Jonas Vingegaard, zmagovalec letošnje Dirke po Španiji, je razkril, da se je ideja za nenavadno, a izredno simpatično in pristno podelitev nagrad najboljšim po letošnji Vuelti, ki so jo v nedeljo prekinili propalestinski protestniki, porodila mami britanskega kolesarja Toma Pidcocka. Ta je osvojil tretje mesto, kar je njegov z naskokom najboljši dosežek na tritedenski dirki.

"Idejo je dobila mama Toma Pidcocka. Prek ekipe Q36.5 (Pidcock je njen član, op. a.) in naše ekipe smo vse skupaj hitro organizirali. Res je bilo lepo, da smo lahko to izpeljali. Seveda je to morala ostati skrivnost, saj je bil med nagrajenci tudi Matthew Riccitello (član ekipe Israel Premier-Tech, ki so jo propalestinski protestniki želeli izločiti iz dirke, op. a), ki je prejel belo majico. Če bi protestniki to izvedeli, morda ne bi bilo tako varno," je dodal Jonas Vingegaard, ki je v torek obiskal glavne prostore ekipe Visma v s-Hertogenboschu na Nizozemskem.

The actual Vuelta podium ceremony with national anthem and featuring Pidcocks two sausage dogs.



I swear this is so much better than the real one 😭 So chaotic haha 😍



(shitty quality to be able to upload sorry)https://t.co/gC5oPMk9Vz pic.twitter.com/RqekOIXvvw — Olsen (@OlsenCycling) September 14, 2025

Priznal je, da je bil v nedeljo sprva zelo razočaran, saj je po vdoru protestnikov na traso ter posledično odpovedi zadnje etape in zaključne slovesnosti v Madridu vse skupaj kazalo na bolj klavrn konec dirke.

Sprejem za Vingegaarda v prostorih Visme:

Jonas Vingegaard getting a warm welcome at Visma today as a Vuelta winner. 🔴 #LaVuelta25 pic.twitter.com/iykEvvkpyS — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) September 16, 2025

"V nedeljo sem bil razočaran. Zmaga na Vuelti je nekaj posebnega, s praznovanjem v Madridu ali brez njega. Ko sem izvedel, da slovesnosti ne bo, sem bil zelo žalosten. Vzeli so mi trenutek, ki si ga vsak želi. A na koncu je bilo to praznovanje še lepše. Bolj intimno, bolj osebno. Veliko bolj čustveno, kot sem si predstavljal, ko sem prvič slišal za idejo. To je eden najlepših trenutkov moje kariere," je vtise po nepozabnem praznovanju, ki so se ga udeležili vsi nosilci majic in vsi kolesarji najboljše ekipe letošnje Vuelte, ekipa UAE Emirates, v kateri je bil tudi Domen Novak, strnil danski kolesarski šampion.

Full interview of Jonas Vingegaard after his Vuelta victory.



🎥: wielerrevue #LaVuelta25 pic.twitter.com/xcTiRvmMgG — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) September 16, 2025

Vodja ekipe Visma Richard Plugge je razkril, da kolesarji nad idejo sprva sploh niso bili navdušeni. "Hoteli so iti v mesto praznovat. Tudi Jonas je bil že preoblečen in se mu ni zdelo smiselno. A vztrajali smo, da moramo počastiti naše junake, in izkazalo se je za res nekaj posebnega. Vse je bilo urejeno v 45 minutah. Vsak je prinesel nekaj svojega, povabili smo tudi organizatorje. To je dodalo še več simbolike. Res lep, ganljiv trenutek."

