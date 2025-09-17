Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Sreda,
17. 9. 2025,
8.05

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
Dirka po Španiji Dirka po Španiji Visma | Lease a Bike Richard Plugge Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard

Sreda, 17. 9. 2025, 8.05

5 minut

Ozadje ene najbolj simpatičnih podelitev v športu: ideja se je porodila mami Toma Pidcocka #video

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Vuelta | Ideja za unikatno podelitveno ceremonijo po letošnji Vuelti se je porodila mami britanskega kolesarja Toma Pidcocka. | Foto Visma | Lease a Bike

Ideja za unikatno podelitveno ceremonijo po letošnji Vuelti se je porodila mami britanskega kolesarja Toma Pidcocka.

Foto: Visma | Lease a Bike

Jonas Vingegaard, zmagovalec letošnje Dirke po Španiji, je razkril, da se je ideja za nenavadno, a izredno simpatično in pristno podelitev nagrad najboljšim po letošnji Vuelti, ki so jo v nedeljo prekinili propalestinski protestniki, porodila mami britanskega kolesarja Toma Pidcocka. Ta je osvojil tretje mesto, kar je njegov z naskokom najboljši dosežek na tritedenski dirki.

Vuelta
Sportal Najbolj neobičajna, a verjetno tudi najbolj prisrčna podelitev v svetu kolesarstva #video

"Idejo je dobila mama Toma Pidcocka. Prek ekipe Q36.5 (Pidcock je njen član, op. a.) in naše ekipe smo vse skupaj hitro organizirali. Res je bilo lepo, da smo lahko to izpeljali. Seveda je to morala ostati skrivnost, saj je bil med nagrajenci tudi Matthew Riccitello (član ekipe Israel Premier-Tech, ki so jo propalestinski protestniki želeli izločiti iz dirke, op. a), ki je prejel belo majico. Če bi protestniki to izvedeli, morda ne bi bilo tako varno," je dodal Jonas Vingegaard, ki je v torek obiskal glavne prostore ekipe Visma v s-Hertogenboschu na Nizozemskem.

Priznal je, da je bil v nedeljo sprva zelo razočaran, saj je po vdoru protestnikov na traso ter posledično odpovedi zadnje etape in zaključne slovesnosti v Madridu vse skupaj kazalo na bolj klavrn konec dirke.

Sprejem za Vingegaarda v prostorih Visme:

"V nedeljo sem bil razočaran. Zmaga na Vuelti je nekaj posebnega, s praznovanjem v Madridu ali brez njega. Ko sem izvedel, da slovesnosti ne bo, sem bil zelo žalosten. Vzeli so mi trenutek, ki si ga vsak želi. A na koncu je bilo to praznovanje še lepše. Bolj intimno, bolj osebno. Veliko bolj čustveno, kot sem si predstavljal, ko sem prvič slišal za idejo. To je eden najlepših trenutkov moje kariere," je vtise po nepozabnem praznovanju, ki so se ga udeležili vsi nosilci majic in vsi kolesarji najboljše ekipe letošnje Vuelte, ekipa UAE Emirates, v kateri je bil tudi Domen Novak, strnil danski kolesarski šampion.

Vodja ekipe Visma Richard Plugge je razkril, da kolesarji nad idejo sprva sploh niso bili navdušeni. "Hoteli so iti v mesto praznovat. Tudi Jonas je bil že preoblečen in se mu ni zdelo smiselno. A vztrajali smo, da moramo počastiti naše junake, in izkazalo se je za res nekaj posebnega. Vse je bilo urejeno v 45 minutah. Vsak je prinesel nekaj svojega, povabili smo tudi organizatorje. To je dodalo še več simbolike. Res lep, ganljiv trenutek."

Preberite še:

Tadej Pogačar
Sportal Pogačar kraljuje, velik padec Rogliča, Slovenije ni več med najboljšimi tremi
protest Vuelta
Sportal Uci obžaluje špansko vladno podporo protestnikom na Vuelti
Jonas Vingegaard
Sportal Kuss razkril Vingegaardovo resnično ozadje: imel je zdravstvene težave
Vuelta 20. etapa Jonas Vingegaard
Sportal UAE ni strla Vingegaarda, ki bo prvič osvojil Vuelto
Jasper Philipsen
Sportal Jasperju Philipsenu še tretja etapa na letošnji Vuelti, na vrhu brez sprememb
Dirka po Španiji Dirka po Španiji Visma | Lease a Bike Richard Plugge Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.