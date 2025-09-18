Ameriški zmagovalec Vuelte Chris Horner se po koncu letošnje Dirke po Španiji ni zadrževal. V svojem podkastu je ostro napadel vodstvo ekipe UAE Team Emirates, ki ji kljub dobri zasedbi ni uspelo osvojiti nobene tritedenske dirke, na kateri ni bilo Tadeja Pogačarja. Po njegovem mnenju so zaradi zgrešenih taktik in notranjih interesov zapravili tako Giro kot Vuelto, na kateri je Španec Juan Ayuso, ki ekipo po sezoni zapušča, vozil zase, medtem ko je João Almeida ostal brez prave podpore.

Vse se je po besedah Chrisa Hornerja začelo že na Dirki po Italiji, na kateri je mehiški talent Isaac del Toro nosil rožnato majico vodilnega vse do predzadnje gorske etape. "Vodstvo ekipe je tam pogorelo. Namesto da bi napadli, so se zaprli. Simon Yates je zadel v polno, del Toro pa je izgubil Giro, ki bi moral biti njegov," meni Horner.

Na Vuelti zgodba brez naučene lekcije

Na Vuelti se je po njegovem mnenju vse ponovilo. João Almeida je vozil izjemno stabilno in zasedel končno drugo mesto, a bil pogosto povsem sam. "Jay Vine in Juan Ayuso sta vozila zase. Oba sta osvajala etape, a nobeden se ni stoodstotno podredil močnejšemu Almeidi. Ayuso je že v prvem tednu porabil ogromno energije ekipe, kasneje pa iskal osebni uspeh."

João Almeida po mnenju Hornerja ni imel prave pomoči. Foto: Guliverimage

Zakaj Ayuso namesto del Tora?

Po mnenju Hornerja je bila največja napaka, da je ekipa za Vuelto izbrala Ayusa, čeprav so že vedeli, da po sezoni zapušča UAE. Namesto da bi priložnost dobil del Toro, ki je blestel na Giru, je moral Almeida voziti z nepopolno podporo. To se je poznalo v deveti, enajsti in tudi zadnji gorski etapi, ko je v ključnih trenutkih ostal sam.

Juan Ayuso, ki zapušča ekipo, je vozil zase. Foto: Guliverimage

Po Hornerjevem mnenju ima UAE ekipo, polno zvezdnikov, a brez jasne hierarhije, če na dirki ni Tadeja Pogačarja. "Vodstvo dovoljuje, da vsak vozi zase. Pogodbe, prestopi in notranji odnosi odločajo bolj kot taktika. To jih je stalo že dve veliki zmagi."

Visma kot vzor discipline

Za primer je postavil ekipo Visma | Lease a Bike, ki je z Jonasom Vingegaardom osvojila Vuelto z minimalnimi napakami. "Niso blesteli na klancih kot v preteklosti, a taktično so bili brezhibni. UAE pa je zapravil prednost, ki jo ima s širino ekipe."