno, tretjina jih je že doživela nezgodo, redno čelado pa uporablja le vsak četrti. Dve tretjini anketiranih sicer menita, da bi morala biti uporaba čelade obvezna.

Za ozaveščanje in večjo prometno varnost skrbi tudi mreža 231 inteligentnih prometnih sistemov, ki so po podatkih Zavarovalnice Triglav na nevarnih mestih število nesreč zmanjšali za do 80 odstotkov. Eden od njih, COPS@zebra, opozarja voznike in pešce pri prehodih za pešce.

Projekt Vid Zebra, ki je nastal v sodelovanju z Zavodom Vozim, Zavarovalnico Triglav in agencijo Yootree Creative, s pomočjo umetne inteligence in podatkov iz teh sistemov opozarja na nevarne točke ter prek družbenih omrežij spodbuja k večji previdnosti v prometu. Njegovo sporočilo je preprosto: "dejmo se videt" – kot pešci, vozniki, kolesarji in kot ljudje.