Najbolj neobičajna, a verjetno tudi najbolj prisrčna podelitev v svetu kolesarstva #video

Ko so propalestinski protestniki v nedeljo preplavili madridske ulice in organizatorje prisilili, da iz varnostnih razlogov predčasno končajo letošnjo Dirko po Španiji ter odpovejo slovesno podelitev v središču mesta, so se kolesarji znašli po svoje. Pozno ponoči so kar na parkirišču hotela, v katerem so bili nastanjeni kolesarji Visme, pripravili svojo skromno, a pristno in zabavno improvizirano podelitev, ki bo kolesarjem in ekipam ostala v posebnem spominu. Zmagovalec Jonas Vingegaard je ob tem žarel od ponosa. Verjetno še nikoli tako.

Spontano podelitev naj bi pripravili v ekipi Visma, ki se lahko tudi letos pohvali z najboljšim kolesarjem Vuelte. Tokrat je bil to Jonas Vingegaard, v prejšnjih letih pa sta se v rdečo majico oblekla kar štirikrat Primož Roglič in enkrat Sepp Kuss. Namesto na uradnem zmagovalnem odru so kolesarji stopili na hladilne bokse, na katerih so bile napisane številke 3, 2 in 1, in – kot razkrivajo fotografije – ob tem neizmerno uživali. V intimni atmosferi so slavili brez večtisočglave množice navijačev, a v družbi sotekmovalcev in osebja ekip.

Vingegaard je oblekel rdečo majico zmagovalca in užival ob zvokih danske himne, na improviziranem odru pa sta se mu pridružila še drugouvrščeni Joao Almeida (UAE Emirates) in debitant na zmagovalnem odru tritedenske dirke Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team).

I could watch this on repeat ❤️#LaVuelta25



Mads Pedersen (Lidl-Trek) je oblekel zeleno majico najboljšega po točkah, Jay Vine (UAE Emirates) je osvojil pikčasto majico najboljšega hribolazca, Matthew Riccitello (Israel Premier-Tech) pa belo majico najboljšega mladega kolesarja. V ekipni razvrstitvi je slavila zasedba UAE Emirates XRG.

Uživajte v prizorih s podelitve!